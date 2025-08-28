Anses oficializó un nuevo bono para los jubilados en septiembre: de cuánto será

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó, este jueves, un nuevo bono para los jubilados que cobran la mínima o cerca de la mínima en septiembre, que se otorgará como complemento al haber básico. Así lo hizo mediante el Decreto 613/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial.

Como en ocasiones anteriores, el bono será de un total de 70.000 pesos para jubilados que cobran el haber mínimo del mes próximo, que será de 320.277. Además, se otorgará un bono proporcional para todos los jubilados de modo tal que ninguno cobrará menos de 390.277 pesos. De este modo, el bono se mantendrá congelado durante al menos 18 meses, ya que el monto de 70.000 se actualizó por última vez en marzo de 2024.

Quiénes cobrarán el bono de 70.000 pesos en septiembre

El beneficio alcanzará a:

Jubilados y pensionados que cobren la mínima

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, pensiones graciables y otras pensiones asistenciales a cargo de Anses

De cuánto será el aumento y la mínima para jubilados en septiembre

En septiembre las jubilaciones tendrán un nuevo incremento del 1,9%, de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional vigente desde abril de 2024. Este sistema establece que los haberes se actualizan de manera mensual en función de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Con este ajuste, la jubilación mínima se eleva a $320.277. A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, congelado desde marzo de 2024, con lo cual el ingreso total asciende a $390.277 en septiembre. Si ese beneficio no se actualiza, seguirá perdiendo capacidad de compra frente a la inflación.

Jubilados con haberes que superan la mínima: cuánto cobran en septiembre

En el caso de las jubilaciones que superan la mínima y no reciben bono, la evolución fue distinta. Para septiembre de 2025, los haberes de este grupo se ubican un 11,2% por encima en términos reales respecto de noviembre de 2023, y muestran además un aumento real del 4,8% interanual. La diferencia central entre quienes cobran la mínima y quienes superan ese umbral está en el impacto del bono congelado, que deteriora el ingreso final de los sectores más bajos del sistema previsional.