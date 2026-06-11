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Desaparición de Loan

A casi dos años de la desaparición de Loan, el juicio tendrá 164 testigos y nombres de peso en la mira

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

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El  13 de junio de 2024  fue visto por última vez  Loan Danilo Peña  en la localidad 9 de Julio, provincia de  Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados ​​por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.

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La lista de testigos que declaran

La Justicia Federal oficializó un listado de 164 personas citadas a brindar testimonio frente a los jueces a cargo. Cabe señalar que en la nómina algunos aparecen repetidos por el interés cruzado de la fiscalía, las querellas y las defensas.

 

Entre las declaraciones claves figura Lucio Ramón Dupuy, abuelo del niño asesinado y quien lleva adelante la Fundación Dupuy, dedicada a la protección de menores. Cabe señalar que 10 personas fueron acusadas de ser falsos integrantes y de entorpecer la investigación.

 

Además están el director de Defensa Civil de la pcia. de Corrientes, Bruno Lovinson y el senador provincial, Diego Pellegrini, por ser señalado como "responsable logístico" del traslado de la tía Laudelina Peña a una fiscalía con el objetivo de instalar una falsa hipótesis. A ellos se suman: el ex intendente, Hugo Ynsaurralde; su pareja y actual jefa comunal Yanina Ibarrola y los concejales Jorge Daniel Moreyra y Robert Maldonado.

 

Por último, de los familiares directos, hay dos figuras vitales: Macarena Peña y Camila Núñez, primas del pequeño y quienes estuvieron en aquel almuerzo fatídico en la casa de la abuela Catalina.

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Qué se sabe del juicio hasta ahora

A pocos días del juicio, que se inicia el próximo 16 de junio a las 9 hs, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes definió los puntos centrales, la logística y el cronograma definitivo para enjuiciar a 17 imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña, el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal.

 

Según indicaron los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, ya están confirmadas las pautas del debate y el lugar donde se realizará el proceso: por razones de seguridad y operatividad, las sesiones serán en las dependencias del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

 

¿Cómo se sesionará? Por medio de audiencias alternadas: se sesionará de forma consecutiva los días martes, miércoles y jueves de la primera semana, y los días miércoles y jueves de la semana posterior.

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