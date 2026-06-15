Vance dice que no habrá transferencia de fondos a Irán a cambio del acuerdo de paz

FOTO DE ARCHIVO: El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, llega en el Air Force Two a la Base Conjunta Andrews

Por Katharine Jackson y ​Susan Heavey

WASHINGTON, 15 jun (Reuters) - El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el lunes que no se liberarán fondos a Irán a ‌cambio de la firma de ‌un acuerdo para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz, y que el texto del marco de entendimiento se dará a conocer esta semana.

En una entrevista en el programa "Good Morning America" de ABC, Vance dijo que la firma del memorando de entendimiento con Irán, prevista para el viernes en Suiza, no daría lugar a la liberación de ​los activos congelados.

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Vance señaló ⁠que el trato ya se había firmado digitalmente el domingo y ‌que no se habían liberado fondos.

"No se ha liberado dinero, ⁠y eso no va a cambiar", agregó. ⁠Vance señaló que Irán solo recibiría dinero si tomaba medidas verificadas para eliminar sus reservas de uranio altamente enriquecido.

"Si vemos que los iraníes, por ejemplo, ⁠toman medidas para eliminar sus reservas de material enriquecido, entonces ​sí, se aplicará el alivio de las sanciones. Si ‌vemos que los iraníes toman medidas ‌para permitir el tipo de régimen de verificación que necesitamos para ⁠saber que no van a fabricar un arma nuclear, sí, se aplicará el alivio de las sanciones", afirmó.

"Si no hacen lo correcto, si no permiten el régimen de verificación, nunca van a tener el dinero para ​reconstruir su programa ‌nuclear, para empezar".

En una entrevista en la CNBC el lunes, Vance también dijo que Estados Unidos espera que esta vía navegable, vital para la economía, se abra sin peajes.

"Nuestra expectativa es que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo", dijo.

"Ese ⁠es el tipo de cosas que vamos a resolver en estas negociaciones técnicas. Ya saben que hay muchos detalles muy importantes que resolver, por lo que nos sentaremos a la mesa para debatirlos juntos y trazar un camino a seguir".

Estados Unidos e Irán anunciaron que habían acordado las condiciones para poner fin a su guerra y reabrir el estrecho, una noticia que supuso un alivio ‌para los mercados, aunque el pacto podría depender del cese de las hostilidades en el Líbano y además aplaza las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

Aunque todavía se trata de un marco, supone el mayor avance hacia la resolución del conflicto que ha causado miles de muertos y ha trastornado ‌los mercados energéticos desde que comenzó con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

Vance declaró a la CNBC que el ministro ‌de Asuntos Exteriores iraní ⁠y el presidente de la Cámara de Representantes representarán a Irán en la firma que tendrá lugar el viernes ​en Suiza, y que aún quedan muchos detalles del acuerdo por resolver. No especificó quién representaría a Estados Unidos en la firma.

Con información de Reuters