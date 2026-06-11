A casi dos años de la desaparición de Loan, el juicio tendrá 164 testigos y nombres de peso en la mira

La Justicia Federal oficializó un listado de 164 personas citadas a brindar testimonio frente a los jueces a cargo. Cabe señalar que en la nómina algunos aparecen repetidos por el interés cruzado de la fiscalía, las querellas y las defensas.

Entre las declaraciones claves figura Lucio Ramón Dupuy, abuelo del niño asesinado y quien lleva adelante la Fundación Dupuy, dedicada a la protección de menores. Cabe señalar que 10 personas fueron acusadas de ser falsos integrantes y de entorpecer la investigación.

Además están el director de Defensa Civil de la pcia. de Corrientes, Bruno Lovinson y el senador provincial, Diego Pellegrini, por ser señalado como "responsable logístico" del traslado de la tía Laudelina Peña a una fiscalía con el objetivo de instalar una falsa hipótesis. A ellos se suman: el ex intendente, Hugo Ynsaurralde; su pareja y actual jefa comunal Yanina Ibarrola y los concejales Jorge Daniel Moreyra y Robert Maldonado.

Por último, de los familiares directos, hay dos figuras vitales: Macarena Peña y Camila Núñez, primas del pequeño y quienes estuvieron en aquel almuerzo fatídico en la casa de la abuela Catalina.