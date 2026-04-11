Las delegaciones de Estados Unidos e Irán ya están reunidas en Pakistán para iniciar con el proceso de diálogo y ponerle fin a la actual guerra en Medio Oriente, desatada el pasado 28 de enero tras el bombardeo israelí-estadounidense que dejó como principal consecuencia la muerte del ex líder supremo del régimen iraní, Ali Khamenei. A primera hora, el vicepresidente de EE.UU. JD Vance se reunió con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, para "seguir facilitando el proceso" entre ambas partes. Además sostienen que el diálogo por ahora está "estancado" por las condiciones de Teherán; el Líbano y el tema de la liberación de fondos.
Irán le exigió a Estados Unidos que el alto al fuego incluya también al Líbano
En VIVO - Actualizado hace 9 minutos
Según trascendió en los últimos minutos, los delegados diplomáticos de Teherán pusieron como "condición fundamental" que en el alto al fuego también forme parte El Líbano, que sufrió dos ataques de Israel en los últimos días.
Hace 21 minutos
Vance se reunió con el primer ministro pakistaní antes de las negociaciones con Irán
El vicepresidente JD Vance viajó bajo órdenes estrictas de Donald Trump para reunirse con el premier pakistaní e intentar promover los intereses norteamericanos en la región.
JD Vance saludándose con el premier pakistaní Shehbaz Sharif.
Hace 1 hora
Irán le exigió a Estados Unidos incluir a Líbano en el alto al fuego
En los últimos minutos trascendió que los diplomáticos iraníes le impusieron como "punto fundamental" en las negociaciones a Estados Unidos que Líbano "sea parte del alto al fuego", tras haber sufridos dos ataques de parte de Israel en los últimos días.
Israel atacó el martes pasado el sur de Líbano, en un ataque aéreo en el que murieron 250 personas. El segundo fue esta mañana, mientras comenzaban las negociaciones en Islamadab, el cual dejó un saldo de diez muertos.
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Mientras comenzaban las negociaciones de paz entre EEUU e Irán, Israel atacó Líbano y asesinó a diez personas
Fuentes locales en el sur de Líbano confirmaron un ataque aéreo de Israel contra esa zona este sábado temprano, mientras en Islamadab comenzaban las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por la guerra en la región.
Días atrás, cuando Washington intentó una primera tregua con Teherán, éstas se vieron suspendidas tras un ataque sorpresa de Israel contra Líbano en el que murieron 250 personas. Es el segundo ataque aéreo israelita contra ese país en menos de cuatro días.
Hace 1 hora
JD Vance y el premier pakistaní se reunieron horas antes de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán
El vicepresidente estadounidense JD Vance, bajo estrictas órdenes del presidente Donald Trump, se reunió este sábado temprano con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, para diagramar detalles previos a la reunión entre estadounidenses e iraníes en Islamadab.
No circularon detalles de la agenda bilateral entre los dos líderes, ni tampoco qué hablaron durante el encuentro.
Hace 2 horas
Comenzó la reunión entre iraníes y estadounidenses en Pakistán para negociar la paz en Medio Oriente
Alrededor de las 5 AM (hora Argentina) comenzó la reunión entre diplomáticos iraníes y estadounidenses en Islamadab, para intentar negociar la paz en Medio Oriente y poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero.
Son tres delegados por país. Del lado de Washington están el vicepresidente JD Vance; el enviado especial norteamericano en Medio Oriente, Steve Witkoff; y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. De la contraparte iraní los enviados son el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf; el canciller Abbas Aragchi y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní, Ali Akbar Ahmadian.
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Trump prometió nuevos "ataques letales" contra Irán si no prosperan las rondas de paz
Donald Trump amenazó a Irán mientras sus diplomáticos y los iraníes están reunidos en Pakistán para negociar una tregua en la región.
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El mercado espera que la guerra impacte en la inflación hasta agosto
Recién ese mes bajaría del 2%. Además, anticipa un mayor atraso cambiario y un desempleo más alto, según el último REM del Banco Central.
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La inflación de EE.UU. se disparó al 3,3% en marzo por impacto de la guerra
Se trata de la mayor suba desde mediados de 2024. Expectativa por los bonos del Tesoro norteamericano y la tasa de interés.
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Irán exige liberación de activos bloqueados antes de sentarse a negociar
Irán acusa a Estados Unidos de incumplir el alto al fuego acordado en Líbano y la liberación de los activos iraníes bloqueados. "Estos dos asuntos deben cumplirse antes de que comiencen las negociaciones", señaló un alto funcionario de Teherán este viernes.
Edificios destruidos por ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano.
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Europa no confía en Trump: solo un 12% lo ve como un aliado
Lo afirmó un sondeo realizado en encuestados de España, Polonia, Bélgica, Francia, Alemania e Italia, que consultó sobre cómo veían a Estados Unidos.
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El FMI advierte que subirá la inflación y habrá más hambruna en el mundo por la guerra
La titular del organismo, Kristalina Georgieva, alertó sobre el impacto de la crisis en Oriente Medio en los precios, el crecimiento y la seguridad alimentaria, que ya afecta a más de 360 millones de personas en el mundo.
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La tregua depende de lo que pase en Líbano: Beirut pide un alto el fuego
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el inicio de las negociaciones con Líbano, pero desde Beirut exigieron que primero cesen los ataques.
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¿Fin de la tregua? Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel
Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz a menos de 24 horas de haberlo reabierto. Washington y Tel Aviv cuestionan el anuncio y desde Teherán les recriminaron los ataques israelíes a El Líbano, país aliado de Teherán.
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Qué es la sigla "TACO" que persigue a Trump y hace temblar a la Casa Blanca
El acrónimo TACO se puso de moda en 2025 y desde el comienzo de la guerra en Irán volvió a tomar fuerza entre los estadounidenses.
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La disparada de precios del petróleo y el gas por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán provocaron que los países asiáticos, dependientes de las importaciones de energía, pongan en marcha más centrales a carbón.
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