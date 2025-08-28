La aberrante frase de Pareja que cosechó repudios: "Discapacitados"

Mientras el Gobierno nacional se jacta de dar de baja más de 100 mil pensiones por invalidez y continúan filtrándose nuevos audios del escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el presidente de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense, Sebastián Pareja, trató de "discapacitados" a quienes agredieron con insultos y piedras a la caravana del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora. Las expresiones del armador libertario en Buenos Aires ya provocó el repudio de distintos dirigentes.

"Son tipos que son discapacitados, están fuera de la lógica que podríamos entender todos nosotros", dijo Pareja al referirse a lo sucedido este miércoles durante una recorrida proselitista de Milei en el sur del conurbano bonaerense. En su reportaje a Todo Noticias horas después de la caravana, Pareja responsabilizó al municipio de Lomas de Zamora por haber tenido que "controlar" a los agresores, a los que calificó como "energúmenos" que se manifestaron en el "tercer cordón". "Arrojar piedras a otra persona por el simple hecho de pensar distinto me parece que está fuera de lugar", agregó.

Pese a su planteo, a Pareja se lo observa en uno de los tantos videos de la caravana insultando y realizando polémicos ademanes hacia los manifestantes. Al propio Presidente también se lo observó en un cruce con vecinos. "¡Corruptos son los tuyos! ¡Corruptos son los tuyos!", gritaba el mandatario desde la camioneta que compartía con Pareja, su hermana Karina Milei y los candidatos libertarios José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko.

Las quejas por sus dichos

Las declaraciones de Pareja provocaron repudio en redes sociales por parte de distintos dirigentes que lo calificaron de "discriminación brutal" y le pidieron que "recapacite" y pida disculpas. "Solo un energúmeno puede usar la discapacidad como insulto. Las personas con discapacidad merecen respeto y derechos, no la discriminación brutal de Sebastián Pareja", escribió la diputada de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz en su cuenta de X.

También la legisladora del Parlasur Victoria Donda lo cuestionó y le recriminó por los audios del extitular de Andis, Diego Spagnuolo, que revelan un entramado de presuntas coimas que vinculan a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem. "Pareja, los discapacitados son personas que necesitan del buen funcionamiento de ANDIS, la agencia que hoy solo sirve para enriquecer a los amigos y llenar la caja de seguridad de Karina", escribió Donda en sus redes, y siguió: "Dejen de robarle a los que más necesitan. No se confunda: los discapacitados son víctimas de la voracidad de Karina y los Menem".

En la misma línea se expresó el diputado bonaerense por Unión, Renovación y Fe Fabian Luayza, quien lo criticó por plantear que "un violento es un discapacitado". "Solo un gobierno de insensibles puede utilizar a la discapacidad como un insulto. No es la primera vez que tienen esta actitud. Ya lo hicieron en el tuit de Ian, que nunca bajaron. Ojalá recapacite y pida disculpas", apuntó.