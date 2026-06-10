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Desaparición de Loan

Caso Loan: se confirmó dónde se realizará el juicio, a días del inicio

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El  13 de junio de 2024  fue visto por última vez  Loan Danilo Peña  en la localidad 9 de Julio, provincia de  Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados ​​por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.

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Dónde será el juicio por la causa Loan, a una semana de su inicio

A una semana del juicio por la "sustracción y encubrimiento" de Loan Danilo Peña, a iniciarse el 16 de junio próximo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes confirmó que se llevará a cabo en la sala de audiencias del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

 

Según indicaron medios locales, la institución está ubicada en la intersección de Perú y San Martín -en la ciudad capital de Corrientes-.

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“Loan regresa a su casa”: el impactante sueño de la mamá que siente que “está vivo”

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, su madre, María Noguera, aseguró que su “corazón le dice que está vivo”. En los últimos días tuvo el mismo sueño en dos oportunidades: Loan regresaba a su casa en un auto blanco.

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