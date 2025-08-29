Caso Spagnuolo: LLA y los Milei se desploman en las encuestas, mientras Kicillof mejora

Una encuesta realizada a nivel nacional reveló el impacto catastrófico en La Libertad Avanza (LLA), de cara a las elecciones legislativas, del caso Spagnuolo, que reveló el sistema de presuntas coimas que tiene como principal beneficiaria a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Para colmo, el presidente Javier Milei cae en su imagen y uno de sus principales opositores mejora sus números: Axel Kicillof.

Según reportó un trabajo de opinión pública de la consultora Trespuntozero realizado a nivel nacional entre el 22 y el 26 de agosto, la imagen negativa de Javier Milei tuvo un pico tras la revelación de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En efecto, el rechazo al Presidente tuvo un alza al 58,5%, mientras que cayó al 39,8%.

Por otra parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mostró una caída en su imagen negativa en las últimas semanas, ya que se ubica en el 51,1%, cuando meses atrás andaba cerca del 58%. La positiva tuvo un leve repunte y ronda los 43 puntos.

En cuanto al escándalo de ANDIS y el impacto en el voto, de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre, un 15,3% afirmó que "antes votaba a LLA y ahora no pienso hacerlo por este espacio". Un 43,5% afirmó que nunca votó al mileismo y los indecisos se ubican en el 3,6%. De todos modos, un 37,6% eligió al oficialismo y sigue "pensando en votar" al espacio de los hermanos Milei.

Frente a las consultas sobre las responsabilidades sobre el caso Spagnuolo, un 57,9% opinó que Javier Milei es responsable, mientras que solo un 42,1% desliga al Presidente.

En cuanto a la responsabilidad de Karina Milei, la creencia de que la hermana del Presidente está implicada asciende al 59,3%, mientras que un 40,7% la desliga.

La encuesta buscó medir el encuadre del impacto del caso. Un 62,5% de los consultados se inclinó por la frase "son audios que reflejan hechos graves de corrupción en el Gobierno", contra un 32,8% que se inclinó por el enunciado "es una operación que intenta desprestigiar al gobierno".

¿Qué mirada tiene la gente sobre el caso Spagnuolo? Un 39,7% consideró que "es un hecho que demuestra la complicidad del Presidente y su hermana", mientras que un 31,4% opinó que es un hecho que "la oposición intenta usar para dañar" al Primer Mandatario.

Por otra parte, un 21,8% sostuvo que "es un hecho que demuestra la corrupción del gobierno actual", mientras que un 3,3% consideró que "es un hecho aislado de corrupción no vinculado al Gobierno". El restante 3,8% se inclinó por la opción "no sabe".