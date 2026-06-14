A más de 100 días del inicio del conflicto, Estados Unidos e Irán parecen estar cerca de firmar la primera fase de un acuerdo de paz, pero ambas partes ofrecen plazos diferentes sobre cuándo se producirá. Donald Trump y los mediadores de Pakistán afirman que está previsto que el acuerdo se firme este domingo. Pero desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirman que "no se descarta la posibilidad de que ocurra en los próximos días". Mientras tanto, Israel continúa sus ataques en el sur del Líbano, causando la muerte de al menos cinco personas en los bombardeos del último sábado, a la vez que Teherán insiste en que cualquier tregua debe extenderse al Líbano. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano EN VIVO: últimas noticias de hoy, domingo 14 de junio, del conflicto en Medio Oriente
La agenda del presidente de Estados Unidos para este domingo no menciona ninguna ceremonia de firma de ningún acuerdo, a pesar de su anuncio.
Hace 1 hora
Al menos 3 muertos y 15 heridos tras un ataque israelí en Beirut
La agencia libanesa de Defensa Civil informó de que recuperó tres cadáveres tras el ataque israelí en la zona de Ghobeiry, en los suburbios del sur de Beirut.
Las operaciones de búsqueda, rescate y retirada de escombros continúan en el lugar, según un comunicado.
La Agencia Nacional de Noticias informó que 15 personas resultaron heridas y que se produjeron daños importantes en edificios y comercios cercanos.
Hace 1 hora
Desde Irán indican que no se tomó una decisión sobre el acuerdo marco para poner fin a la guerra
La agencia de noticias Fars afirma que aún no se tomó una decisión definitiva sobre el acuerdo de paz con Estados Unidos.
La agencia semioficial, citando una fuente informada, afirma que Teherán aún no ha tomado una decisión final sobre el acuerdo marco para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
Según se indicó, la revisión de los aspectos políticos, legales y técnicos del memorando de entendimiento aún está en curso a nivel de expertos y de toma de decisiones.
Los líderes estadounidenses y paquistaníes pronostican que el domingo se firmará un acuerdo preliminar, largamente esperado, para poner fin a meses de combates, pero Teherán puso en duda la fecha de la firma.
Hace 1 hora
Trump afirmó que el acuerdo con Irán se firmará este domingo
El presidente estadounidense Donald Trump anunció que este domingo se firmará un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. En una publicación en su plataforma Truth Social, afirmó que, inmediatamente después de la firma, el estrecho de Ormuz estará abierto a todos.
Hace 1 hora
La fiestita de Trump y su juego turbio en Medio Oriente
Mientras crece la tensión en Medio Oriente por los enfrentamientos entre Estados Unidos, Irán e Israel, Donald Trump celebra su cumpleaños con un megaevento en la Casa Blanca. Entre negociaciones de paz, amenazas cruzadas y disputas geopolíticas, el futuro de la región permanece rodeado de incertidumbre.
Mientras la incertidumbre crece al máximo en el estrecho de Hormuz, Donald Trump se da el gustazo. Para festejar su cumpleaños número 80 hoy, 14 de junio, organizó un mega espectáculo de artes marciales mixtas, con 4.300 invitados, en los jardines de la Casa Blanca.
11:47 | 13/06/2026
Pakistán habló de un "acuerdo inminente" entre EE.UU. e Irán y Teherán confirmó avances
Mientras desde Pakistán señalan que las negociaciones pueden llegar a un buen puerto este fin de semana, Irán sostiene que "no se firmará el acuerdo este domingo".
08:00 | 12/06/2026
Trump acusó a Irán de filtrar acuerdo de paz: "Más les vale cambiar de actitud"
Luego de que Irán niegue la existencia de un memorando de entendimiento que ponga fin a la guerra, el presidente estadounidense volvió a amenazar a Teherán.
21:24 | 11/06/2026
Una aliada de Milei pidió sancionar a ministro israelí y prometió mantener respaldo a Kiev
La primera ministra italiana Georgia Meloni condenó la violencia israelí contra los palestinos en Cisjordania, además de cruzar al ministro de Seguridad Nacional de Israel por sus agresiones verbales contra los activistas de la flotilla humanitaria, que intentó llevar ayuda a Gaza.
06:53 | 11/06/2026
Tras los ataques de Trump, el gobierno de Irán cerró "por completo" el estrecho de Ormuz
El Ejército iraní informó el cierre "por completo" del estrecho de Ormuz durante la madrugada. La noticia trascendió después de que el presidente Donald Trump anunciara la cancelación de los ataques previstos para este jueves por la noche.
21:56 | 10/06/2026
EE.UU. volvió a atacar Irán y crece el temor de una renovada guerra en Medio Oriente
Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra objetivos iraníes por orden de Donald Trump y profundizó la escalada militar en Medio Oriente. Irán denunció ataques contra infraestructura civil, respondió con ofensivas sobre bases estadounidenses en la región y puso en duda la continuidad de las negociaciones de paz.
06:57 | 10/06/2026
EE.UU. volvió a atacar Irán y crece el temor de una renovada guerra en Medio Oriente
Lo anunciaron las Fuerzas Armadas estadounidenses. Dicen que son "ataques en defensa propia". Irán ya había advertido que responderá a cada nuevo bombardeo norteamericano. La posibilidad de que se reactive la guerra parece cada vez más certera.
18:00 | 09/06/2026
Una publicación reveló que Israel mató a 114 niños de disparos en la cabeza y fue premiada
La investigación periodística, hecha por dos periodistas del diario holandés De Volkskrant, reveló cómo los militares israelíes asesinaron a un centenar de niños en Franja de Gaza. Los autores lo denunciaron como un "modus operandi" del Ejército de Israel.
10:50 | 09/06/2026
Los argentinos capturados en Libia no volvieron a comunicarse y crece la preocupación
Dos argentinos permanecen secuestrados en Libia y desde hace cinco días no hay noticias sobre su estado de salud. Se trata de Paula Giménez y Lucas Aguilera, quienes se encuentran junto a otros ocho voluntarios del convoy humanitario Sumud Magreb.
Los argentinos capturados en Libia no volvieron a comunicarse y crece la preocupación
05:55 | 09/06/2026
Cada vez más lejos de un acuerdo: Irán negó un ataque y EE.UU. lo bombardeó igual
Mientras Israel continúa bombardeando Líbano y matando civiles, la tensión se volvió a instalar entre Estados Unidos e Irán. Pese a que Trump dijo que las negociaciones están en la "fase final", un acuerdo parece cada vez menos probable.
19:57 | 08/06/2026
ONU: los ataques de Israel contra Beirut ya costaron U$S 365 millones a los libaneses
La agencia de Naciones Unidas para el desarrollo, el PNUD, calculó que más de 400 edificios y decenas de departamentos sufrieron distintos grados de daños por los constantes bombardeos de Israel desde marzo pasado. Ya en abril, el Gobierno libanés había denunciado más 3.000 millones de dólares en pérdidas.
08:54 | 08/06/2026
Israel e Irán detuvieron sus ataques tras la escalada militar del fin de semana
La reactivación de la guerra en Medio Oriente sacudió la apertura de los mercados asiáticos. Finalmente, la presión del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump logró frenar la escalada aunque tanto Teherán como Tel Aviv se cruzaron nuevas amenazas.
22:18 | 07/06/2026
Tras desplome bursátil por escalada en Medio Oriente rebotan bonos y acciones
Tras escuchar durante varios días que EE.UU. estaba cerca de un acuerdo con Irán, los ataques volvieron con fuerza: Israel atacó el sur de Beirut e Irán, a Israel. Trump le pidió a Netanyahu que desescale.
11:54 | 07/06/2026