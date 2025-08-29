Javier Milei protagonizó un nuevo ataque contra Juan Román Riquelme: "Cuando era de Boca".

El presidente Javier Milei apuntó una vez más contra Juan Román Riquelme y su actual gestión al frente de Boca Juniors. En un nuevo ataque contra el ídolo del 'Xeneize', el jefe de Estado criticó el presente del club mientras hablaba de lo ocurrido este miércoles en su presentación en Lomas de Zamora, donde sostuvo que "un grupejo violento irrumpió por la fuerza y arrojar piedras hacia nosotros". "Al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River, definitivamente", declaró.

En el marco de su discurso en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Milei recordó su fallida experiencia como futbolista para ilustrar que está "acostumbrado a las lluvias de piedras": "Cuando jugaba al fútbol, jugaba en Chacarita y seguí la campaña de Chacarita '84, '85 y '86 (3 en total: el 'Funebrero' descendió en la última a la Primera B Nacional). La cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras ustedes no se dan una idea", relató.

Tras esa anécdota, el presidente habló sobre el cuadro de La Ribera, del que confirmó que ya no es hincha (algo que comentó hace tiempo), y aprovechó para criticar a Riquelme: "Cuando fui a ver Boca-Palmeiras, cuando era de Boca, digo, porque se imaginarán... Yo creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River, definitivamente", dijo, buscando la complicidad de los presentes. "Fui a ver Boca-Palmeiras en el (Estadio) Morumbí y también los brasileños nos tiraron piedras cuando terminó el partido", agregó.

Para concluir, contó una última historia vinculada a sus vivencias futbolísticas: "En algún momento, mi hermana contó algo de cuando jugaba al baby fútbol. Yo jugaba en El Ideal, en la zona de Lugano, y nos tocó jugar el último partido contra un rival de la zona. Llevaron a la hinchada de Chicago, nos movían el arco y todas esas cosas. Yo estoy acostumbrado a la adversidad", finalizó.

Los reiterados ataques de Milei contra la gestión de Riquelme en Boca

No es la primera vez que Milei critica a Riquelme por su gestión como presidente de Boca, cargo en el que asumió en diciembre de 2023 tras vencer a la fórmula de Aníbal Ibarra y Mauricio Macri (la cual Milei respaldó). Después de la derrota ante River Plate en el Superclásico disputado en septiembre del 2024, el funcionario publicó un fuerte mensaje en su cuenta de X: "No hay tal cosa como un almuerzo gratis. En la economía, como en la vida, puedes hacer lo que quieras, pero no puedes evitar pagar los costos".

En mayo de este año, Milei se refirió a los insultos que recibió cuando se acercó a La Bombonera para votar y responsabilizó al ex volante: "Riquelme, a la luz de los resultados, no parece que sea bueno para Boca. Milei tenía razón. No estuvo muy bueno eso de que instrumentaran eso de que me puteara la gente cuando fui a votar. Yo no tengo dudas que fue una emboscada de Riquelme, todo el mundo sabía que yo iba a votar. Cuando iba entre la gente, me saludaban de manera muy amistosa y 15 primates se pusieron a gritar y a insultarme", acusó.