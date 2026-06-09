“Loan regresa a su casa”: el impactante sueño de la mamá que siente que “está vivo”

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el Paraje El Algarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio, su madre María Noguera mantiene viva la esperanza. “Mi corazón me dice que está vivo. Sigo soñando que me lo traen”, confesó en diálogo con los medios locales.

Según relató, en los últimos días tuvo el mismo sueño en dos oportunidades: Loan regresaba a su casa en un auto blanco. Una imagen que la reconforta y a la vez la angustia, porque al despertar vuelve a la realidad de que su hijo sigue sin aparecer.

El reclamo de los padres a días del juicio

A días del inicio del juicio oral, el próximo 16 de junio, José Peña y María Noguera emitieron un comunicado donde denunciaron presiones, amenazas y versiones falsas. Insistieron en la necesidad de que se quiebre el supuesto “pacto de silencio” entre los acusados.

“Desde el 13 de junio de 2024 estamos a disposición de la Justicia. Nos han allanado, investigado, interrogado, secuestrado y analizado nuestros teléfonos, y muy bien ha estado que se haga”, apuntaron. Y afirmaron: “Si sirviera nuestra libertad, nuestra pena o nuestro castigo para encontrar a Loan, ya lo hemos ofrecido”.

El dolor de una madre y la espera interminable

Loan fue visto por última vez después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Desde entonces, nada volvió a ser igual para la familia Peña. “Es muy difícil vivir todos los días porque sabemos que él no está”, reconoció su madre.

María adelantó que se instalará en la ciudad de Corrientes junto a su esposo y dos de sus hijos para seguir de cerca cada audiencia. La expectativa está puesta en los siete detenidos iniciales, varios de ellos familiares directos del chico desaparecido.

“Esperamos que alguien se quiebre”

Para la mamá de Loan, alguno de los acusados conoce la verdad y podría romper el silencio. “Esperamos que alguien se quiebre y diga dónde está Loan. Ellos saben que sus hijos y nietos están bien, comiendo; yo no sé nada del mío”, reclamó con dolor.

Respecto al momento en que tenga que ver a los imputados en la sala, fue contundente: “No voy a bajar la mirada, ellos tienen que sentir vergüenza. Quiero mirarlos de frente para que hablen”. Además, volvió a criticar la investigación y afirmó: “Se hizo todo mal desde el principio”.

A días de una instancia clave para la causa, la madre de Loan mantiene vivo el mismo ruego que la acompaña desde la última vez que lo vieron. “Si alguien lo tiene, que lo larguen. Hace dos años lo estamos esperando”, pidió.

Mientras la Justicia se prepara para el juicio, la familia Peña se aferra a la esperanza de que algún día Loan regrese a su casa, tal como lo soñó su madre.