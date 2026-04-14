El Gobierno da a conocer la inflación mientras Adorni se prepara para ir al Congreso

El equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, viajan Washington para participar en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Durante el encuentro tienen como objetivo destrabar un desembolso de US$1.000 millones, que sigue sin conseguir el visto bueno.

El evento, que se desarrolla desde el lunes 13 al viernes 18 de abril, estará dominado por la situación en Medio Oriente, pero el capítulo argentino estará presente en las negociaciones. La agenda oficial se centrará en poder cerrar la revisión del programa vigente, la gestión del desembolso y no se descarta una cumbre con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva.