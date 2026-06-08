El nuevo mapa del poder económico: quiénes hacen negocio en la Argentina de Milei

Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene que el ajuste y la desregulación son el camino para ordenar la economía y atraer inversiones, lo cierto es que el proyecto libertario en marcha viene consolidando un nuevo mapa de poder económico en la Argentina. En medio de la caída del consumo, el cierre de empresas, la pérdida de empleo registrado y el deterioro industrial, hay sectores que atraviesan una realidad completamente distinta y fortalecen sus negocios en el país del ajuste: el nuevo establishment de la era Milei ya no está compuesto solamente por bancos tradicionales o grandes grupos industriales, sino también por fintech, fondos de inversión, plataformas tecnológicas, compañías de Oil & Gas, minería y empresas ligadas a la circulación global de bienes y capitales.

En este escenario, la transformación también empieza a reflejarse en la estructura tributaria. Según datos oficiales, el peso del impuesto a los Bienes Personales (grava la riqueza acumulada) sobre la recaudación cayó de 7,2% en 2023 a apenas el 1,5% en la actualidad, producto de la reducción de alícuotas impulsada por el Gobierno. En paralelo, también se redujo la participación de los derechos de exportación tras la baja de retenciones aplicada a distintos sectores. El resultado es un esquema en el que la recaudación depende cada vez más del IVA, es decir, del consumo en un contexto marcado por la caída de la actividad y la pérdida de poder adquisitivo de la población.

La Argentina del ajuste tiene así sectores dinámicos, pero son aquellos desacoplados del mercado interno y mucho menos vinculados a la generación masiva de empleo. En otras palabras, en el tercer año de gestión de La Libertad Avanza (LLA) el resultado económico no solo pone sobre la mesa a los “ganadores y perdedores”, sino que evidencia la reconfiguración del poder económico que se consolida en el modelo Milei.

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Energía, minería y el “boom” exportador

El eje del modelo económico de La Libertad Avanza (LLA) apunta a energéticas, petroleras, mineras y grandes exportadoras que aparecen como actores privilegiados en el nuevo esquema, favorecidos por la desregulación económica, los aumentos tarifarios y cuantiosos beneficios fiscales.

Esa apuesta del Gobierno quedó consolidada con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la llamada "Ley Bases". El RIGI otorga beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios excepcionales, garantiza estabilidad jurídica por 30 años y habilita la cesión de jurisdicción a tribunales internacionales. Sin embargo, a cambio de esas ventajas, las exigencias para los grandes inversores son débiles. Basta con ejecutar una porción reducida de la inversión mínima en los primeros años (40% del monto, pero no se toma como referencia el monto total comprometido en la inversión, sino que se calcula sobre el monto mínimo de ingreso) en tanto que el requisito de compras a proveedores locales puede flexibilizarse con facilidad si el inversor argumenta que los precios locales resultan “superiores” a los externos o que el producto externo es de “mejor calidad”.

En tal panorama, este año la administración nacional decidió profundizar el RIGI mediante el Decreto 105/2026, que prorrogó el plazo de adhesión hasta julio de 2027 y amplió aún más sus beneficios. Entre los cambios más relevantes se incorporó el upstream petrolero, se redujeron montos mínimos en offshore, se flexibilizó el ingreso de proyectos tecnológicos y se facilitó la importación de bienes para obras de infraestructura. Si bien la aplicación efectiva del RIGI comenzó hace relativamente poco tiempo, a la fecha hay 10 iniciativas aprobadas y la enorme mayoría se vincula de manera directa o indirecta con la exportación de hidrocarburos, minerales y otras actividades primarias.

De esa manera, se busca desplegar un modelo exportador basado en la explotación de recursos naturales pero que no apunta a ningún desarrollo significativo en materia de agregación de valor, generación de conocimiento o desarrollo tecnológico local, en cambio “amplía las vías de salida de divisas por canales financieros (remisión de utilidades, pago de intereses por deudas intracorporativas) y comerciales (incremento de las importaciones, libre disponibilidad de divisas por ventas externas)”, advirtió un informe presentado por los especialistas Gustavo García Zanotti y Martín Schorr que analizaron el impacto del esquema hasta ahora. Se configura así un modelo que apunta a generar divisas en el corto plazo, pero a costa de mayores salidas a mediano y largo plazo.

Otro punto no menor tiene que ver con que en 6 de los 10 proyectos aprobados se realizaron importaciones por más de 205 millones de dólares entre enero de 2025 y enero de 2026. Tres proyectos concentran casi todas esas compras externas: Vaca Muerta Oil Sur, el Parque Solar El Quemado y el Proyecto Siderúrgico Argentina. Sobre ello, sobresale que “el tipo de bienes importados muestra que en muchos casos existe o existía capacidad de producción local”. Por eso los investigadores identificaron la existencia de un proceso de “sustitución inversa”, donde la apertura promovida por el régimen beneficia a ciertos sectores a la vez que desplaza producción nacional en lugar de fortalecerla.

Menos fábricas, más finanzas

Mientras la economía real enfrenta serias dificultades, el sector financiero aprovecha el actual ciclo que combina tasas de interés elevadas, abundancia transitoria de dólares y colocación de deuda.

En esa línea, la nueva etapa de valorización financiera de la gestión libertaria fue posible gracias a una combinación de tasas de interés elevadas y estabilidad cambiaria que permitió -por ejemplo- rendimientos en dólares cercanos al 4% mensual entre octubre de 2025 y febrero de 2026. El fenómeno no sólo benefició a grandes jugadores del mercado sino que también consolidó un esquema económico donde las colocaciones financieras aparecen, en muchos casos, más rentables que la inversión productiva.

No obstante, el creciente peso de la renta financiera convive con una economía real donde la industria, la construcción y el comercio continúan mostrando niveles de actividad muy por debajo de los registrados antes de la recesión, mientras buena parte de la actividad económica se concentra en sectores vinculados a finanzas, energía y agro. La lógica de menos fábricas y más finanzas se impone entonces como uno de los rasgos más visibles del nuevo mapa económico.

A su vez, el nuevo ciclo económico reactivó una dinámica histórica de los procesos neoliberales en la Argentina: el fuerte endeudamiento de las grandes corporaciones. En un contexto de atraso cambiario, desregulación, blanqueo de capitales y apertura financiera, un núcleo concentrado de empresas accedió a financiamiento en moneda extranjera a bajo costo. Sin embargo, lejos de orientarse mayoritariamente a ampliar la capacidad productiva, buena parte de esos recursos se destinó a la valorización financiera, la compra de activos existentes y la reestructuración de pasivos.

Así lo indicó un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) que destacó que entre diciembre de 2023 y 2025, el stock de endeudamiento financiero externo corporativo aumentó en alrededor de USD 10.000 millones, concentrado principalmente en el sector hidrocarburífero, que explicó casi el 80% del incremento total.

“El nuevo ciclo de deuda se sostuvo principalmente a través de Obligaciones Negociables (ON) en dólares, préstamos intrafirma y financiamiento bancario. Entre enero de 2024 y marzo de 2026 las empresas emitieron cerca de dólares 29.000 millones en ON”, indicó el documento al que accedió este medio y se agregó que “las ganancias operativas de las principales empresas analizadas se duplicaron entre 2023 y 2025 y la rentabilidad promedio pasó de 9,6% a más de 16%, impulsada fundamentalmente por la devaluación inicial, la suba de tarifas, la desregulación económica, el RIGI, mientras tanto, las inversiones productivas crecieron poco y de manera muy concentrada”.

Aun en este escenario, los pilares que sostuvieron ese proceso comenzaron a debilitarse Un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), alertó que la estabilidad del tipo de cambio se asocia principalmente a dos factores: un superávit comercial excepcional (en torno a 8.000 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año) impulsado por la cosecha récord y el saldo positivo del sector energético, y el mencionado endeudamiento en moneda extranjera de grandes empresas y por gobiernos provinciales. No obstante, ambos motores comenzaron a mostrar señales de agotamiento: la baja de las tasas de interés redujo la rentabilidad de las colocaciones financieras y las emisiones de deuda privada empezaron a desacelerarse.

Esto no es menor si se tiene en cuenta que el Gobierno deberá enfrentar vencimientos por casi 11.700 millones de dólares en lo que resta de 2026, cifra que se eleva a casi 24.000 millones en 2027 y si se suman las obligaciones del BCRA y del sector privado, los compromisos superan los 32.000 millones de dólares. Todo ello en una coyuntura signada por una elevada fuga de capitales. En el primer trimestre, la formación de activos externos de personas físicas superó los 6.600 millones de dólares, mientras que la inversión extranjera directa acumulada durante la gestión de Milei continúa mostrando un saldo negativo (-625 millones de dólares) reflejando una salida neta de capitales.

Importadores y apertura, el país que “crece”

La apreciación cambiaria y la flexibilización comercial empezaron a reconfigurar el mapa empresario. Mientras la industria local denuncia pérdida de competitividad y caída de ventas, importadores y distribuidores aprovechan un dólar relativamente barato y menores “trabas” para ampliar significativamente sus márgenes. Según datos de comercio exterior y cámaras empresarias, durante los últimos meses crecieron especialmente las importaciones de bienes de consumo, electrónica, textiles, pequeños electrodomésticos y productos terminados que compiten directamente con producción nacional.

El impacto es particularmente visible en ramas manufactureras orientadas al mercado interno. Los relevamientos de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de cámaras sectoriales muestran caída de actividad en industrias textiles, calzado, muebles, metalurgia y línea blanca, sectores históricamente sensibles a los ciclos de apertura comercial y atraso cambiario. Por el contrario, para importadores y empresas de distribución el nuevo esquema mejoró el negocio vía crecimiento del consumo de productos importados, el aumento de compras online y la expansión del courier internacional consolidaron un circuito económico que gana peso, pero en un contexto de caída general del consumo masivo.

El resultado es una economía cada vez más dividida entre actividades orientadas a exportación sin mayor valor agregado, finanzas e importación de bienes finales -los sectores que muestran mayor dinamismo- y un entramado industrial dependiente del mercado interno y atravesado por el cierre de empresas (más de 24.000 en lo que va de la gestión actual) y pérdida de empleo registrado (-260.000 puestos).

Los nuevos “mimados” del mercado

Las fintech aparecen entre las grandes ganadoras del nuevo esquema económico. Con mayor desregulación, crecimiento de pagos digitales y expansión del crédito privado, plataformas financieras, billeteras virtuales y empresas tecnológicas consolidan posiciones incluso en medio de la recesión. Algunas compañías lograron además una fuerte valorización bursátil desde la llegada de Javier Milei al poder.

La combinación de una inflación alta, búsqueda de rendimiento financiero y necesidad de administrar consumos cada vez más ajustados impulsó durante los últimos dos años el uso de cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión integrados en billeteras virtuales y herramientas digitales de financiamiento. Las empresas fintech aprovecharon ese escenario para ampliar usuarios, operaciones y participación dentro del sistema financiero.

El crecimiento del sector también se vio favorecido por la desregulación económica que impulsa la administración libertaria y la menor intervención estatal, especialmente en áreas vinculadas a pagos, servicios financieros digitales y nuevas plataformas de inversión. El fenómeno no se limita únicamente a las fintech tradicionales. También crecieron empresas ligadas a servicios digitales, inteligencia artificial, automatización y economía de plataformas.

Estas firmas aparecen así como uno de los nuevos centros de poder económico del modelo Milei aunque su crecimiento también convive con un aumento del endeudamiento de hogares y usuarios. De acuerdo con datos del Banco Central (BCRA) y consultoras privadas se advierte un fuerte crecimiento del crédito al consumo, préstamos personales y financiamiento de gastos corrientes a través de billeteras virtuales y plataformas digitales, pero también un alza sostenida de la mora.

Como detalló el periodista Cristian Carillo en El Destape, la cartera irregular de los proveedores no financieros de crédito llegó al 26,9% en febrero y casi duplicó el nivel observado seis meses antes. Dicho crecimiento de la mora coincide con una dinámica de tasas de interés que continúa ubicándose por encima de las entidades financieras tradicionales (alcanzaron en febrero el 144% para préstamos personales).

En esa línea, la expansión del ecosistema fintech se apoya en una economía cada vez más financiarizada, donde las plataformas digitales amplían negocios y usuarios, pero a costa de una mayor dependencia de los hogares que recurren a esos instrumentos financieros para cubrir gastos básicos de la canasta, en el marco de caída de los ingresos reales.

La Argentina que “gana” con el dólar barato

La combinación de apertura comercial, flexibilización de importaciones y apreciación cambiaria también impulsó un fenómeno menos visible pero cada vez más extendido: el crecimiento de negocios ligados al consumo internacional. Empresas de courier, logística y plataformas de compra en el exterior comenzaron a expandirse al calor de una economía que promueve importar más que producir o comprar localmente. La expansión del consumo internacional funciona como otra de las caras del nuevo mapa económico argentino. El modelo estimula “consumidores globales”, pero debilita productores locales, firmas nacionales y empleo argentino.

A ello se suma otro factor no menor vinculado a que el crecimiento del consumo global también implica una mayor salida de divisas por importaciones y compras internacionales, en un contexto donde se hace más que evidente la necesidad de acumular dólares y mantener el equilibrio externo.

En definitiva, el fenómeno refleja una de las tensiones centrales del modelo económico actual: mientras ciertos sectores vinculados a importación, logística y comercio internacional aceleran su ritmo de expansión, gran parte de la producción local pierde competitividad frente a una economía cada vez más abierta y dolarizada. El mapa del poder económico beneficia así a unos pocos actores con capacidad de capturar dólares, renta financiera o aprovechar ventajas desregulatorias, mientras destruye al resto.