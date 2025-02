Importante empresa de calzado anunció despidos.

La crisis económica que atraviesa la Argentina desde la llegada de Javier Milei a la presidencia suma nuevas víctimas todos los días cómo es el caso de una de las empresas deportivas más importantes que despidió a un grupo de trabajadores y hay temor de que el número crezca.

En una de las fabricantes de calzado más reconocida pero se vio seriamente afectada por la caída del consumo y la apertura de importaciones que impulsó el gobierno libertario, que hasta acá no trajo competitividad en los precios pero sí dejó a miles de personas en la calle.

En ese sentido, la fábrica de Puma en La Rioja comenzó una serie de despidos que alcanzó hasta el momento a 23 trabajadores. Sin embargo, los empleados temen que el panorama se complique aún más y lleguen más telegramas de despidos en los próximos días.

Algunos de los afectados fueron notificados de sus desvinculación en el retorno de las vacaciones. Desde el gremio del calzado Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra) declaró el estado de alerta y advirtió que el número puede crecer.

En el 2021 Puma se instaló en la provincia con cinco líneas de producción y alcanzó un récord histórico de dos millones de zapatillas anuales producidas en la Argentina. Sin embargo, hoy el panorama del sector es otro debido a las bajas ventas y la apertura de importaciones.

De esta forma, Puma vuelve a poner en relieve la crisis del sector. El mes pasado la fábrica de calzado DASS, ubicada en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, anunció su cierre definitivo, dejando sin empleo a más de 400 trabajadores. Según pudo averiguar El Destape, los empleados fueron informados de su despido mediante cartas documento recibidas durante sus vacaciones.

"Lo primero que quiero decir es que cierra Adidas, porque poner en DASS el foco cuando en realidad es Adidas el principal responsable de la decisión no es central la realidad en el verdadero causante. El responsable es Adidas internacional. No sé las causas, porque la empresa no comunicó los motivos pero nosotros podemos inferir que se debe a la apertura total del comercio de importaciones que tiene la Argentina", aseguró en ese entonces Agustín Amicone, titular de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra).

Peligran los puestos de trabajo en una histórica autopartistas en medio de la crisis de Milei

La firma Maxion Montich, fabricante de los chasis de las Nissan Frontier y Renault Alaskan en la Fábrica Santa Isabel, presentó un pedido de "Procedimiento Preventivo de Crisis" ante la Secretaría de Trabajo de Córdoba.

Esto afecta a los 900 operarios que tiene la empresa ya que buscan aplicar suspensiones en su plantel de operarios, reducciones de jornadas laborales, ajustes de salarios, adelantar vacaciones, crear "bancos de horas" y abrir un proceso de retiros voluntarios.

Cabe señalar que uno de los principales causantes de esta situación es que la empresa Nissan para la que fabrica chasis Maxion Montich, frenó su producción dejando a 450 trabajadores de esta firma sin tareas para realizar.

Además hay rumores de que la empresa japonesa canceló el Proyecto H60E, la nueva generación de la Frontier que se planeaba producir en Córdoba. Se estima en lugar de fabricar las camionetas y automóviles en el país, vuelva a importarlos lo que afectaría directamente en los puestos de trabajo.

Hasta el momento, la compañía indicó: "Nissan estudia regularmente posibles oportunidades para optimizar sus operaciones de fabricación. No hemos anunciado ningún cambio en nuestros planes de producción en Argentina".