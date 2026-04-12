Milei volvió a atacar a los periodistas por los glaciares: "Mercenarios"

El gobierno de Javier Milei enfrenta una semana de alta tensión: la causa judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito golpea la imagen oficial y se suma a las críticas por los aumentos salariales de ministros y secretarios. En paralelo, Milei prepara un discurso clave ante empresarios el 14 de abril y celebra la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.