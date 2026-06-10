El gobierno de Javier Milei afianza su vínculo con Israel y esta semana encabeza diversos actos con la comunidad judía en Buenos Aires. En tanto, convocó nuevamente a la mesa política para este jueves en Casa Rosada, en medio de tensiones internas y cruces con Patricia Bullrich. En tanto, el gobierno de Milei busca avanzar con el Super Rigi en el Senado. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
En medio de la interna con Bullrich, el gobierno busca avanzar con el Super Rigi en el Senado
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 23 minutos
Milei habilita "free shops" en las fronteras y temen por el impacto regional
El Gobierno nacional oficializó la creación de tiendas libres de impuestos en pasos fronterizos terrestres mediante un decreto que incorpora una resolución del MERCOSUR. La medida promete impulsar el comercio, aunque plantea riesgos para las economías regionales.
El Gobierno habilitó duty free en fronteras terrestres para fomentar el comercio y el turismo.
Hace 2 horas
Súper RIGI y Ley de Lobby: el Gobierno retoma la iniciativa en Diputados e impulsa su agenda
En medio de la interna abierta con Patricia Bullrich, el Gobierno nacional busca retomar la iniciativa en la Cámara de Diputados, donde hoy avanzará en el tratamiento de las leyes de “Súper RIGI” y de “lobby”.
A las 11 se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”, mientras que a las 14 será el turno de la reunión conjunta de Presupuesto, Industrias y Ciencia para abordar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Super RIGI) en industrias “de frontera” tecnológica.
Hace 3 horas
El error en la Matrix del país sojero, la huelga más temida por Caputo y Milei
En un momento bisagra, las grandes cerealeras lanzaron una campaña contra el líder del poderoso sindicato de Aceiteros. Cuenta regresiva para un conflicto que puede paralizar el negocio exportador y poner a prueba como nunca al gobierno de Milei. Los números que anticipan un choque de trenes.
Lo que está en juego es mucho más que una discusión salarial. Lo marca la presión que comenzó a desatar la cámara que nuclea a las cerealeras más grandes del planeta, Louis Dreyfus, Cargill, Bunge, COFCO y Aceitera General Deheza. Como si supiera que va camino a una derrota o estuviera clamando por una intervención agresiva del gobierno de Javier Milei, CIARA-CEC, que tiene como representante máximo a Gustavo Idigoras, se anticipó dos semanas al fin de la conciliación obligatoria que dictó el ministerio de Capital Humano.
Hace 3 horas
Adorni y su esposa ingresaron al régimen de “inocencia fiscal”
El jefe de gabinete y Betina Angeletti solicitaron adherir a la ley impulsada en su momento por Espert y que les permite pagar impuestos sobre los ingresos que declaren sin tener que explicar como compraron un departamento en Caballito, reformaron una casa en un country, hicieron viajes de lujo por doquier y gastaron en tarjetas lejos de lo que ganan. Lo hicieron antes de que Adorni presente su declaración jurada.
Manuel Adorni y su esposa Betina Angeletti solicitaron quedar bajo el amparo de la ley de Inocencia Fiscal, el eufemismo que encontró el gobierno de Javier Milei para habilitar el blanqueo de dinero y patrimonio sin declarar, o sea, inexplicable. Es el caso de la familia Adorni, que al día de hoy no puede justificar cómo compró un departamento en Caballito, reformó una casa en un country, hizo varios viajes de lujo y tenía gastos de tarjeta muy por encima de sus ingresos. Jugaron esta ficha antes de que Adorni presente su demorada Declaración Jurada que, todo indica, será digna del Museo de Bellas Artes.
Hace 9 horas
$LIBRA: un informe de la Policía Federal expuso la mentira central de Milei en el caso
Un informe preliminar realizado por la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal, que se realizó en el marco de la causa $LIBRA, complica a Javier Milei. Del estudio se desprende que el Presidente mintió y no obtuvo el contrato de la web sino que se lo tuvo que haber pasado el creador de $LIBRA o alguien vinculado a él.
Hace 10 horas
Conflicto en UOM: Trabajo no validará acuerdos de la intervención
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, avisó que no pondrá la firma en un eventual convenio colectivo negociado por las autoridades designadas por la Justicia para encabezar el gremio metalúrgico tras el desplazamiento de Abel Furlán.
Hace 10 horas
LLA no tendrá sesión este miércoles para tratar la venta de tierras a extranjeros
El oficialismo de la Cámara alta reunió a los bloques socios de la Casa Rosada, que le bajaron el pulgar a la intención de abrir el recinto para debatir la Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Cuándo se hará.
Hace 13 horas
Antes de ir al Mundial, Macri criticó a Milei y jugó con su candidatura ante empresarios
Previo a partir hacia Estados Unidos, el ex presidente renovó sus cuestionamientos al Gobierno en una cena con empresarios. Qué dijo sobre el 2027.
Hace 14 horas
Con el consumo aplastado, el Gobierno elimina las palancas estatales que abandonó
La medida representa el cierre formal de instrumentos que durante más de una década fueron utilizados para incentivar el consumo a través de compras financiadas.
Hace 14 horas
El Gobierno ofreció un aumento de casi 25% para docentes universitarios
El miércoles al mediodía se firmaría un acta de compromiso en la que todas las partes deberían dar el visto bueno, pero todavía hay voces que lo rechazan: el principal argumento es que está lejos del aumento que el Gobierno debería dar según lo que establece la Ley de Financiamiento Universitario.
Hace 15 horas
El BCRA suma reservas, pero el ahorrista escapa del peso y se refugian en el dólar
La autoridad monetaria ya compró más de u$s10.000 millones en 2026. Sin embargo y pese a los intentos del Gobierno, la demanda de pesos continúa débil. En el mismo lapso, las personas compraron u$si 11.366 millones.
Hace 15 horas
El peronismo cruzó a uno de los jueces que respaldó la reforma laboral
En la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, el senador Mariano Recalde cuestionó al camarista Víctor Pesino, uno de los que falló a favor del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. También, el bloque Justicialista volvió a insistir en la falta de lugares en las comisiones.
Hace 17 horas
Milei viaja a EE.UU. pero no verá ningún partido de Argentina en el Mundial
El Presidente viajará para el Día de la Independencia norteamericana y se espera un encuentro con Donald Trump. Pero avisan en el Gobierno que no asistirá a ningún partido de la Scaloneta. En los días previos estará en la Cumbre del Mercosur.
Hace 18 horas
El Gobierno elimina una normativa específica para adolescentes consumidores
Aunque mantiene la posibilidad de denunciar abusos comerciales, derogó la resolución que reconocía expresamente a jóvenes de entre 13 y 17 años como sujetos habilitados para presentar reclamos ante organismos de Defensa del Consumidor.
Hace 18 horas
El Gobierno fuerza la renegociación de 450 convenios colectivos
La convocatoria será masiva y alcanzará a casi todas las actividades. En principio apuntará sobre cláusulas que fijan aportes extraordinarios para gremios y cámaras empresarias pero la gestión libertaria presionará para ampliar la agenda. Para sostener la presión advierten que podrán habilitarse nuevos sindicatos y representantes patronales. La CGT, sin estrategia.
Hace 18 horas
Mientras los catamarqueños sufren, Jalil volvió a respaldar el rumbo económico de Milei
El gobernador de Catamarca celebró el "interés" de los Estados Unidos para invertir en la Argentina tras el acercamiento de Milei con Trump. Remarcó la importancia de la minería, pero el crecimiento está atado a una sola carta.