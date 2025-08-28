Estudiantes militantes de Somos Libres y la Juventud Universitaria Peronista (JUP) se agarraron a las trompadas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), luego que los militantes de Javier Milei vandalizaran un afiche con la cara de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón y una mesa partidaria.

Tras el acto vandálico de los militantes de la agrupación Somos Libres, que nuclea a juventudes universitarias de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, comenzó una discusión con los estudiantes peronistas que derivo en golpes de puño.

A través de sus redes sociales, Milei se refirió al hecho. "El amor vence al odio dicen los kukas... Fin", escribió en su Twitter. El Presidente había republicado una publicación de la titular de LLA de la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, que ligó la caravana fallida del Jefe de Estado por Lomas de Zamora, donde la comitiva oficialista tuvo que irse por el repudio de vecinos y militantes.

"Ayer fueron piedras contra el presidente Milei, hoy piñas y golpes a militantes libertarios en la facultad. Los kirchneristas fueron, son y serán violentos. Todo mi apoyo a los chicos de Somos Libres que fueron agredidos por estos delincuentes. No nos van a frenar", señaló.

Repudiaron a los Milei y Espert en Lomas de Zamora: la caravana tuvo que irse

Javier Milei no pudo concluir una caravana electoral en la Tercera Sección Electoral. Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko, el Presidente fue repudiado el miércoles por militantes opositores y ciudadanos en una actividad proselitista en Lomas de Zamora, en la semana posterior a la explosión del caso Spagnuolo.

La caravana por la avenida Hipólito Yrigoyen, en el centro de Lomas de Zamora, no pudo concluir porque la camioneta que transportaba al Presidente y su comitiva recibió un piedrazo. En los alrededores, se realizaron movilizaciones en contra de la presencia de Milei, su política de ajuste y las filtraciones sobre las presuntas coimas a Karina Milei, reveladas en los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.

Previo a la caravana, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, pidió "dar un mensaje de paz y respeto por la democracia". "Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz", reclamó, para también cuestionar: "Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien".

Según trascendió, estaba previsto que la movilización llegara hasta la plaza Grigera, pero tras el piedrazo, la caravana se desperdigó. En ese contexto, a Espert se lo llevaron en moto, sin casco. Antes de irse, Milei dijo que lo que dice Sapgnuolo es "mentira" y agregó: "Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió".