EN VIVO
Seguimiento Minuto A Minuto

Milei volvió a atacar a los periodistas por los glaciares: "Mercenarios"

Cobertura FINALIZADA -

El mandatario compartió varios tuits contra la prensa en su cuenta de X.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una semana de alta tensión: la causa judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito golpea la imagen oficial y se suma a las críticas por los aumentos salariales de ministros y secretarios. En paralelo, Milei prepara un discurso clave ante empresarios el 14 de abril y celebra la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares.  Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

 

Trending
Conflicto en Medio Oriente
Trump ordenó a la Armada bloquear el Estrecho de Ormuz
Las más vistas