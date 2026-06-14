Dos años sin Loan Danilo Peña: cuáles son las novedades del juicio por su desaparición

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. En este marco, se cumplieron dos años desde el desconocimiento total de su paradero tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina y si bien la investigación judicial llegó a su fin, no hubo grandes avances en estos meses. En ese marco, el próximo 16 de junio iniciará el juicio tan esperado por la familia. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados ​​por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.