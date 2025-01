Una histórica marca deportiva cierra fábrica en Argentina en medio de la crisis de Javier Milei.

Una histórica marca deportiva cierra su fábrica en Buenos Aires en medio de la crisis de Javier Milei.

En medio de la crisis económica generada por el Gobierno de Javier Milei en Argentina, una de las empresas de indumentaria deportiva más emblemáticas del mundo cerrará una de sus fábricas. La misma está ubicada en Buenos Aires, más precisamente en Coronel Suárez.

La histórica fábrica de calzado DASS, ubicada en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, anunció su cierre definitivo a partir del 20 de enero de 2025, dejando sin empleo a más de 400 trabajadores. Según pudo averiguar El Destape, los empleados fueron informados de su despido mediante cartas documento recibidas durante sus vacaciones.

Agustín Amicone, titular de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra), señaló que la crisis en el sector se debe al incremento de las importaciones y a la disminución del consumo. Según Amicone, la apertura comercial llevó a que empresas como Adidas, principal cliente de DASS, prefieran importar calzado a menor costo en lugar de producirlo localmente.

"Lo primero que quiero decir es que cierra Adidas, porque poner en DASS el foco cuando en realidad es Adidas el principal responsable de la decisión no es central la realidad en el verdadero causante. El responsable es Adidas internacional. No sé las causas, porque la empresa no comunicó los motivos pero nosotros podemos inferir que se debe a la apertura total del comercio de importaciones que tiene la Argentina", aseguró Amicone.

Dónde queda la otra planta de DASS en Argentina

El dirigente sindical también destacó una caída en el consumo de calzado en Argentina, pasando de un promedio de tres pares de zapatillas por persona al año en épocas de bonanza, a 2,4 pares en la actualidad. Ante esta situación, Uticra solicitará la intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires para intentar revertir el cierre y preservar los puestos de trabajo.

La planta de Dass en Coronel Suárez, adquirida en 2015 a la firma Gatic, se dedicaba a la producción de calzado para marcas como Adidas, Umbro, Asics y Fila. La multinacional, con capitales argentinos y brasileños, cuenta además con una planta en El Dorado, Misiones, y otras siete en distintas ciudades de Brasil.

