Atenta a la necesidad de Macri, la Justicia porteña pone quinta en el caso Correo

En diciembre pasado, en las últimas horas hábiles del año judicial 2024, la Corte Suprema falló a favor de la familia Macri para que el caso por la multimillonaria deuda que tienen con el Estado por el Correo Argentino pase de la Justicia Nacional, donde estaba desde el 2001, a la Justicia porteña. Ahora, en febrero, en las primeras 48 horas del año judicial 2025, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño reveló sus prioridades y aceleró el expediente Correo Argentino para resolverlo en breve.

La jugada era cantada y todo indica que Mauricio Macri gritará gol más temprano que tarde. Los Macri llevan más de 20 años sin pagarle al Estado gracias a un sinnúmero de favores judiciales y ahora sumarán un nuevo capítulo, tal vez el definitivo, ya que es evidente que la Justicia porteña dilatará el caso durante años si es que no lo cierra en favor del ex presidente y su familia y en contra de las arcas públicas.

Apuren que sino no sale

Tal como informó El Destape, el 27 de diciembre pasado los cortesanos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda avalaron la maniobra de los Macri para que el expediente Correo pasara de la Justicia Nacional a la Justicia porteña. Lo hicieron de apurada: a Maqueda le quedaban pocas horas antes de jubilarse del máximo tribunal y necesitaban su voto ya que Carlos Rosenkrantz, el juez restante, se opuso. Si el caso se tratara ahora no podrían resolverlo porque quedarían 2 a 1 y se precisan 3 votos coincidentes. Por eso lo resolvieron en diciembre.

Macri celebró ese fallo de la Corte. El caso Correo arrancó el 19 de septiembre de 2001, cuando su padre Franco resolvió que no pagaría la deuda acumulada con el Estado por el canon de la concesión del servicio postal y entraría en un concurso de acreedores. Lo que usualmente se resuelve en 5 o 6 años para los Macri lleva casi un cuarto de siglo y siguen sin pagar. En 2016, cuando Macri llegó a la presidencia, intentó autocondonarse la deuda, pero fue descubierto y frenado por la fiscala Gabriela Boquin y el escándalo que desató la publicidad de ese desfalco. En 2021 llegó finalmente un fallo de la jueza Marta Cirulli que decretó la quiebra de Correo Argentino, trasladable a SOCMA (controlante de Correo) y, por ende, a la fortuna Macri.

Cuando la Justicia Nacional dejó de ser dócil y manejable los Macri maniobraron para llevar el caso a la Justicia porteña, que manejan a su voluntad. La Corte les habilitó el camino y ahora se ven los resultados: el TSJ porteño apenas recibió el caso y ya lo quiere resolver..

Que no se note tanto

La información consta en el sistema de consulta pública del TSJ porteño. La cronología del expediente Correo es:

27 de diciembre de 2024: la Corte falló a favor del pedido de Macri

30 de diciembre de 2024: el expediente reingresa al TSJ porteño, que había intervenido previamente para aceptar entrometerse en el caso pese a que estaba en la Justicia Nacional

Enero de 2025: Feria Judicial

3 de febrero de 2025: el primer día judicial del año, el TSJ porteño toma por recibido el expediente.

5 de febrero de 2025: a 48 horas de llegado el expediente la jueza Marcela De Langhe firma una resolución para que el tema pase a acuerdo, es decir, que lo resuelvan en su próxima reunión.

La cronología deja a la vista que, cuando quiere, el Poder Judicial pasa de modo ameba a modo chita. El caso Correo vivió 15 años de letargo rebotando en la Justicia Nacional en lo Comercial mientras los Macri no pagaban su deuda y, de hecho, la licuaban. Cuando tuvieron un fallo adverso los Macri pidieron que el caso pase a la Justicia porteña. La Corte Suprema les hizo el favor. El ritmo de los jueces capitalinos confirma los motivos que tenían los Macri para la mudanza del expediente.

El caso Correo no fue el único que pasó de la Justicia Nacional a la porteña. Tal como informó El Destape, la Corte tomó un caso donde el tema a resolver era análogo al del expediente Correo, es decir, si permitía que TSJ porteño revise lo resuelto por la Justicia Nacional asentada en CABA. La Corte usó el caso del marchand y panelista de TV Gabriel Levinas, condenado en la Justicia Nacional Civil por robarle unos cuadros al artista León Ferrari y donde, para evitar pagarle 88.000 dólares más intereses a su familia, Levinas planteó que el caso fuera revisado por el TSJ porteño. La mayoría circunstancial de la Corte le dijo que sí. Luego, como vaticinó El Destape, usó ese precedente para justificar lo mismo en varias decisiones del caso Correo.

Es evidente que todo fue un montaje para beneficiar a Macri y ahora el TSJ porteño lo confirma. Esta rapidez por tomar el caso Correo contrasta con otros casos análogos los que se les aplicó el fallo Levinas. Sin ir más lejos, el caso Levinas apenas figura como recibido. En otros 4 casos que se pueden chequear por el sistema hay 2 que figuran apenas recibidos y otros 2 a los cuales se los intima a hacer un depósito judicial.

El único que pasó a acuerdo, o sea, que avanzó, es Correo. Se nota mucho.

Fiscala díscola

Entre los papeles que ahora resolverá rápido la Justicia porteña está el pedido de los Macri para apartar a la fiscala Boquin. Si bien el procurador interino Eduardo Casal, jefe de los fiscales, hizo pública una carta a Rosatti donde le pide que suspenda la aplicación de ese fallo porque trastoca todo el andamiaje judicial, en el mismo texto dejó asentado que un fiscal nacional no podrá intervenir en las decisiones del TSJ porteño. Traducido: dejó explícito que le ataron las manos a la fiscala Boquin para que no se pueda meter más en el caso luego de que no pudieran apartarla ni con sumarios maniqueos ni aprietes de todo tipo.

La fiscala Boquin tiene un vademécum de aprietes que incluye:

El robo de los papeles del caso de Correo de su auto frente a su casa

Fallas, huecos y extraños cambios en su custodia

Un sumario administrativo a partir de una falsa denuncia de maltrato laboral

La infiltración de su oficina para pasarle documentos de la causa al diputado PRO Pablo Tonelli, ex abogado de Correo

La aparición de su gato muerto en la puerta de su casa

Una causa en Comodoro Py armada por los Macri, cerrada en dos oportunidades pero recientemente reabierta por la Cámara de Casación

Reiterados intentos por apartarla del expediente

Ataques directos por parte de dirigentes de Cambiemos y de Macri en entrevistas e incluso en sus libros.

Es posible que con esta maniobra logren finalmente quitar del camino a la única funcionaria judicial díscola con la que se toparon los Macri en el caso Correo.

Macrista como Justicia porteña

El TSJ porteño lo preside Inés Weinberg, que fue la candidata de Mauricio Macri para ocupar la Procuración General de la Nación una vez que la alianza entre Cambiemos, Clarín, Comodoro Py y los estudios de abogados de la city porteña forzaron la renuncia de Alejandra Gils Carbó. También lo integra Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en la era Macri y alfil del lawfare. Lo completan Luis Lozano, el más alineado con la derecha local y tejedor en las sombras de los rumbos del TSJ porteño, Alicia Ruiz, acaso la más disidente del grupo, y Marcela De Langhe, designada durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta pero con el padrinazgo del radical Daniel “Tano” Angelici, uno de los hombres que controlan hasta el último escribiente que ingresa a la Justicia porteña en equilibrio con otros operadores peronistas. No importó que tuviera una denuncia por cobrar como jueza y como funcionaria de Larreta a la vez, algo incompatible.

El fiscal general de la ciudad es Juan Bautista Mahiques, el armador del lawfare durante la presidencia de Macri. Así que Macri tiene satisfacción garantizada en el TSJ y la fiscalía general.

La sintonía entre el TSJ porteño y Macri es más que evidente. De hecho, tal como informó El Destape, los miembros del TSJ crearon un área nueva bajo su órbita a medida del caso Correo. El TSJ creó una Secretaría Judicial de Asuntos Originarios cuya tarea es resolver cuestiones vinculadas a la competencia. ¿Cuándo la crearon? Justo cuando la familia Macri planteó la cuestión de competencia para que el caso Correo pase de la Justicia Nacional a la porteña.

La cronología es clara. El 19 de febrero de 2021 los Macri llegaron al TSJ con su pedido para pasar el caso a la ciudad; el 3 de marzo el TSJ creó la Secretaría Judicial de Asuntos Originarios; el 10 de marzo pasaron el caso Correo a esa Secretaría a medida. Esa Secretaría, manejada por Alejandra Tadei, es la que ahora recibió el expediente Correo.