Nueva jornada de paro de los trabajadores del Garrahan para frenar la crisis del hospital

Los trabajadores del Hospital Garrahan realizan un paro por 24 horas que comenzó a las 7 de este jueves y terminará mañana viernes en el mismo horario, para frenar la crisis en la que está sumido el principal hospital pediátrico del país por falta de financiamiento. A las 13, hubo un abrazo al edificio y una movilización interna a la Dirección designada por el gobierno de Javier Milei.

La medida del cese de tareas se repetirá el sábado, cuando quienes cubren turnos los sábados realicen otro paro de 7 a 21.

En diálogo con El Destape, trabajadores del hospital describieron a la acción de fuerza como un "buen paro". El principal reclamo es que el Poder Ejecutivo promulgue la ley de emergencia en salud pediátrica aunque, según dejó entrever el Presidente, es probable que la vete.

Noticia en desarrollo