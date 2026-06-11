A pocos días del inicio del juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, ocurrido el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal -cerca de la localidad correntina de 9 de Julio-, la Justicia Federal de Corrientes definió cómo serán las primeras jornadas del juicio contra siete (7) imputados por la desparición del menor y otros 10 en la causa conexa por desviar la investigación y hasta privar de la libertad a familiares y testigos.

Según un proveído dictado en las últimas horas, las audiencias se llevarán a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y será libre al público que podrá ingresar por orden de llegada hasta cubrir la capacidad de la sala.

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Uno de los puntos que generó polémica fue el pedido de los abogados defensores de Mónica Millapi y también de su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, para que la mujer asista a las audiencias de forma virtual. La solicitud, firmada por Jorge Monti y Marcelo Hanson, se argumenta en que su ausencia en la casa no permitiría el cuidado de sus hijos menores de edad. Si bien el Tribunal concedió el pedido, destacaron que “la imputada deberá tomar todas las previsiones para conectarse a todas las audiencias y deberá guardar el decoro y el respeto al acto”.

Además, los magistrados alertaron que podría revocarse este beneficio si no guarda esos recaudos o no se comporta en la interacción con otras personas durante la jornada y destacaron que, de ocurrir este cambio, deberá presentarse en el Escuadrón de Gendarmería de Neuquén, donde reside desde que se le otorgó la prisión domiciliaria.

Por otra parte, la Justicia determinó cómo serán las primeras jornadas del juicio y destacó que los medios de comunicación podrán transmitir las audiencias de lectura de los actos de elevación a juicio, los preliminares, alegatos y la lectura del veredicto siempre y cuando esas jornadas no incorporen declaraciones testimoniales. Así también fijaron las primeras audiencias y convocaron a los primeros testigos a prestar declaración.

Dichas jornadas empezarán el jueves 18 desde las 8.30 con los testimonios de María Noguera, mamá de Loan; José Peña y luego Mariano, papá y hermano del menor. El 24 de junio el juicio seguirá con la declaración de otros cinco hermanos de Loan; Cristian, Alfredo, José, Cesar y Fernando.

La audiencia del día 25 estará marcada por la declaración de la abuela del pequeño, Catalina Peña, que fue la organizadora del almuerzo después del cual desapareció el menor y de dos familiares considerados testigos muy importantes en el expediente: Camila Núñez, que sacó las últimas fotos del menor y Macarena Peña, la hija de Laudelina -tía del pequeño-, señalada como quien encontró la prueba marcada y sospechada por algunos acusadores como una pieza clave para la distracción durante la desaparición. Cabe señalar que no llega al juicio imputada por falta de pruebas suficientes.

También se espera que en esa jornada declaren una tía y un tío de Loan que participaron de la búsqueda desde el primer día, tras conocer que el pequeño había desaparecido. Toda la agenda del juicio, aseguró una fuente cercana a la Justicia, “está sujeta a que no haya dilaciones o que los imputados pidan hablar ya que eso provocaría demoras y se alteraría el desarrollo pactado”.

Entre otros puntos destacados, la Justicia avaló que algunos de los acusados en la causa conexa puedan seguir algunas jornadas de forma virtual desde un Escuadrón de Gendarmería en Buenos Aires con la obligación de estar presentes en los días iniciales y finales del juicio y descartaron como testigos a Francisco Amadeo Méndez ya que fue imputado en la causa anteriormente y al polémico abogado José Codazzi, sindicado por la falsa denuncia de Laudelina.

Mientras tanto, la expectativa de la familia está enfocada en los siete imputados principales, para que “rompan el pacto de silencio” y digan qué pasó esa tarde, qué hicieron con el niño y finalmente, dónde está Loan.