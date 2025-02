Acusan a un diputado radical de apretar a un compañero de partido para bajar una denuncia de corrupción contra La Libertad Avanza

El concejal misionero radical Alejandro Verón acusó al diputado nacional de la UCR Martín Arjol de haberlo “apretado y presionado” para que retire una denuncia por corrupción contra el funcionario nacional de La Libertad Avanza Pablo Vande Rusten, quien se desempeñaba como Director de Asuntos Técnicos de Frontera de Puerto Iguazú. Según Verón, empresarios le mencionaron que fueron víctimas de supuestas prácticas extorsivas y pedidos de coimas en la zona de Aduana por parte de un funcionario del gobierno nacional.

"Me llamó el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Martín Arjol, y me dijo que yo me tenía que juntar a charlar y a tomar un café para que me explique por qué había pedido coima el funcionario nacional Pablo Vande Rusten”, declaró Verón, según publicó el medio Primera Edición.

Según el medio, el edil denunció que Arjol lo presionó con posibles represalias en las candidaturas de las elecciones provinciales. “Los argumentos de Martín Arjol para apretarme políticamente fueron decirme que yo me tenía que quedar en el molde porque podía ser perjudicado en un posible armado político con La Libertad Avanza”, expresó el dirigente, citado por Primera Edición, e incluso contó que le ofrecieron un puesto en el Centro de Frontera o la posibilidad de manejar una obra relacionada con la agilización del paso fronterizo.

“Me dijeron que yo la podía dirigir y manejar, e inclusive él manifestó que yo estaba queriendo cobrar honorarios por esa propuesta, cuando a mí nadie me pidió ni me encomendó un plano”, dijo y continuó: “Cuando Arjol fue candidato, yo también fui candidato, por eso a mí me eligieron como concejal. Entonces en 2025 no voy a ser candidato absolutamente a nada. Evidentemente, él como es un especulador, cree que todos somos especuladores como él."

Verón también cuestionó la actitud de la dirigencia de su partido -la UCR- ante su denuncia. “El que denuncia un proceso de corrupción se puede comer un sopapo, intentan callarte, un sopapo por la boca de dirigentes a los que vos le caminaste, a los que vos fuiste a entregar el voto y sobre todo en los que vos creíste,” sostuvo, según el medio local.

La denuncia contra el funcionario de La Libertad Avanza

Verón presentó el 28 de enero una denuncia ante la Oficina Anticorrupción contra Rusten por presunto cobro de coimas. Tras la acusación, el legislador aseguró públicamente que personas relacionadas con el Centro de Frontera se acercaron a él, ofreciéndose como intermediarios y sugiriendo que aceptara ciertos ofrecimientos a cambio de no continuar con la denuncia.

El concejal denunció que entre los ofrecimiento que recibió le propusieron un puesto en el Centro de Frontera o la posibilidad de manejar una obra relacionada con la agilización del paso fronterizo. “Todos los que prestan y prestaron servicios en algún momento en el Centro de Frontera tienen que pagar el ‘plus’ por debajo de la mesa para poder trabajar desde hace al menos 10 años. En el gobierno de Mauricio Macri pasó, en el de Alberto Fernández continuó y sigue, porque Vande Rusten continúa coordinando los Centros”, sostuvo de manera pública.

“El Centro de Frontera continúa trabajando de forma precaria e incluso denuncian que el cobro del estacionamiento en la zona sería ilegal”, acusó. “El punto es que hace años existen malos manejos y cobros irregulares de favores dentro del predio del Centro de Frontera”, alertó y preguntó: “¿Qué pasará con los nuevos concesionarios? ¿Seguirán exigiendo pagos extras?".