Director de contenidos de Ona Saez: "La iniciativa #Cerramos es una protesta contra este Gobierno"

La marca argentina Ona Saez lanzó la iniciativa “Cerramos”, una propuesta que busca dar visibilidad a emprendedores y diseñadores al borde del cierre. En ese contexto, su director de contenidos, Sebastián Guajardo, cuestionó las políticas del Gobierno y advirtió sobre una crisis profunda en la industria textil, marcada por la caída del consumo y el avance de la importación.

“Cerramos es una iniciativa que tuvimos desde Ona Saez porque nuestra presencia en las redes nos hizo ver que cerramos se había convertido en un hashtag”, explicó Guajardo en diálogo con El Destape 1070.

La propuesta consiste en ofrecer un espacio físico para que marcas y diseñadores puedan liquidar su stock. “Decidimos poner un espacio físico a disposición para que esas marcas y diseñadores que están por cerrar puedan, sin fines de lucro para nosotros, liquidar sus remanentes y ver si logramos que al menos uno o dos no cierren con la visibilidad que se le dio a la propuesta”, sostuvo. El objetivo es claro: “Y que puedan al menos recuperar algo de dinero”. "Es una feria de gente que la está luchando”, describió.

La iniciativa se desarrollará del 1 al 25 de mayo y ya muestra un fuerte interés: “Ya recibimos unos 50 mensajes por día de personas que quieren participar”. "Cada mensaje es una historia y es un tema de escuchar un poco al otro y por eso vamos uno a uno", agregó.

La crisis en la industria textil

El diagnóstico que trazan desde la marca es contundente. "Lo primero que nos manifiestan la gente que se anota es que no venden, sobre todos los emprendedores", advirtió Guajardo.

En ese marco, vinculó directamente la situación con el contexto económico: "Estamos protestando ante las políticas de este gobierno que están en contra de la producción nacional. Que un Ministro de Economía diga que hay que comprar la ropa afuera es muy duro para la industria textil". La propia empresa también atraviesa dificultades. "Ona Saez tiene 35 años de trayectoria, tenemos menos trabajadores de los que éramos antes", reconoció.