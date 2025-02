El Estado y las obras sociales no se harán cargo: con su nuevo ataque a la comunidad LGBT+, Milei desampara a las familias de niños y niñas trans

Esta semana, los ataques de la Casa Rosada a la comunidad LGBTIQ+ se centraron en los menores de edad. Después de haber relacionado homosexualidad con pedofilia, el presidente Javier Milei intentó instalar que niños y niñas acceden a cirugías de reasignación de sexo a diario, para así apuntar contra la Ley de Identidad de Género. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que se modificará la norma, que entre otras cosas establecía que los tratamientos de inhibición del desarrollo puberal y de hormonización debían ser garantizados al 100% en todo el sistema de salud (sector estatal, privado y obras sociales). "Esto es peligroso, me indigna", remarcó en diálogo con El Destape Gabriela Mansilla, la mamá de Luana (la primera nena trans del mundo en recibir un DNI de acuerdo a su identidad autopercibida). Ella, que ya sabe lo que es acompañar niñes en esa transición y hace 14 años lo hace desde la militancia, teme por "quienes recién están empezando" ese proceso y ahora no van a contar ni con la cobertura del Estado ni de las obras sociales o prepagas de drogas que pueden llegar a costar 2 millones de pesos.

La norma que el Gobierno quiere modificar había sido calificada por UNICEF como "un antes y después" para el país, en tanto representaba un "avance en materias de derechos, reconocimiento y visibilidad de las identidades de género trans". Para el gobierno de Milei, que hace de su batalla cultural un ataque constante a la diversidad y feminismos, se trata de un "delirio". El artículo 5 a remover por los "libertarios" establece que las personas menores de edad pueden otorgar su consentimiento informado de manera autónoma para acceder a estas prácticas (como a todas las que se vinculan con el cuidado del propio cuerpo). Adolescentes entre 13 y 16 años pueden brindar su consentimiento en forma autónoma a ambas prácticas (de hormonización) dado que no implican un riesgo grave para su salud. En ningún momento menciona procedimientos quirúrgicos.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

De acuerdo a la Ley 26.743, los tratamientos que se pueden ofrecer a las niñeces son la inhibición del desarrollo puberal y la hormonización. Ambos procesos requieren un diálogo previo con equipos interdisciplinarios para que el niñe o adolescente cuente con toda la información disponible antes de tomar la decisión, para la que se necesita el acompañamiento familiar. Se llevan adelante siempre una serie de encuentros previos ante una demanda de inhibición de los cambios puberales. De acuerdo a UNICEF, esta terapia consiste en inhibir la estimulación hipofisiaria de la producción e tetosterona o de estrógenos, para lo cual se utilizan análogos de la hormona liberadora de gonadotropuina (GnRH: leuprorelina, triptorelina, goserlina, histrelina). El organismo aclara además, en contra de lo que intenta instalar el Gobierno, que "en caso de suspenderse su administración, el desarrollo correspondiente a la configuración gonadal de nacimiento se reanudaría". Es falso que se trata de procesos irreversibles, por lo general tienen una ventana de 2 años.

Milei eligió como blanco a las niñeces diversas, a pesar de que el acompañamiento por parte del sector de salud hacia elles tiene que ver con generar entornos seguros y que las terapias de hormonización en niñeces son las menos habituales. Fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires aseguraron a eset medio que actualmente "hay 4.200 procesos de personas en transición o camino a eso, de las cuales 50, o sea, cerca del 1%, tienen entre 16 y 18 años". Así y todo, el martes, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona planteó en sus redes que existen "centros de hormonización" con información falsa, al referirse a los consultorios diversos que tiene la provincia desde 2019, "espacios de escucha, acompañamiento, que es muchas veces una puerta de entrada al sector de salud para una población excluida", afirmó a este medio Alexia Navarro, viceministra de Salud de PBA.

Mansilla no sabe cuánto puede costar un tratamiento de inhibición por año porque ella siempre contó con el acompañamiento del Estado gracias a la Ley 26.743. Hasta que quede reglamentado el decreto, la norma está vigente, los tratamientos se van a seguir brindando y las obras sociales tienen que hacerse cargo de ellos en los casos que sean necesarios, porque están incluidos en el Programa Médico Obligatorio. Navarro afirma que es muy difícil pnerles un valor, porque son tratamientos con seguimiento y que dependen de cada cuerpo, con lo cual, también tiene distintios tipos de aplicación. "Son dos nada más los laboratorios que ofrecen estas drogas y van desde los 600.000 pesos la dosis, pero puede llegar a 2 millones, por ejemplo, porque depende si son aplicaciones mensuales, trimestrales y de la cantidad que se aplica en cada caso", remarcó.

Cuando Mansilla busca palabras para explicar cómo son esos procesos médicos que encaran las infancias se le viene una en particular: "tiempo". La mamá de Luana y referente de la Asociación Civil Infancias Libres asegura que esas terapias brindan a los adolescentes la posibilidad de estar acompañados sin sufrir durante "su procesos de constitución identitaria". "En definitiva, tiene que ver con una meseta en su desarrollo y es muy peligrosos que se quite porque están además en pleno desarrollo psíquico", advirtió sobre las niñeces que no van a poder acceder ya a ellos. "Cuando se deja de aplicar el tratamiento de inhibición pueral, ya se elimina el efecto de la medicación, entonces el cuerpo retoma su funcionamiento habitual, por eso son tratamientos extendidos en el tiempo", amplió Navarro.

"Ninguna familia se acerca a pedir que amputen los genitales de sus hijes"

Mansilla quiere dejar algo bien en claro y desmiente los dichos del presidente Javier Milei, con los que intentó buscar acompañamiento a sus ataques: "Ninguna familia de las miles que he acompañado, no solo en este país, sino también en otros, se acerca a pedir que amputen los genitales de sus hijes. De verdad no existe". La mamá de Luana desestabiliza los argumentos del Gobierno para avanzar en la modificación unilateral de la Ley de Identidad sino también valoriza el trabajo de los efectores de salud que tienen en cuenta a las diversidades, desde el cuidado y el amor. "El primer pedido de las familias, ¿sabés cuál es? Ayudame a abrazar a mi hijo, hija, ayudame a cuidarlo de la violencia. Las familias resisten la violencia que la misma sociedad está ejerciendo sobre sus niñeces y sobre ellas".

El objetivo es brindar claridad y aceptación. "Nosotros estamos intentando con las niñeces que amen su cuerpo. Que entiendan que las nenas tienen pene, en el caso de las nenas trans, y los nenes trans tienen vulva. y si necesitan en ese proceso la inhibición puberal, que no sucede en todas las familias, no sucede en todas las niñeces, así como no todas quieren el DNI. No es algo que tiene que pasar si o si, tampoco".

En sus 14 años como pediatra, Navarro cuenta que "nunca" tuvo consultas de niños, niñas o niñeces que piden hacerse una cirugía de reasignación. "La verdad, no sé de dónde surgen esas ideas de que se hacen esos procedimientos, porque no tenemos habitualmente, no son esas las consultas que recibimos, no empieza por ahí todo el proceso ni las inquietudes o las consultas que se realizan. Y estas cirugías no se realizan en menores de edad", enfatizó.

La ofensiva después de la marcha antifascista

Luci Cavaillero, referente de Ni Una Menos, asegura que esta nueva ofensiva "incrementa la persecución y estigmatización hacia la comunidad LGBTIQ+" pero además hace foco en las infancias y adolescencias trans, por lo cual "se somete a mayores niveles de exclusión y de estrés a este tipo de población que en general suele sufrir la estigmatización de la familia y los ámbitos escolares". Y todo, con información falsa, en su opinión, "con el fin de crear un pánico moral que sea funcional"a esa "estigmatización de la comunidad LGTB que se pronunció en una marcha masiva con el acompañamiento de toda la sociedad".

En esa misma línea, Mansilla advirtió que se trata de "una planificación de exterminio de una comunidad que se manifestó, que se organizó, que logró convocar una marcha multitudinaria el sábado pasado y que dio un gran mensaje, no solo de amor sino de resistencia y de orgullo" y le alertó a Milei: "No nos vamos a quedar con los brazos cruzados".