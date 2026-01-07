Luego de que fuerzas navales de Estados Unidos abordaran un buque petrolero de bandera rusa en el Atlántico Norte, el Ministerio de Transporte de Rusia emitió un comunicado en el que hizo una dura advertencia a Washington, en medio de las tensiones por la invasión a Venezuela.

El Ministerio de Transporte de Rusia informó que "hoy, alrededor de las 15:00 hora de Moscú, en mar abierto, fuera de las aguas territoriales de cualquier estado, fuerzas navales de Estadoa Unidos abordaron el buque" Marinera. Posteriormente, indicaron, "se perdió la comunicación con el buque".

"De conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la alta mar se rige por el principio de libertad de navegación y ningún Estado tiene derecho a utilizar la fuerza contra buques debidamente registrados bajo la jurisdicción de otros Estados", subrayaron desde Moscú.

La administración que lidera el primer Ministro Vladimir Putin conmpletó que "el 24 de diciembre de 2025, al buque Marinera se le concedió un permiso temporal para navegar bajo la bandera estatal de la Federación de Rusia, expedido de conformidad con la legislación rusa y las normas del derecho internacional".

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió a Washington. "Teniendo en cuenta la información recibida sobre la presencia de ciudadanos rusos entre la tripulación, exigimos que la parte estadounidense les garantice un trato humano y digno, respete estrictamente sus derechos e intereses y no obstaculice su rápido regreso a su patria", declaró la Cancillería rusa.

Estados Unidos atacó un petrolero ruso: qué se sabe hasta ahora sobre el conflicto

Fuerzas de Estados Unidos llevaron adelante un operativo para abordar e incautar el petrolero Motor Tanker Bella I, un buque con bandera rusa que navega en el Atlántico Norte. La maniobra se produce luego de varios días de persecución y vigilancia aérea por parte de la Guardia Costera y el Ejército estadounidense. En tanto, el gobierno estadounidense emitió un comunicado donde informó que, en una operación coordinada, tomó posesión del Motor Tanker Sophia en aguas internacionales cerca del Caribe.

Según informaron fuentes citadas por RT, en el lugar donde se incautó el Bella I se desplegó un helicóptero que sobrevoló el buque a muy baja altura mientras se desarrollaba el intento de abordaje. En paralelo, la agencia Reuters confirmó, citando a funcionarios de Estados Unidos, que el operativo tuvo como objetivo hacerse con el comando de la embarcación.

Paralelamente, la U.S. European Command informó en redes sociales que el M/V Bella I fue incautado “por violaciones de las sanciones de EE.UU.” en el Atlántico Norte “en virtud de una orden emitida por un tribunal federal de EE.UU.” y que la operación “respalda la Proclamación de Donald Trump dirigida a los buques sancionados que amenazan la seguridad y la estabilidad del Hemisferio Occidental”.