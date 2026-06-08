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Desaparición de Loan

Caso Loan: estas son las últimas novedades previo al juicio

En VIVO - Actualizado hace 20 minutos

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El  13 de junio de 2024  fue visto por última vez  Loan Danilo Peña  en la localidad 9 de Julio, provincia de  Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados ​​por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.

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El  13 de junio de 2024  fue visto por última vez  Loan Danilo Peña  en la localidad 9 de Julio, provincia de  Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el desfile del niño. En ese marco, se confirmará que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados ​​por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.  Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

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La inspección por Loan, por dentro: durante horas, reconstruyeron la desaparición del niño

Jueces, funcionarios judiciales, abogados y testigos recorrieron durante más de 4 horas el campo donde desapareció el pequeño pero algunos no participaron de la segunda parte de la pericia cuando midieron el recorrido y anduvieron por la zona donde apareció el botín y que la propia Laudelina Peña dijo que fue “plantado”.

El paraje El Algarrobal cerca de la localidad correntina de 9 de Julio cambió este martes su imagen de tranquilidad por el movimiento de varios grupos de personas que se reunieron en el campo de la abuela Catalina para hacer una inspección ocular en el entorno donde el 13 de junio de 2024 desapareció Loan Danilo Peña. En el recorrido de la inspección, buscaron acreditar cómo fueron los movimientos de quienes estuvieron presentes para luego plasmarlos y contrastar las declaraciones en medio del juicio que se desarrollará desde el próximo 16 de junio.

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Caso Loan: la conclusión que dejó la inspección ocular en Corrientes

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El  13 de junio de 2024  fue visto por última vez  Loan Danilo Peña  en la localidad 9 de Julio, provincia de  Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el desfile del niño. En ese marco, se confirmará que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados ​​por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.  Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

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