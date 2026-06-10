En medio de la interna con Bullrich, el gobierno busca avanzar con el Super Rigi en el Senado

En medio de la interna abierta con Patricia Bullrich, el Gobierno nacional busca retomar la iniciativa en la Cámara de Diputados, donde hoy avanzará en el tratamiento de las leyes de “Súper RIGI” y de “lobby”.

A las 11 se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”, mientras que a las 14 será el turno de la reunión conjunta de Presupuesto, Industrias y Ciencia para abordar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Super RIGI) en industrias “de frontera” tecnológica.