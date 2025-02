Diputados debate este mediodía la suspensión de las PASO

"De cara a esta elección, estamos hablando de un frente político y social lo más amplio posible", insistió el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Con este objetivo, sostuvo que resultaba indispensable "la unidad del campo popular y ampliar la base política porque Milei no ha dejado sector sin agredir". Kicillof reivindicó las acciones solidarias que viene realizando con gobernadores de otros partidos, en esta última semana con las provincias patagónicas. "Nadie se salva solo", explicó. Por otro lado, admitió que aún no tiene resuelto cómo se votará en la provincia de Buenos Aires, siquiera si habrá o no PASO, en virtud del caos generado por los cambios impulsados por el Ejecutivo nacional. "Estoy en consulta con todos los sectores", indicó.