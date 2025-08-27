Nuevo audio en el caso Spagnuolo: "Lule se los está cogiendo a todos con la pija de Karina"

El escándalo por la presunta red de coimas que involucra a Karina Milei sumó un nuevo capítulo. Otra tanda de audios filtrados que se adjudican al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, dan cuenta de cómo funcionaba el esquema denunciado por el funcionario, quien lo resumió con una sola frase categórica, que pone en escena una vez más la interna libertaria: "Lule se los está cogiendo a todos con la pija de Karina".

La voz que se escucha en las nuevas filtraciones involucra a Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, uno de los colaboradores más cercanos de Karina, la hermana de Milei y secretaria general de la Presidencia. De ella se vuelve a reir la persona que grabó los audios, al insinuar que no es quien toma las decisiones: "Hacia tortas, tiraba las cartas, ¿y ahora maneja todo esto?".

A la conclusión que llegó, entonces, es que es otro el que tiene la última palabra detrás de las definiciones en el supuesto esquema de corrupción, aprovechando el poder de Karina Milei: "Esta que tenía el 40, hoy tiene el 20 y los mean. Obviamente, está re caliente. Son desprolijos y todo eso es Lule. Nos está cogiendo a todos con la pija de Karina" (dixit).

A quien habla se lo nota además notablemente consternado por su sueldo de 3 millones de pesos, que considera insuficiente. "Hoy estoy cobrando 2.800 por el limite a los aportes y ahora viene ganancias. Yo tengo rango de Secretario de Estado. O sea,¿qué están haciendo?", subraya el presunto exfuncionario.

