Denuncian despidos y discriminación en una importante multinacional.

En medio de la crisis económica generada por el gobierno de Javier Milei, una importante multinacional despidió a un grupo de trabajadores que aseguran que fueron de manera arbitraria. Los telegramas llegaron mientras los empleados estaban de vacaciones.

Además, los operarios de la fábrica afirman que hubo discriminación e incumplimiento de un fallo judicial. Se trata de una empresa de vidrios vital para la industria automotriz nacional.

La empresa que despidió a 12 trabajadores es la multinacional japonesa Pilkington, ubicada en la localidad de Munro y que se dedica a la fabricación de vidrios. "Nosotros venimos reclamando que esta empresa cumpla un fallo de reinserción de un compañero. Es un fallo de segunda instancia que la empresa se niega a cumplir", explicó Rubén Farías, uno de los 12 trabajadores que fueron desvinculados de la empresa en diálogo con AM750.

"Ahora, lejos de acatar lo que le ordena la Justicia, me despidió a mí y a 11 compañeros. Ya me había despedido en el 2011. Me tuvieron que reincorporar por un fallo por discriminación", agregó uno de los trabajadores despedidos.

Además, Farías apuntó directamente a que los despidos son para desactivar cualquier organización gremial: "Despidiéndonos a nosotros, que somos los que defendemos las condiciones de trabajo, pueden seguir precarizando". Los primeros despidos fueron el delegado Jorge Alberto González y Farías, testigo en la causa de despido y ya había sido desvinculado en el año 2011 y reincorporado por sentencia judicial en el año 2018. A eso le siguieron otros 10 trabajadores más.

Una de las automotrices más importantes del país echó decenas de trabajadores y temen que sean más

Las medidas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei produjeron una fuerte crisis económica que trajo caída de consumo, cierre de empresas y despidos. En ese contexto, una de las automotrices más importante del país echó unos 30 trabajadores.

El motivo es la "merma en la demanda" en los productos de uno de los fabricantes de autos más importantes del país y además de los despidos, se espera que en el corto plazo se comience con la apertura de retiros voluntarios para reducir aún más el plantel.

Se trata Toyota, una de las líderes del mercado automotríz que despidió unos 30 trabajadores de su fábrica de Zárate por la caída de las ventas y la automatización en diferentes procesos fabriles. Además, se considera inminente la reapertura de los retiros voluntarios para sumar una tercera tanda de reducción de plantel en el corto plazo. Se estima que entre las últimas dos instancias de despidos más los retiros, la empresa japonesa tenga unos 200 trabajadores menos.