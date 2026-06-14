Guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano EN VIVO: últimas noticias de hoy, domingo 14 de junio, del conflicto en Medio Oriente

La agencia libanesa de Defensa Civil informó de que recuperó tres cadáveres tras el ataque israelí en la zona de Ghobeiry, en los suburbios del sur de Beirut.

Las operaciones de búsqueda, rescate y retirada de escombros continúan en el lugar, según un comunicado.

La Agencia Nacional de Noticias informó que 15 personas resultaron heridas y que se produjeron daños importantes en edificios y comercios cercanos.