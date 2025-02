Una histórica empresa del campo argentino, al borde de la quiebra por la crisis de Javier Milei.

La crisis económica del Gobierno de Javier Milei escaló hasta una de las empresas más acaudaladas del Agro, que está enfrentándose a una millonaria deuda. La cifra que deja al borde de la quiebra al Grupo agro y los motivos de la crisis.

Los Grobo Agropecuaria y Agrofina, dos de las empresas clave del Grupo Los Grobo, fundado por Gustavo Grobocopatel, se enfrentan a una deuda total de USD 200 millones, con cheques rechazados que superan los $3.700 millones. El motivo de la crisis se debe a los problemas de financiamiento, lo que ha llevado al grupo a la acumulación de deudas en una situación grave.

A pesar de este escenario, la empresa aseguró que la prioridad es reestructurar sus deudas sin afectar la producción. Además, según información de Infobae la deuda de ambas empresas del Grupo Los Grobo asciende a unos USD 10 millones y fue contraída por pagarés bursátiles, que no pudieron saldar por "una situación de iliquidez transitoria" en un escenario "de un mercado con una retracción desafiante".

Para Buzzi, los productores del campo bancan lo político de Milei aunque el sector está "mal y van peor"

Días atrás, el ex presidente de la Federación Agraria Eduardo Buzzi sostuvo que el sector está "mal y va peor". "Si no se hace nada, volvemos a lo peor de los 90", sostuvo a El Destape 1070 y destrozó al plan económico del Gobierno, que anunció que el 6 de febrero se reunirá con la Mesa de Enlace.

Buzzi sostuvo que, tras la peor sequía de los últimos 70 años (en 2023) sobrevino "la plaga más violenta", que se compone de "mentiras y distorsiones". El dirigente rural aseguró que el gobierno de Javier Milei lleva adelante "un plan desquiciado, con una única lógica del ajuste y lograr la estabilidad con el sacrificio de millones de argentinos, pymes, trabajadores y jubilados. Mientras, gana un pequeño grupo de empresas de servicios, petroleras y logística". "Encima aumentaron los caraduras del peaje", agregó en diálogo con este medio.

"Entonces dicen que la inflación es 120%. ¡Dejen de mentir! Fue mucho más si se toman todos estos rubros. Y agreguemos que alguna lluvia del finde y no mucho más, nos deja en una situación de sequía que no resuelve los problemas. Seguimos con precios internacionales bajos, retraso cambiario y sequía", detalló Buzzi.

Buzzi citó un informe del economista Orlando Ferreres, que le puso un valor al dólar de 1600 pesos para sortear el atraso cambiario, mientras aumento los costos internos de entre 200% y 300%. "Y encima mantiene las retenciones en el 30% y después va a Palermo y lo aplauden", criticó el ex directivo de Federación Agraria. El productor agropecuario reconoce que en el sector apuntan contra el ministro de Economía, Luis Caputo, "por no hacerlo con quien dirige este retrogrado ajuste inhumano que lleva adelante", en referencia a Milei. "Esto va a seguir así hasta que no haya una situación de quebranto. Se mantiene el apoyo por el resentimiento anti-peronista", sostuvo y cerró advirtiendo que "el campo tiene que dejar de ideologizar su vínculo con el Gobierno".