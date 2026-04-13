Luis Caputo admitió que la inflación de marzo será mayor al 3%, la más alta en un año

El ministro de Economía, Luis Caputo, analizó el panorama económico actual y anticipó que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3%. Durante una exposición ante empresarios y referentes del sistema financiero, el funcionario repasó la situación macroeconómica, defendió la estrategia oficial y ratificó el rumbo del Gobierno.

En relación con el dato que difundirá el Indec este martes, Caputo explicó que la suba de precios estará influida por factores puntuales. “Probablemente supere el 3% debido a un shock vinculado al petróleo, que impactó en rubros como el transporte y los pasajes aéreos. También incide la estacionalidad de educación en marzo”, señaló. A su vez, sostuvo que a partir de abril comenzaría una etapa de desaceleración inflacionaria acompañada de crecimiento económico.

Las declaraciones se dieron en la Bolsa de Comercio de Rosario, en el marco de la presentación del libro “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”, de Salvador Di Stefano, y en la antesala de su viaje a Washington para participar de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Expectativas del mercado para la inflación

El mercado aguarda la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. Las estimaciones privadas coinciden en que el dato rondará el 3%, lo que lo convertiría en el registro más alto del año, en línea con lo ocurrido en enero.

Entre los factores que más presionaron sobre los precios se destacan los aumentos en educación, la canasta básica y los combustibles, según relevamientos difundidos por distintas consultoras. De acuerdo con el Banco Central, a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la inflación de marzo se ubicaría en torno al 3%, con una inflación núcleo cercana al 2,9%.

Proyecciones para los próximos meses

Las proyecciones anticipan una desaceleración gradual en los meses siguientes. Para abril, se espera una inflación del 2,6%, mientras que en mayo podría descender al 2,3%. Para el bimestre junio-julio, el IPC se ubicaría en torno al 2%, y en agosto y septiembre bajaría al 1,8%.

En este escenario, el REM proyecta que la inflación acumulada de 2026 cierre en torno al 29,1%, lo que implicaría una baja respecto de los niveles actuales, aunque en un contexto todavía desafiante para el consumo. En cuanto al arranque del año, el primer bimestre acumuló una suba del 5,9%, reflejando la persistencia de la presión inflacionaria.

Uno de los rubros que más incidió en marzo fue educación, que registró un incremento del 8,7% debido al inicio del ciclo lectivo, un componente estacional que suele impactar en el índice general.