Dos años sin Loan Danilo Peña: cuáles son las novedades del juicio por su desaparición

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. En este marco, se cumplieron dos años desde el desconocimiento total de su paradero tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina y si bien la investigación judicial llegó a su fin, no hubo grandes avances en estos meses. En ese marco, el próximo 16 de junio iniciará el juicio tan esperado por la familia. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
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13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.
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A pocos días del inicio del juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, ocurrido el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal -cerca de la localidad correntina de 9 de Julio-, la Justicia Federal de Corrientes definió cómo serán las primeras jornadas del juicio contra siete (7) imputados por la desparición del menor y otros 10 en la causa conexa por desviar la investigación y hasta privar de la libertad a familiares y testigos.
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El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.
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