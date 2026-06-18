Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 18 de junio

La madrugada en la Ciudad de Buenos Aires arranca con 11 grados y un cielo que combina nubes y claros. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 4 AM la sensación térmica se mantiene en 11°C, con una humedad del 83% que aporta esa típica frescura otoñal. No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvia es del 0% y el acumulado es de 0 mm.

El viento sopla del este a 14 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 28 km/h, lo que puede generar una leve sensación de frío extra. La visibilidad es óptima, de 40 kilómetros, sin presencia de niebla. La presión atmosférica es de 1020 hPa y la cota de nieve se ubica muy alta, en 3800 metros.

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