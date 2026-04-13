Con las botas puestas: Milei enfrenta la suba de inflación con más ajuste y recesión.

El Gobierno llevará adelante un nuevo recorte del gasto público, del orden del 2% global en cada ministerio, en un intento por compensar el desplome de la recaudación impositiva pero ya ingresando a una dinámica que el mercado percibe que pone en riesgo el superávit primario, mientras la inflación se sostiene arriba de 3% y la apreciación del tipo de cambio fomenta una aceleración de la fuga de capitales.

“Seguramente arriba de 3%“, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipando la inflación de marzo que informará este martes el Indec y que será la más alta del último año.

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El proceso inflacionario se viene acelerando desde mayo del año pasado, alcanzando el pico en enero y febrero pasado con 2,9% mensual, lo que indexa automáticamente casi la mitad del gasto público vinculado al pago de jubilaciones, pensiones y planes sociales.

Para compensar ese incremento del gasto, el Gobierno dispuso un recorte de 2% sobre los gastos corrientes y 20% sobre los gastos de capital, según la instrucción que transmitió a los ministros el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se informó a través de voceros paraoficiales.

La recaudación cayó alrededor de 7,5% real interanual en el primer trimestre (el valor definitivo se calculará cuando se conozca la inflación de marzo) que equivale a una pérdida aproximada de 4,2 billones de pesos, según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Ese sería el nuevo ajuste que tendría que llevar adelante el Gobierno a partir de este mes con la idea de convencer al mercado de que se sostendrá la política fiscal que permitió mostrar superávit primario desde el inicio de la gestión de Javier Milei, mientras se aplicó una política monetaria tendiente a frenar el proceso inflacionario que no logró su objetivo pese a la brutal caída del nivel de actividad económica vinculada al mercado interno.

El mercado percibe que el acompañamiento social que tuvo la administración de Javier Milei en la primera mitad de su mandato cambió después de los comicios de octubre y que insistir con el ajuste fiscal sobre el sector público y el ahogo del sector privado incrementará la conflictividad social al punto de poner en duda la continuidad del modelo económico, como empiezan a reflejar las encuestas que auscultan la opinión pública sin distinción.

“Desde abril se viene un proceso de desinflación y de crecimiento. No hay trade-off; vamos a ver desinflación y crecimiento; se vienen los mejores meses”, aseguró este lunes Caputo, en declaraciones donde volvió a pedir a los argentinos que gasten los dólares que tienen ahorrados, otra vez sin entender el proceso de dolarización de los excedentes que realizan los ahorristas.

El Banco Central compró más de 5.000 millones en lo que va del año, con una intervención récord el viernes pasado por 547 millones y otra más moderada este lunes por abajo de lo que esperaba el mercado, de 112 millones, pero la consultora EcoGo señaló que esos dólares no provienen de la actividad económica sino de la especulación financiera.

“El flujo se debería a la liquidación de colocaciones de deuda en dólares y a los menores pagos de importaciones . En lo que va abril , la colocación de ONs subió a 951 millones de dólares luego de haber alcanzado sólo 387 millones en todo marzo . A esto se suma el crecimiento sostenido que muestra el crédito en dólares (en torno a 100 millones diarios)”, relevó.

La consultora Vectorial advirtió que “bajo la apariencia” de una normalidad cambiaria, “persisten tensiones relevantes: la salida de divisas para atesoramiento se mantiene elevada —proyectando niveles cercanos a los 30.000 millones de dólares anuales— y refleja dudas del mercado frente a un exigente perfil de vencimientos en moneda extranjera y un Riesgo País que continúa limitando el acceso al financiamiento”.

Sin dólares genuinos, solo provenientes del endeudamiento del sector privado, el comportamiento de los ahorristas lejos de responder al pedido de Caputo de gastar divisas es seguir acumulando, como lo plantea Vectorial, poniendo en dudas la estrategia de apreciación cambiaria que lleva adelante la gestión de Milei.

El tipo de cambio se apreció 16% desde el pico que alcanzó en las elecciones de octubre pasado y el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) que mide el valor del peso respecto de una canasta de monedas vinculadas al comercio exterior del país cayó a 86 puntos}, el menor valor desde noviembre de 2015.

El dólar está, también, 5% nominal abajo del precio que tenía cuando Caputo desafió a los argentinos: “Comprá, no te la pierdas campeón”, dijo y los argentinos le hicieron caso. En la ecuación de los ahorristas no está la pérdida de oportunidad, solo poner a resguardo el excedente en especial frente a un gobierno que sobrevivió solo por la ayuda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora muy alejado de poder repetirla.