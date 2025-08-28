Lule Menem: entre repartos de aduana discrecionales y un patrimonio dibujado

El cargo oficial de Eduardo “Lule” Menem es Subsecretario de Gestión Institucional. En el organigrama de la Casa Rosada depende directo de Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y hermana de Javier Milei. El cargo de Lule Menem no tiene muchas tareas: es básicamente un asesor de Karina. Pero tiene una tarea específica que es el reparto de los rezagos aduana, que otorga de manera discrecional. Según la ley tiene que enviarlos a donde “las condiciones de emergencia social del lugar lo aconsejen”. Pero el mapa de beneficiarios de envíos de “Lule” Menem revela que sus prioridades están más alineadas con los premios que desea otorgar su jefa a determinadas provincias u ONGs.

No envió nada, por ejemplo, a Bahía Blanca, víctima ya de dos tragedias durante la era Milei. Sí, en cambio, se repiten fundaciones con logos de águilas violetas, una de ellas vinculada al candidato correntino Lisandro Almirón, envíos al gobierno de Misiones cuyos diputados luego hacen número para el gobierno, despachos para Gualeguaychú donde el intendente Mauricio Davico fue de los primeros en hacer pública su defensa de los Menem y Karina ante el escándalo de las coimas e incluso donó unas monedas de colección al Museo del Holocausto que preside el empresario Marcelo Mindlin que lejos está de cumplir con la condición de “emergencia social”.

A su favor, parece que tampoco se quedó nada. En su declaración jurada, Lule Menem dice que no tiene casa, declara un auto por 1 centavo y dinero que no alcanza ni su sueldo. En el último año, además, redujo su mísero patrimonio a la mitad. Sólo puede creer esto la Oficina Anticorrupción que la recibió y no dijo nada.

Karina designó a “Lule” Menem el 20 de febrero de 2024. Sin embargo “Lule” ya había ingresado a la Casa Rosada el 12 de diciembre, a los 2 días de gobierno. Volvió el 20 de diciembre a ver a Lisandro Catalán, el Secretario de Interior. También el 22 y 28 de diciembre ingresó a la Jefatura de Gabinete, autorizado por Guillermo Francos. El 29 de diciembre ingresó de nuevo a ver a Karina.

Ya en 2025 “Lule” volvió a la Casa Rosada. El 2 de enero estuvo en un evento en el Salón Eva Perón junto a todo el gabinete. El 4 de enero fue de nuevo a ver a Francos. El 8 de febrero Menem autoriza el ingreso de Guillermo MacLoghlin, conocido como un consultor de Milei en temas agropecuarios. Aún no tenía designación y ya habilitaba ingresos a la Rosada. El 14 de febrero, día que Milei desató el escándalo Libra, Lule también ingresó a la Casa Rosada. Curiosamente 5 minutos antes que el Presidente. El 19 de febrero Lule volvió a ver a Francos en la Rosada. Al día siguiente recién fue designado y desde entonces tuvo a su cargo este reparto discrecional.

El león correntino

Claudio Lisandro Almirón es diputado por Corrientes, provincia a la que aspira a gobernar tras las elecciones de este domingo. Se autopercibe el “león correntino”, por su adhesión incondicional a Milei y por su cabellera. Comparten la impermeabilidad a los argumentos y el pelo frondoso.

No llegó con Milei a la militancia política; era de la banda de Raúl Rolando “Tato” Romero Feris, histórico mandamás de Corrientes cuya sobrina, Evelyn Karsten, comparte boleta con Almirón este domingo como su candidata a vicegobernadora.

El primero reparto de cosas de Lule Menem, el 20 de marzo de 2024, fue todo para Corrientes, que venía de un fuerte temporal que generó muchas inundaciones. Era justificado el envío a la provincia, lo que no tenía tanta explicación es que dentro de ese primer reparto, la primera beneficiada fue la Fundación Gea-Madre Tierra, cuya secretaria era Laura Marcoré, esposa de Almirón.

En ese primer envío la fundación de la esposa de Almirón recibió 367 artículos de primera necesidad, en especial ropa. El segundo envío es más extraño: le mandaron 31 repuestos aeronáuticos, descriptos como “adaptadores, tapones, entre otros”, y con el detalle que eran “para ser destinados al Aeroclub de la Provincia de Corrientes”. ¿Para qué se lo mandaron a la fundación de la esposa de Almirón? En el Instagram de la fundación dicen que el 17 de junio de 2024 donaron repuestos de avión al Aeroclub Cañada Quiroz. No dicen que los recibieron de la Aduana.

En el tercer envío, Lule Menem mandó 14 aires acondicionados y 21.801 artículos electrónicos, entre ellos auriculares, fundas para celulares y tarjetas de memoria. ¿Para qué?

Estos beneficios a la Fundación Gea-Madre Tierra los dio a conocer Francisco Olivera en el programa de Carlos Pagni. Desde la Fundación emitieron un comunicado que dice que Laura Marcoré, esposa de Almirón, “presentó su renuncia como Secretaria de la Fundación GEA Madre Tierra – Mitología Grieta el 4 de junio de 2024 por cuestiones estrictamente personales”. Si es así, los 3 de los envíos de Lule Menem fueron durante la gestión de la esposa de Almirón en la fundación, ya que tienen firma del 20 de marzo, 8 de mayo y 27 de mayo de 2024. Mala defensa.

“Yo no formo parte de la fundación”, sostuvo Almirón. Le tendría que haber avisado al CM de la cuenta de Twitter de la Fundación, que lo primero que hizo fue compartir la respuesta del propio Almirón a la publicación periodística sobre este tema. “No tiene nada que ver con la política”, dice Almirón. El logo de la fundación es un águila casi idéntica a la que usa La Libertad Avanza.

Carnaval

Mauricio “Palito” Davico, intendente de Gualeguaychú, ya era conocido antes de ser electo. Era uno de los integrantes Ráfaga, la banda de cumbia. Conoce de hace tiempo a Martín Menem. “El joven Mauricio comenzó a estudiar Derecho en la UBA y fue en esa época en que conoció a quien todavía se apellidaba Valente (Martín Menem usó durante algunos años el apellido de su madre)”, escribió Laura Terenzano en Letra P, y agregó: “Martín es padrino del segundo hijo de Davico, Santino Saúl. Gracias a él y a la relación que también construyó con Milei, el entrerriano fue uno de los pocos que accedió al búnker de La Libertad Avanza la noche de la victoria, el 19 de noviembre”.

Martín Menem, que salió a dar la cara por su primo Lule, dijo que trabajó siempre en el sector privado y que incluso “representó una banda de cumbia”. ¿Será Ráfaga? Lo cierto es que esa relación privilegiada se extendió ahora a los repartos que hace Lule Menem.

La municipalidad de Gualeguaychú es una de las más beneficiadas en los repartos que se publican en el Boletín Oficial. Lule Menem le mandó a Davico 7.302 artículos de primera necesidad (calzado, indumentaria, ropa interior, entre otros), 1.096 cubiertas, un Jet Ski marca Kawasaki, una moto Honda CB300R, 5 motores fuera de borda, un piraguon y cinco cuchillos.

Apenas se conoció el escándalo de los audios de las coimas Davico publicó en sus redes una foto con Karina y puso: “Siempre con ustedes. Con más fuerza que nunca”. Arrobó en la foto a Martín y Lule Menem.

Monedas para Mindlin

La ley que regula los repartos de Lule Menem es la 25.603, y en su artículo 4 dice que “cuando se tratare de alimentos, artículos para la higiene personal, ropa de cama y de vestir y calzado, todas ellas mercaderías básicas y de primera necesidad y medicamentos, el servicio aduanero los pondrá a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación para que sean afectados para su utilización por algún organismo, repartición nacional, provincial o municipal u organizaciones no gubernamentales, cuando las condiciones de emergencia social del lugar lo aconsejen”.

Pero el 19 de diciembre de 2024 Lule Menem le cedió sin cargo 18 monedas de colección a la Fundación Memoria del Holocausto. No era una mercadería básica, ni de primera necesidad, ni medicamento, ni hay una emergencia social en la organización que maneja el Museo del Holocausto en Buenos Aires. De hecho, lo menos que tienen son problemas de financiamiento: su presidente es Marcelo Mindlin, uno de los empresarios más poderosos del país, favorecido por todos los gobiernos.

Al mes de esta donación de Lule Menem a Mindlin, el propio Milei fue al Museo por la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Al primero que le agradeció fue a Mindlin. “Este aniversario particular tiene para mí una carga emocional y simbólica muy especial. Por un lado, porque se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau, y por el otro, por la liberación de los rehenes en Gaza, que ha comenzado hace algunos días”, dijo Milei, que luego apoyó el genocidio y la hambruna planificada sobre Gaza. Al menos ese día eligió no insistir con su prédica de que los que piensan distinto son una virus a eliminar del cuerpo de la Argentina, el mismo discurso que tenía Adolf Hitler respecto a la bacteria que dañaba el cuerpo alemán, los judíos. Este periodista ya fue denunciado penalmente por Milei por escribir esto.

Misiones

Milei tuvo una relación de mucha conveniencia con Misiones. En particular con su gobernador Carlos Rovira, que le garantizó al gobierno los votos de varios de los diputados de esa provincia para leyes o apoyo a vetos. Lule Menem tuvo a Misiones entre los principales receptores de rezagos de aduana de manera discrecional.

El 22 de abril de 2024, a dos meses de asumir al cargo, Lule Menem le envió 940 litros de gasoil y nafta a la Fundación Misión Libertad. El logo de la fundación es un águila violeta, igual que La Libertad Avanza. La presidenta es Ninfa Alvarenga, fue duró unos meses al frente del PAMI de Misiones y salió eyectada por unos audios donde les decía a los empleados que tenían que aportar parte de su sueldo a La Libertad Avanza, el esquema que Lule Menem repite en todo el país.

Después casi todos los envíos son directo para el gobierno provincial. Le mandó 7.079 artículos de primera necesidad (calzado, ropa blanca, indumentaria, entre otros) y artículos de bazar (cubiertos, termos, vasos, entre otros), otro envío con 3.903 artículos de primera necesidad (calzado, indumentaria, ropa blanca, ropa interior, artículos de bazar, entre otros) y 265 artículos varios (despertadores, escuadras, auriculares, cargadores para auto, baldosas de porcelanato, limas para metal, motor, impresoras, entre otros) y 1.577 cubiertas en varios envíos.

A la municipalidad de Puerto Iguazú Lule Menem envió 16.696 artículos de primera necesidad (indumentaria, mochilas, calzado, ropa blanca, ropa interior, artículos de bazar, entre otros). El intendente Claudio Filippa, que en 2018, cuando una periodista publicó una nota que lo señalaba como parte de una organización que evadía mediante facturas apócrifas, dijo en un grupo de Whatsapp: “Por favor. Denle pija. No existe, pero me quiere dejar para el orto. Yo tengo la conciencia tranquila, la frente alta y tengo más fuerza que nunca. Pero alguno de ustedes que esté soltero, que sea pijudo, denle pija a esa gorda”. Menem también le mandó 18.192 bidones de aceite y 57.132 alfajores al intendente Filippa.