EN VIVO
Seguimiento Minuto A Minuto

El Gobierno da a conocer la inflación mientras Adorni se prepara para ir al Congreso

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una semana de alta tensión: la causa judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito golpea la imagen oficial y se suma a las críticas por los aumentos salariales de ministros y secretarios. En paralelo, el Gobierno da a conocer la inflación de marzo y Milei se prepara un discurso clave ante empresarios el 14 de abril y celebra la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares.  Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

 

Hace 1 hora

Caputo viaja a la Asamblea del FMI para destrabar el desembolso

El equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, viajan Washington para participar en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Durante el encuentro tienen como objetivo destrabar un desembolso de US$1.000 millones, que sigue sin conseguir el visto bueno.

 

El evento, que se desarrolla desde el lunes 13 al viernes 18 de abril, estará dominado por la situación en Medio Oriente, pero el capítulo argentino estará presente en las negociaciones. La agenda oficial se centrará en poder cerrar la revisión del programa vigente, la gestión del desembolso y no se descarta una cumbre con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva.

Hace 1 hora

El INDEC da a conocer la inflación de marzo: los privados esperan más del 3%

Con estimaciones privadas en torno al 3% y un anticipo similar en la Ciudad de Buenos Aires, el IPC nacional de marzo se conocerá este martes en un contexto de presión sobre alimentos, servicios y combustibles.

El INDEC dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, un dato que llega con expectativas de leve aceleración de la inflación respecto de febrero y que podría ubicarse en torno --incluso por encima-- del 3%, según las principales consultoras privadas. De confirmarse, sería el registro mensual más alto en lo que va de 2026 y marcaría el freno total en el proceso de desaceleración que el Gobierno viene señalando como eje de su política económica.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

El PRO se pregunta “¿hasta cuándo sigue Adorni?” y se distancia con matices de Milei

Entre críticas a la “improvisación” y señales de diferenciación, el macrismo combina respaldo legislativo con distancia discursiva. Preocupa el impacto de los escándalos en la clase media y crecen las dudas sobre la capacidad del Gobierno para ordenar la gestión y recomponer el salario real.

El experto en criptomonedas Santiago Siri fue el invitado especial en la cena de Pensar.

El PRO sigue en modo reconstrucción. Con la excusa de la cena anual de la Fundación Pensar, Mauricio Macri reunió a la plana mayor del macrismo y dejó una postal con proyección a 2027. Pero el telón de fondo fue más urgente: cómo pararse frente a un Gobierno de Javier Milei atravesado por escándalos y disputas internas, sin romper el delicado equilibrio de apoyo que el partido mantiene desde diciembre.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

El INDEC da a conocer la inflación de marzo: los privados esperan más del 3%

Con estimaciones privadas en torno al 3% y un anticipo similar en la Ciudad de Buenos Aires, el IPC nacional de marzo se conocerá este martes en un contexto de presión sobre alimentos, servicios y combustibles.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

La encuesta más dura para Milei: la aprobación del gobierno en caída libre

El relevamiento nacional de Vozna de abril 2026 muestra una gestión que pierde terreno en todos los frentes: imagen, economía, expectativas y confianza internacional.

La consultora Vozna publicó su encuesta nacional de abril 2026, realizada entre el 27 de marzo y el 6 de abril sobre 1.451 casos en todo el país. Los números configuran un panorama político y económico complejo para el gobierno de Javier Milei, con caída en la aprobación de gestión, imagen negativa de los principales dirigentes y un estado de ánimo social marcado por el pesimismo económico.

Leer la nota completa

Hace 7 horas

Crece la desesperación entre los gobernadores por la crisis

La preocupación no distingue entre aliados y opositores. El desplome de la recaudación provocado por la recesión y el ajuste con el que insiste el gobierno de Milei se sienten cada vez en las provincias, que pierden herramientas para enfrentar la crisis económica.

Leer la nota completa

Hace 7 horas

En medio del viaje de Caputo, el FMI empeoró el pronóstico para Argentina

El ministro de Economía se dirige estas horas a Washington para participar de las Reuniones de Primavera del Fondo y destrabar la última revisión del acuerdo.

Leer la nota completa

Hace 11 horas

Con las botas puestas: Milei enfrenta la suba de inflación con más ajuste y recesión

El Gobierno de Milei anunció un nuevo recorte del gasto para compensar el desplome de la recaudación, pero sin medidas para activar la economía el resultado será más recesión y el riesgo de perder el superávit primario que convirtió en la única bandera de su gestión. La inflación será la más alta del año y el dólar barato anticipa más fuga de capitales.

Con las botas puestas: Milei enfrenta la suba de inflación con más ajuste y recesión.

Leer la nota completa

Hace 12 horas

Pymes de Vaca Muerta: aumentó la actividad en el primer trimestre pero hay preocupación

Un informe del sector muestra un aumento del nivel de actividad de las pymes petroleras, pero preocupa la creciente presión externa. Casi la mitad realizó despidos y suspensiones. 

Leer la nota completa

Hace 12 horas

Director de contenidos de Ona Saez: "#Cerramos es una protesta contra este Gobierno"

La iniciativa “Cerramos” de Ona Saez expone la crisis de la industria textil y suma críticas al Gobierno por la caída de ventas y cierres.

Leer la nota completa

Hace 12 horas

Luis Caputo admitió que la inflación de marzo será mayor al 3%, la más alta en un año

El mercado aguarda la publicación del Índice de Precios al Consumidor de marzo. Las estimaciones privadas ya coincidían en que el dato rondará el 3%, lo que lo convertiría en el registro más alto del año.

Leer la nota completa

Hace 13 horas

Los ministros quieren que Adorni renuncie pero temen el golpe que será para el Gobierno

El Gobierno está en una encerrona. La mayoría del Gabinete pide que se vaya el ex vocero pero reconocen que no saben las dimensiones del daño que puede producir su despido. Mientras tanto, Karina sigue mostrándose junto a él. 

Leer la nota completa

Hace 13 horas

Mapa del empleo informal: afecta más a los jóvenes, las mujeres y los jubilados

Según el Indec, cuatro de cada 10 trabajadores se desempeña fuera del sistema formal y el problema no para de agravarse desde que Milei es presidente. A qué sectores golpea más que a otros.

Leer la nota completa

Hace 15 horas

Dos de las prestamistas de Adorni declararon que les debe 70 mil USD más intereses

Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio declararon como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Madre e hija confirmaron que el acuerdo tiene “cuotas mensuales vigentes” y “un vencimiento final pactado para noviembre de este año”.

Leer la nota completa

Hace 15 horas

La crisis preocupa a los intendentes de PBA: "La necesidad social está en aumento"

Varios intendentes apuntan al ajuste de Milei como principal responsable: “La caída de la coparticipación ya es de entre 12 y 15 puntos y las tasas municipales no las paga la gente, la situación se les vuelve imposible. El Gobierno dice que no hay inflación porque está amañada", contó uno de ellos a El Destape.

Leer la nota completa

Hace 15 horas

La suba de combustibles en Argentina fue mayor que en países a los que exporta 

En medio del conflicto en Medio Oriente, que presiona al mercado energético mundial, Argentina se ubica entre los países donde más subió la nafta, aun respecto de aquellos a los que exporta crudo, como Brasil y Estados Unidos. 

Leer la nota completa

Hace 16 horas

El Gobierno eliminó el servicio del INTI a empresas de control de alimentos y bebidas

La eliminación de más de 900 servicios tecnológicos del organismo incluye ensayos clave para garantizar calidad, inocuidad y trazabilidad en alimentos. Avanza el vaciamiento del estratégico instituto. 

Leer la nota completa

Hace 16 horas

Grabois se lanzó para una PASO y advirtió sobre una crisis de gobernabilidad

Grabois advirtió que el Gobierno nacional lleva adelante "un programa de misera planificada". Se postuló de cara a 2027 y señaló que es necesario "discutir candidaturas con 10 puntos programáticos de acuerdo". 

Leer la nota completa
Trending
Anses
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy
Las más vistas