Paro y asambleas tras los despidos en una importante empresa de gases industriales

Despidos en una de las multinacionales más importantes del país.

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia se generó una crisis económica que derivó en el cierre de empresas y fábricas así como en miles de despidos, muchos de ellos producto de las políticas del gobierno pero otros por la desprotección hacia los trabajadores que buscan mejorar las condiciones laborales. En ese contexto, una empresa líder en el mundo está paralizada.

Se trata de la empresa de gases industriales más importante del mundo, que tiene varias plantas en el país y donde los trabajadores denuncian que hay una persecución sindical.

Esta semana la empresa Linde Praxair impidió el ingreso de seis trabajadores a la planta de General Pacheco, algunos de los cuales eran delegados o activistas sindicales. El conflicto viene desde diciembre cuando despidieron a 10 obreros y luego de varias medidas de fuerza por parte del sindicato llegaron a una tregua.

Sin embargo, a poco más de un mes de haber llegado a un acuerdo la empresa tomó esta decisión y volvió el conflicto con paros y asambleas en la planta de Pacheco pero también en las de Pilar, Avellaneda, Ensenada y Lanús.

Linde Praxair es la empresa de gases más importante del mundo abasteciendo oxígeno, helio, argón, co2, nitrógeno, hidrógeno, acetileno a la industria automotriz, siderúrgica, alimenticia, petrolera, bebidas gaseosas, etc. y oxígeno medicinal a hospitales y clínicas. Tiene el 50 por ciento del mercado mundial y ya tuvo varios conflictos por prácticas antisindicales.

"Desde el final de la pandemia la patronal en Pacheco empezó a amenazar con despidos y del cierre del establecimiento porque supuestamente somos caros. Paralelamente la empresa aduce una supuesta crisis que no se refleja en sus últimos balances que evidenciaron ganancias extraordinarias", expresaron los trabajadores.

Despidos, discriminación e incumplimentos judiciales en una histórica fábrica de vidrios

En medio de la crisis económica generada por el gobierno de Javier Milei, una importante multinacional despidió a un grupo de trabajadores que aseguran que fueron de manera arbitraria. Los telegramas llegaron mientras los empleados estaban de vacaciones.

Además, los operarios de la fábrica afirman que hubo discriminación e incumplimiento de un fallo judicial. Se trata de una empresa de vidrios vital para la industria automotriz nacional.

La empresa que despidió a 12 trabajadores es la multinacional japonesa Pilkington, ubicada en la localidad de Munro y que se dedica a la fabricación de vidrios. "Nosotros venimos reclamando que esta empresa cumpla un fallo de reinserción de un compañero. Es un fallo de segunda instancia que la empresa se niega a cumplir", explicó Rubén Farías, uno de los 12 trabajadores que fueron desvinculados de la empresa en diálogo con AM750.

"Ahora, lejos de acatar lo que le ordena la Justicia, me despidió a mí y a 11 compañeros. Ya me había despedido en el 2011. Me tuvieron que reincorporar por un fallo por discriminación", agregó. Además, el trabajador despedido apuntó directamente a que los despidos son para desactivar cualquier organización gremial: "Despidiéndonos a nosotros, que somos los que defendemos las condiciones de trabajo, pueden seguir precarizando".