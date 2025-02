La fuerte crítica del diputado Ricardo Herrera sobre el debate por las PASO: "Totalmente alejado de los problemas de la gente"

Durante la sesión extraordinaria, convocada por el Gobierno Nacional para definir el futuro de las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO), el diputado riojano de Unión por la Patria, Ricardo Herrera, cuestionó el debate y advirtió que esta discusión está "totalmente alejada de los problemas de la agenda de la gente".

"Mucho se ha hablado esta semana, en distintas Comisiones, sobre la agenda del Gobierno Nacional, y créame que a modo de ser reiterativo yo también coincido con muchos colegas que la agenda a la que el Gobierno nacional nos somete, y nos pone en esta situación de venir a discutir, está totalmente alejada de los problemas de la gente", aseguró Herrera.

En esa línea, remarcó: "Yo no sé si en el interrogante del colectivo hoy están las PASO, ficha limpia, el juicio en ausencia, me parece que es una agenda para terminar quedando bien con determinados grupos de poder, pero los temas de la gente, que muchos de los diputados de Unión por la Patria y diferentes bloques se han hecho eco acá, son otros".

Además, el legislador riojano cuestionó la ausencia del Presupuesto en la agenda del Gobierno Nacional y recordó que es "la Ley más importante que debería estar en debate". En esa línea, advirtió que, de haberse actualizado para este año, La Rioja dispondría de $468.000 millones para mejorar la calidad de vida de la población. "Es el segundo año que el Gobierno Nacional decide postergar la discusión del presupuesto", aseguró Herrera.

Los reclamos de la provincia

Por otro lado, Herrera recordó que el 23 de marzo "millones de jubilados se van a quedar sin la posibilidad de la moratoria" y detalló que "9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no podrán jubilarse, sin que el Estado les brinde una solución". Además, lamentó que estos temas no formen parte del debate legislativo.

"Estos son los temas de la agenda y nadie del Gobierno Nacional los tiene en cuenta", reflexionó el diputado y agregó que tampoco se reconoce el impacto del recorte del 76% en las transferencias no automáticas a las provincias durante 2024, que en el caso de La Rioja alcanzó un 98%, según detalló.

En ese marco, indicó que La Rioja es "la provincia más castigada por el Gobierno nacional", y advirtió: "Sin obra pública, sin vivienda, que son la vida de la provincia y su motor económico, se le suma el industricidio que está sucediendo en todos los parques industriales del país . Ayer, en La Rioja, despidieron en Puma, y no estamos haciendo nada como legisladores. Se borró la palabra Industria del diccionario económico".

"No quiero que nos sigamos distrayendo con una agenda que no tiene nada que ver con los intereses de la gente, con una agenda que nos llena de odio y resentimiento para dividirnos, para destruirnos en lugar de construir entre todos nosotros. Es una oportunidad de que todos nosotros nos hagamos cargo y digamos 'señor presidente, por acá no es'", concluyó el diputado Herrera en la sesión por la definición de las PASO 2025.

Diputados aprobó la suspensión de las PASO

La Cámara de Diputados aprobó por 162 votos a favor, 55 votos negativos y 28 abstenciones la suspensión de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) para el período 2025, una iniciativa impulsada por La Libertad Avanza (LLA) y que tuvo el apoyo de sus socios del PRO, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y de legisladores que responden a gobernadores. Antes de esa discusión, se rechazó incorporar un proyecto de repudio a Javier Milei por llamar "pedófilos" a la comunidad homosexual.