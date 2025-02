Javier Milei atacó a la OMS y anunció oficialmente su retiro como estado miembro.

"La OMS cometió un delito de lesa humanidad", aseguró el presidente Javier Milei en reiterados discursos y en las últimas horas, a través de sus redes sociales, luego de que el Gobierno nacional anuncie la salida oficial de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Según indicó el portavoz Manuel Adorni, en conferencia de prensa, dicha decisión se debe a las "profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria" y que la participación del país en dicha institución, genera "falta de soberanía e independencia frente a la influencia política de algunos estados". Pero, ¿qué significa -realmente- dejar de formar parte de la OMS y retirar la participación como estado miembro?

La salida de Argentina de la OMS afectará directamente a argentinas y argentinos, a pesar de que el vocero presidencial asegure que "esta medida no representa pérdida de fondo para el país ni afecta la calidad de los servicios". Así lo señaló la Fundación Soberanía Sanitaria, a través de un informe publicado en enero donde analizan las perspectivas de salud para el 2025. "Toda decisión de romper el compromiso con estas agencias tiene que pasar por el Parlamento para ser aprobada", alertaron en el documento, cuando el Gobierno nacional amenazaba con seguir los mismos pasos del mandatario estadounidense Donald Trump.

"Hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020, que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. Y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada", expresa Milei en un video publicado en su cuenta de X (ex Twitter) tras el anuncio. Y remarca: "Una cuarentena tan larga y tan profunda, destruyendo los ingresos de la población, constituye acorde a lo que es el Estatuto de Roma de 1998, un delito de lesa humanidad".

El último posteo de Milei en X, tras el anuncio de Nación.

Por su parte, en el comunicado oficial publicado por la Oficina del Presidente, desde Nación indican que la OMS "fue creada en 1948 para coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias globales, pero falló en su mayor prueba de fuego: promovió cuarentenas eternas sin sustento científico cuando le tocó combatir la pandemia del Covid-19". En este marco, aseguran que dichas cuarentenas "provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial" y específicamente en Argentina, tras el respaldo del organismo a la medida tomada por el gobierno de Alberto Fernández, "dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y PyMEs a la quiebra, y aún así nos costó 130.000 vidas".

"Las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia. Además, ha confirmado su inflexibilidad para cambiar su enfoque y lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando las soberanías de los países. Urge repensar, desde la comunidad internacional, para qué existen organismos supranacionales, financiados por todos, que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro", sentenciaron.

El comunicado del Gobierno de Milei:

El comunicado oficial del Gobierno de Milei sobre la OMS.

Una por una: cuáles son las consecuencias de no pertenecer a la OMS

Ante la noticia de que Estados Unidos dejaría de formar parte de la OMS -por decisión del mandatario Donald Trump-, acusando a la agencia sanitaria de mala gestión del Covid-19 y de otras crisis sanitarias internacionales, el organismo aseguró que deberá recortar costos y revisar qué programas sanitarios priorizar de ahora en más. EE.UU., que dejará la institución el 22 de enero de 2026, es su mayor patrocinador financiero por lo que dicha noticia se trata de un gran debilitamiento para el organismo.

Según indica la Fundación Soberanía Sanitaria, que Argentina deje la OMS y/o la Organización Panamericana de la Salud (OPS) tendría las siguientes consecuencias:

Dejaríamos de tener acceso al fondo rotatorio y estratégico que nos hace a horrar millones en la compra de tecnologías e insumos sanitarios .



. Se perdería el estatus de Centros Colaboradores en laboratorios prestigiosos como el INCUCAI, Malbrán y la ANLIS . Esta situación traería la consecuencia de quedar fuera de las redes internacionales que mejoran nuestras prácticas (Argentina posee una serie de centros colaboradores que trabajan en red con otros centros de otros países, fortaleciendo las capacidades propias y manteniendo al país en altos estándares de calidad y reconocimiento internacional. Como ejemplo de esto, se podría perder el rol de los laboratorios especializados en argentina, en vigilancia internacional de agentes infecciosos).



. Esta situación traería la consecuencia de que mejoran nuestras prácticas (Argentina posee una serie de centros colaboradores que trabajan en red con otros centros de otros países, fortaleciendo las capacidades propias y manteniendo al país en altos estándares de calidad y reconocimiento internacional. Como ejemplo de esto, se podría perder el rol de los laboratorios especializados en argentina, en vigilancia internacional de agentes infecciosos). Podría llegar a desaparecer el Centro Nacional de Enlace del Reglamento Sanitario Internacional, lo que implicaría mayor dificultad para acceder a información en tiempo real sobre la circulación de agentes infecciosos y emergencias en salud pública.



Desaparecería el apoyo a programas de enfermedades transmisibles y no transmisibles , salud mental, materno infantil y vacunas , entre otros, lo que iría en detrimento a mediano plazo, en la calidad y sustentación de los mismos.



, , entre otros, lo que iría en detrimento a mediano plazo, en la calidad y sustentación de los mismos. Acabaría el apoyo a la estructuración de los servicios de salud y desarrollo de los recursos humanos en salud.



Finalizaría la participación de funcionarios de salud y profesionales argentinos en las reuniones, proyectos, talleres y redes de trabajo internacionales, aislando a nuestro país de las actualizaciones en temas sanitarios y dificultando la financiación externa a programas y proyectos de salud que nos permitan una mayor calidad sanitaria.



Si bien el acceso a l a Biblioteca Virtual de Salud de la OPS/OMS es individual y no estaría restricto a los argentinos, el no contar con una oficina en el país, limitaría la difusión de los contenidos y acceso a cursos y capacitaciones que propician y que permiten formar profesionales sanitarios.



es individual y no estaría restricto a los argentinos, el no contar con una oficina en el país, limitaría la difusión de los contenidos y acceso a cursos y capacitaciones que propician y que permiten formar profesionales sanitarios. Ante otra pandemia, no recibiremos cooperación, que implicaría la ausencia de apoyo técnico directo, de apoyo para compra de insumos y equipos, para la contratación de personal, entre otras posibles utilidades.



Debilitaría el abordaje de enfermedades raras o desatendidas siendo que no sólo se recibe colaboración técnica sino en muchas ocasiones también donación de medicamentos huérfanos.



siendo que no sólo se recibe colaboración técnica sino en muchas ocasiones también donación de medicamentos huérfanos. En caso de desastres naturales u ocasionados por el hombre , no podríamos contar con el apoyo de las unidades especializadas de emergencia de la OPS , debiendo organizarse, sin el apoyo de equipos técnicos de emergencia y/o respuesta rápida y logística de insumos en salud.



, , debiendo organizarse, sin el apoyo de equipos técnicos de emergencia y/o respuesta rápida y logística de insumos en salud. Perjudicaría a las provincias debilitando su capacidad técnica ya que también estos organismos internacionales articulan de manera subnacional.



ya que también estos organismos internacionales articulan de manera subnacional. Quedaríamos al margen de métodos de mejora de trabajo, como las funciones esenciales en salud pública que ayudan a diagnosticar problemas e implementar soluciones dentro del sector salud.



Desde Soberanía Sanitaria señalaron que "quedó en evidencia en la pandemia de Covid-19 la necesidad de coordinar y cooperar a nivel mundial, la ineficiencia del individualismo y la re confirmación de que la salida frente a las crisis siempre es colectiva, no sólo por la globalización sino estratégicamente frente a este tipo de amenazas virales y sus mecanismos de transmisión en un mundo globalizado". A su vez, remarcaron que no llevar adelante dichas estrategias conjuntas (basadas en los mejores estándares científicos) "podría sesgar la respuesta de algunos países a las creencias de presidentes o líderes

locales que han cuestionado desde los mecanismos de transmisión, la necesidad de llevar adelante medidas que disminuyan los contagios hasta la efectividad de los barbijos y de las vacunas en disminuir el riesgo de contagio y muerte".

"No entender la salud desde una perspectiva internacional es retroceder más de 100 años de historia y autoconvencerse de que los destinos sanitarios de nuestra patria no están ligados a la suerte de la región, del continente y del mundo. Una verdadera muestra de terraplanismo sanitario", sentenciaron en el informe.