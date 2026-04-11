Irán le exigió a Estados Unidos que el alto al fuego incluya también al Líbano

En los últimos minutos trascendió que los diplomáticos iraníes le impusieron como "punto fundamental" en las negociaciones a Estados Unidos que Líbano "sea parte del alto al fuego", tras haber sufridos dos ataques de parte de Israel en los últimos días.

Israel atacó el martes pasado el sur de Líbano, en un ataque aéreo en el que murieron 250 personas. El segundo fue esta mañana, mientras comenzaban las negociaciones en Islamadab, el cual dejó un saldo de diez muertos.