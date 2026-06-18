Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 18 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 14 minutos
Fresca mañana de 11° con nubes y claros en Capital Federal
La madrugada en la Ciudad de Buenos Aires arranca con 11 grados y un cielo que combina nubes y claros. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 4 AM la sensación térmica se mantiene en 11°C, con una humedad del 83% que aporta esa típica frescura otoñal. No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvia es del 0% y el acumulado es de 0 mm.
El viento sopla del este a 14 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 28 km/h, lo que puede generar una leve sensación de frío extra. La visibilidad es óptima, de 40 kilómetros, sin presencia de niebla. La presión atmosférica es de 1020 hPa y la cota de nieve se ubica muy alta, en 3800 metros.
Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en El Destape y enterate cómo evolucionará el clima durante el día.
Hace 29 minutos
Clima en CABA: 11°C y cielo con nubes y claros a las 4 de la mañana
La madrugada de este jueves 18 de junio arranca en Capital Federal con una temperatura de 11°C y un cielo que alterna entre nubes y claros. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica se mantiene en 11 grados y la humedad es del 83%, lo que aporta una frescura típica del otoño porteño.
El viento medio corre a 14 km/h con ráfagas que alcanzan los 28 km/h, pero no hay probabilidad de lluvia en las próximas horas. La visibilidad es óptima, llegando a los 40 kilómetros, y la presión atmosférica se ubica en 1020 hPa. Además, la cota de nieve está en 3800 metros, sin riesgo de nevadas en la ciudad. Así, el arranque del día se presenta estable, ideal para los que madrugan, con un clima que invita a salir con abrigo liviano.
Hace 1 hora
Capital Federal a las 4 AM: 11°C, nubes y claros y vientos de hasta 28 km/h
A las 4 de la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró en Capital Federal una temperatura de 11°C con nubes y claros. La sensación térmica se mantuvo en 11 grados debido a la humedad del 83% y el viento medio de 14 km/h, con ráfagas que alcanzaron los 28 km/h.
El informe oficial descarta lluvias: 0% de probabilidad y 0 milímetros acumulados. La visibilidad es óptima, de 40 kilómetros, sin niebla. La presión atmosférica se ubica en 1020 hPa y la cota de nieve asciende a 3800 metros. Seguí minuto a minuto toda la información del clima en El Destape.
Hace 1 hora
Llega la lluvia a CABA y el Conurbano: el pronóstico del tiempo para este jueves
El Servicio Meteorológico informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en este 18 de junio. ¿Cuándo empieza a llover?
La temperatura continuará con una tedencia a la baja durante el fin de semana
Hace 1 hora
Madrugada fresca con nubes y claros en Capital Federal: el pronóstico completo
La madrugada en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 11°, que marca el pulso de una jornada que arranca estable. Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional a las 03:00, la sensación térmica se mantiene en 11 °C, sin sobresaltos para quienes ya transitan las primeras horas.
La humedad es alta, del 80%, y el punto de rocío se ubica en 8 °C, lo que refuerza una atmósfera fresca pero sin niebla. La visibilidad es excelente, de 45 km, ideal para manejar sin restricciones. El cielo apenas muestra un 31% de nubosidad, dejando ver claros amplios y pintando un amanecer prometedor.
En cuanto al viento, sopla desde el sector sur a una velocidad media de 14 km/h, con ráfagas que alcanzan los 29 km/h. No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvia es del 0% y el acumulado marca 0 mm. La presión atmosférica se mantiene estable en 1020 hPa y la cota de nieve, aunque lejana a los 3900 metros, no genera ningún riesgo.
Seguí atento a nuestro liveblog del clima para actualizaciones minuto a minuto. El pronóstico puede afinarse con el correr de las horas, pero por ahora, la madrugada no trae sorpresas: tiempo fresco, sin lluvia y con la ciudad lista para un jueves que pinta tranquilo.
Hace 1 hora
Amanece con 11°C y cielo parcialmente nublado en Buenos Aires
Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 3 de la madrugada de este jueves 18 de junio el clima en Capital Federal se presentaba con 11°C y un cielo caracterizado por nubes y claros.
La sensación térmica igualaba la temperatura del termómetro en 11°C, con una humedad del 80% y un punto de rocío de 8°C. La visibilidad es óptima: 45 kilómetros, sin niebla a la vista.
El viento sopla desde el sector oeste a 14 km/h, con ráfagas de hasta 29 km/h, y la presión atmosférica se ubica en 1020 hPa. No se espera lluvia: probabilidad del 0% con 0 mm previstos.
La cota de nieve se mantiene en 3900 metros, sin riesgo. El pronóstico del tiempo anticipa una mañana con leve ascenso térmico y nubosidad parcial. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en este liveblog.
Hace 1 hora
Madrugada porteña: 11°C, nubes y claros, sin lluvia en Capital Federal
La madrugada de este jueves 18 de junio arrancó con un tiempo estable en Capital Federal. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó a las 03:00 el parte oficial: el termómetro marcó 11 °C y la sensa ción térmica se mantuvo igual, en 11 °C.
El cielo se presentó con nubes y claros, una nubosidad del 31% y humedad del 80%. No se registró niebla y la visibilidad fue óptima, de 45 kilómetros. El viento sopló con una intensidad media de 14 km/h y ráfagas de hasta 29 km/h. La presión atmosférica se situó en 1020 hPa y la cota de nieve fue de 3900 metros, sin riesgo alguno.
La probabilidad de lluvia es nula (0%, 0 mm), por lo que el resto de la jornada se perfila sin precipitaciones. Seguimos actualizando el pronóstico del tiempo minuto a minuto en este liveblog de El Destape.
Hace 2 horas
Capital Federal a las 3 AM: 11 grados y cielo entre nubes y claros
A las 03:00 de la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó el parte para Capital Federal. El termómetro marca 11°C con una sensación térmica que se mantiene en 11 grados. El cielo está con nubes y claros y la humedad alcanza el 80%. No se esperan lluvias: la probabilidad de precipitaciones es del 0% y la visibilidad es amplia, de 45 kilómetros. El viento sopla del sector sur a 14 km/h, con ráfagas de hasta 29 km/h, una brisa que se nota. La presión atmosférica se ubica en 1020 hPa y la cota de nieve está en los 3900 metros, sin niebla a la vista. Así que, aunque fresco, el arranque de este jueves 18 de junio en la ciudad se presenta estable y sin sobresaltos.
Hace 8 horas
Estados Unidos enciende las alertas por inundaciones y diluvios´por un ciclón
El ciclón Arthur avanza sobre la costa estadounidense. Se prevén inundaciones y lluvias que podrían cortar "la vida" a los turistas y la población local.
La tormenta tropical Arthur se forma cerca de la costa de Texas, según CNH de EEUU
Hace 16 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 17 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
04:00 | 17/06/2026
Frío polar en CABA y el Conurbano: así será el pronóstico este miércoles 17 de junio
El Servicio Meteorológico informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en este 17 de junio.
Frío polar en CABA y el Conurbano: así será el pronóstico este miércoles 17 de junio
17:15 | 16/06/2026
Llega la ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias intensas esta semana
Un sistema de baja presión cambiará el pronóstico del tiempo en los próximos días. El clima se sentirá más húmedo, dando lugar a lluvias y tormentas.
08:31 | 16/06/2026
Alerta por frío extremo y cielo despejado: así será el martes 16 de junio
El Servicio Meteorológico informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en este 16 de junio.
Frío polar y cielo despejado: así es el pronóstico del tiempo del martes 16 de junio
00:05 | 16/06/2026
ALERTA por neblina en Santa Fe y Rosario: cómo sigue el martes 16 de junio
La niebla volvió a marcar el comienzo de la jornada en gran parte del centro de Santa Fe. Tanto en Rosario como en la capital provincial se esperan bancos de neblina durante la mañana, temperaturas bajas y una mejora gradual hacia la tarde, aunque el frío seguirá siendo protagonista.
Neblina en Santa Fe.
Autoridades suspenden "fan fest" en Houston por alerta de inundaciones en Texas
Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Alemania contra Curazao
19:35 | 14/06/2026
Se aproxima un frente frío que traerá lluvias, ráfagas y una fuerte caída de temperaturas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas en gran parte del territorio. Después de las lluvias de este sábado, se espera una pronunciada caída de las temperaturas.
Jugadores de Inglaterra deben refugiarse por alerta de tornado en Kansas City
Jugadores de Inglaterra durante un entrenamiento el sábado
09:27 | 14/06/2026
Domingo con frío extremo en Argentina: las provincias que están bajo alerta amarilla
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío intenso y vientos fuertes en varias provincias. Averigua si tu región está entre las afectadas.
15:47 | 13/06/2026
Pronóstico del tiempo en CABA: cómo estará el clima
Qué temperaturas se esperan, cuándo hará más frío y cómo estará el clima durante la semana.
Se espera una semana estable para la Ciudad de Buenos Aires, con mínimas frías y máximas templadas. Foto: Maxi Failla
16:56 | 12/06/2026
Qué pasa si hay tormenta eléctrica en el Mundial 2026
La FIFA confirmó un estricto sistema de seguridad para la Copa del Mundo 2026. Los detalles a tener en cuenta en caso de que haya temporal o tormenta eléctrica en un partido.
Copa del Mundo 2026.