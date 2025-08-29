Nuevo audio en el caso Spagnuolo contra los Milei: "La gente no la quiere a Karina"

El escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que compromete a varios funcionarios del gobierno del presidente Javier Milei, entre ellos el ex titular del organismo Diego Spagnuolo y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, sumó un nuevo episodio este jueves. Se filtró un nuevo audio dentro de la catarata de grabaciones que fueron saliendo a la luz esta semana, en el que se escucharía a Spagnuolo hacer comentarios sobre la hermana del Presidente de la Nación: "Es muy claro que la gente no la quiere a Karina", asegura, a lo que inmediatamente después se le escucha decir "hay alrededor de ella todo un olor a podrido que es muy desagradable".

En el streaming Carnaval, que fue donde se difundió este último audio, presuntamente de Diego Spagnuolo, se pudo escuchar una voz en la que el ex titular de Andis asegura que hay poca aceptación en general por la figura de la funcionaria y hermana del mandatario, dado que su entorno es "desagradable".

Los audios que salieron a la luz de forma gradual serían todos de una misma conversación, en lo que sería una cena presuntamente Spagnuolo con un tercero, de acuerdo a los sonidos del ambiente que se escuchan en paralelo a la conversación. "El día que Karina tenga que salir hablar en la tele, que si llega a salir algún día. Que se yo", fue lo que se llegó a escuchar en un audio viralizado este miércoles. En este punto, si bien no es tan claro a lo que se refiere, el ex titular indicó que, tras una pregunta sobre dinero y presuntas coimas, en la conversación se escucha: "La quieren toda para ellos. Con la firma de ustedes", habría dicho al final, en un claro reclamo de una persona que parece haberse quedado sin una parte de lo reclamado.

Otros audios de Spagnuolo

Unas horas antes, otros audios habían alimentado el escándalo y sumado los nombres de la excanciller Diana Mondino y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En los fragmentos publicados por Jorge Rial en Argenzuela, grabados en "el término de agosto del año pasado y, principios de este año", “demuestran que la presunta trama de corrupción en Andis "es un negocio enorme que se traslada a otros ministerios".

"Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", se escucha a Spagnuolo en uno de ellos. En otro de los audios, el extitular de Andis apuntó contra la ministra Pettovello. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reclamó.