Tras una caravana interrumpida por insultos en Lomas de Zamora por militantes opositores y ciudadanos que le reclamaban por las consecuencias del ajuste y el escándalo de las coimas, el presidente Javier Milei dará un discurso frente a empresarios en un evento que organiza el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Ciciyp). Será recibido al mediodía en el Hotel Alvear por la nueva titular de la entidad, Bettina Bulgheroni. En este contexto, el riesgo país ascendió ayer a 850 puntos, 21 puntos por encima del último cierre como consecuencia de la desconfianza en el futuro de la economía.
Tras los insultos en Lomas de Zamora, Milei almuerza con poderosos empresarios
A dos meses de las elecciones legislativas nacionales, el Presidente dará un discurso nuevamente frente a empresarios después de no poder concluir una recorrida proselitista en el conurbano bonaerense.
Feriados: el Gobierno hizo un cambio clave y habrá nuevos fines de semana largo
La medida fue confirmada a través del Boletín Oficial y afectará a los feriados definidos como trasladables.
Audios, mentiras y corrupción: la segunda caída del clan Menem
Las denuncias de corrupción que golpean al clan Menem revelan un entramado de contratos, retornos y negocios paralelos que comprometen a PAMI, ANSES y otros organismos del Estado, con impacto directo en la estrategia electoral de La Libertad Avanza y en el futuro político de Karina y Javier Milei.
Asistimos a las últimas horas de un proyecto que quedará prematuramente trunco y va más allá del mero afán recaudatorio; es el final de la aventura de algunos empresarios, políticos y lobbistas que soñaban con volver a sentar a un Menem en el sillón de Rivadavia. El Menem en cuestión era Martín, todavía presidente de la cámara de Diputados. El autor intelectual era otro Menem, Lule, al que, de acuerdo a varias fuentes de Casa Rosada, le quedan pocas horas como subsecretario de Gestión Institucional y hombre fuerte en la estructura que rodea a Karina Milei.
Lule Menem: repartos de aduana discrecionales y un patrimonio dibujado
El hombre de confianza de Karina Milei, hoy en el centro del escándalo por los audios de las coimas, reparte rezagos de aduana a fundaciones libertarias y gobernadores e intendentes amigos mientras su declaración jurada es prácticamente nula.
El cargo oficial de Eduardo “Lule” Menem es Subsecretario de Gestión Institucional. En el organigrama de la Casa Rosada depende directo de Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y hermana de Javier Milei. El cargo de Lule Menem no tiene muchas tareas: es básicamente un asesor de Karina. Pero tiene una tarea específica que es el reparto de los rezagos aduana, que otorga de manera discrecional. Según la ley tiene que enviarlos a donde “las condiciones de emergencia social del lugar lo aconsejen”. Pero el mapa de beneficiarios de envíos de “Lule” Menem revela que sus prioridades están más alineadas con los premios que desea otorgar su jefa a determinadas provincias u ONGs.
Uso político de la corrupción y pacto social
El caso Spagnuolo expuso el engranaje de retornos en el gobierno de Milei y reactivó un debate recurrente en la Argentina: la corrupción como herramienta de lucha política, la doble vara mediática y el pacto social tácito que tolera irregularidades mientras la economía funciona, pero que se quiebra en contextos de recesión.
Volvemos inevitablemente sobre la corrupción. El tema ya fue tratado en este espacio el último domingo. El punto de partida es que resulta prácticamente imposible que en organizaciones en las que intervienen miles de personas y se manejan recursos multimillonarios no aparezcan los desvíos de fondos justificados con el caballito de batalla del financiamiento de la política, es decir del funcionamiento de la propia organización. Decirlo no implica banalizar el problema, mucho menos llegar a la conclusión sonsa de que “todos roban” o a la simplificación de que “es inherente al sistema”. Los desvíos de fondos son un problema real a combatir en cualquier organización, y no sólo por razones morales. Para ello se desarrollaron los sistemas de control, que incluyen la última instancia del sistema penal. Pero el punto que aquí interesa no es la naturaleza económica o sistémica de la corrupción, sino su función y utilización en la lucha política.
Ferraris y libros: quién es Eduardo Kovalivker, el patriarca que no entregó su celular
El único de los investigados que por ahora no presentó su celular es un millonario que se volcó a la literatura, donde obtuvo diversos reconocimientos. De la droguería Suizo Argentina al premio literario que lleva su nombre en Cuba y la primera Ferrari que le regaló su hijo Jonathan, el Kovalivker que logró evadir el operativo judicial en un barrio cerrado de Nordelta.
Hay uno solo de los hasta ahora cinco investigados en el caso “Audios de las coimas” que no entregó su celular a la Justicia. Se trata de Eduardo Kovalivker, el padre de Jonathan y Emmanuel, todos dueños de la droguería Suizo Argentina S.A, la empresa que según el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue el instrumento a través del cual se habrían pagado coimas a Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia y hermana del primer mandatario. El perfil del patriarca Kovalivker parece extraído de una novela: ingeniero químico, millonario, escritor prolífico –en Cuba hay un premio literario con su nombre-, poeta y amante de las Ferraris, a los 80 años quedó envuelto en una trama de corrupción junto a sus hijos que sacude al gobierno nacional y que promete más novedades. Fue denunciado penalmente junto a Javier Milei, Karina, Spagnuolo y Eduardo “Lule” Menem el pasado 20 de agosto.
Radiografía de la inversión extranjera: el país pierde atractivo y retrocede
En un año y medio de gestión libertaria, más de una decena de multinacionales se fueron del país. Especialistas advierten que Argentina capta menos capital del que le correspondería por su peso en la economía mundial, con salidas netas y señales de desconfianza.
En un año y medio de gestión libertaria más de una decena de firmas multinacionales se fueron del país. Tal el caso de Mercedes-Benz, Telefónica, Walmart, Falabella, Telefónica, HSBC, Itaú, Procter & Gamble (P&G), Clorox, Petronas, Enap Sipetrol, ExxonMobil, Makro, entre las principales. Sin embargo, no se trata de casos aislados. Un informe reciente advirtió que el país perdió lugar en el mapa de la inversión extranjera directa global al punto de que, en los primeros meses del 2025, “se observó el menor ingreso desde que se inicia la serie en 2006”.
Seis de cada 10 trabajadores no tuvo aumento de sueldo en 2025
De acuerdo a un informe de la consultora Bumeran, el 66% reportó cesantías en el primer semestre y el 36% fundamentó la decisión por recorte de costos.
Un estudio de la consultora especializada Bumeran reveló un dato que ilustra la situación drástica que atraviesan los salarios: casi el 60% de los trabajadores no tuvo aumento de sueldos en lo que va del año. Como si fuera poco, desde las empresas planean reducir su plantilla en lo que resta del año, que ya viene torcido en materia de empleo.