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Desaparición de Loan

Mañana se cumplen 2 años sin Loan: ultiman los detalles para el juicio por la desaparición

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

13 de junio de 2024  fue visto por última vez  Loan Danilo Peña  en la localidad 9 de Julio, provincia de  Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados ​​por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.

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Hace 1 hora

Revés judicial para uno de los abogados del caso Loan: revocan el arresto domiciliario

José Fernández Codazzi está acusado de encubrimiento agravado y sustracción de menores tras haber trasladado al padre del niño N. en su camioneta. Qué dice el fallo del Tribunal de Mercedes.

José Alejandro Fernández Codazzi, el abogado que saltó a la fama por defender a Laudelina Peña -tía de Loan- en la causa que investiga la sustracción y ocultamiento del niño correntino, en junio de 2024, seguirá detenido aunque por otra causa de grandes similitudes. El Tribunal de Revisión de Mercedes revocó por unanimidad el arresto domiciliario que le había otorgado el juez de garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, y ordenó su prisión preventiva.

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Hace 3 horas

“Loan regresa a su casa”: el impactante sueño de la mamá que siente que “está vivo”

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, su madre, María Noguera, aseguró que su “corazón le dice que está vivo”. En los últimos días tuvo el mismo sueño en dos oportunidades: Loan regresaba a su casa en un auto blanco.

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el Paraje El Algarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio, su madre María Noguera mantiene viva la esperanza. “Mi corazón me dice que está vivo. Sigo soñando que me lo traen”, confesó en diálogo con los medios locales.

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Hace 4 horas

Desde Gendarmería y con una acusada por videollamada: cómo será el juicio por Loan

La Justicia eligió el lugar por la capacidad y dictaminó que no podrán volar drones durante el inicio del juicio que abarcará varias jornadas desde el 16 de junio.

A pocos días del inicio del juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, ocurrido el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal -cerca de la localidad correntina de 9 de Julio-, la Justicia Federal de Corrientes definió cómo serán las primeras jornadas del juicio contra siete (7) imputados por la desparición del menor y otros 10 en la causa conexa por desviar la investigación y hasta privar de la libertad a familiares y testigos.

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08:35 | 11/06/2026

Caso Loan: el juicio tendrá 164 testigos y se realizará en Gendarmería

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09:15 | 10/06/2026

Caso Loan: se confirmó dónde se realizará el juicio, a días del inicio

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08:59 | 09/06/2026

Caso Loan: el reclamo de los padres a días de que se inicie el juicio

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09:37 | 08/06/2026

Caso Loan: estas son las últimas novedades previo al juicio

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09:06 | 04/06/2026

Caso Loan: tras la inspección en el Naranjal, la fiscal busca probar el rapto

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09:13 | 03/06/2026

Caso Loan: los 17 imputados se preparan para el inicio del juicio

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08:49 | 02/06/2026

Caso Loan: a días del inicio del juicio, cómo está la causa

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11:25 | 31/05/2026

Caso Loan: cuáles son las últimas novedades de la causa a poco semanas del juicio

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10:23 | 30/05/2026

Caso Loan: la Justicia aguarda los resultados de una pericia clave

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06:00 | 28/05/2026

Caso Loan: cómo sigue la causa a pocas semanas del juicio

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05:00 | 27/05/2026

Caso Loan: cómo fue la inspección y cuáles son los pasos a seguir en la causa

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07:51 | 26/05/2026

Caso Loan: cómo sigue la causa tras las últimas inspecciones

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