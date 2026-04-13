Los descuentos y beneficios de Banco Nación y MODO del lunes 13 al domingo 19 abril 2026

Las ofertas en supermercados concentran los beneficios más destacados de la semana

Durante la semana del 13 al 19 de abril de 2026, las promociones de Banco Nación y la billetera digital MODO ofrecen oportunidades para optimizar gastos cotidianos. Con descuentos, reintegros y cuotas sin interés, las propuestas abarcan supermercados, combustibles, farmacias y más, consolidándose como herramientas clave para el ahorro.

Descuentos en supermercados con banco nación y modo

Las promociones en supermercados concentran algunos de los beneficios más relevantes. Los lunes se aplica un 20% de descuento con tope de $25.000 en compras desde $75.000, mientras que los martes Coto ofrece un 20% de rebaja con condiciones similares y un mínimo de $60.000.

Los miércoles se destacan por un reintegro del 30% utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard a través de MODO o BNA+, en cadenas como Carrefour, ChangoMás y Maxiconsumo, con un límite semanal de $12.000 por cliente. Esta opción aparece como una de las más convenientes de la semana.

El jueves, Mayorista Nini cuenta con un 20% de descuento sin mínimo de compra y con tope de $20.000. Hacia el fin de semana, el viernes, sábado y domingo, supermercados como Disco, Vea y Jumbo ofrecen un 20% de descuento con tope de $25.000 en compras desde $100.000.

Además, el viernes y sábado, supermercados Día presentan un 20% de reintegro con tope mensual de $20.000, mientras que Carrefour suma un 10% de devolución los sábados sin límite ni compra mínima. El sábado también incluye un 15% de reintegro en supermercados El Nene, con condiciones específicas.

Beneficios exclusivos para jubilados

El programa de beneficios contempla condiciones especiales para jubilados que perciben haberes a través de Banco Nación. De lunes a viernes, se accede a un 5% de reintegro en cadenas como Carrefour, Coto, Vea, Disco y ChangoMás.

El beneficio se obtiene pagando con MODO o BNA+ y tiene un tope semanal de $5.000, acumulable hasta $20.000 mensuales. Esta propuesta busca acompañar el poder adquisitivo en consumos esenciales.

Promociones en combustibles y farmacias

En el rubro combustibles, los viernes se presenta un 20% de reintegro en estaciones YPF, Axion, Shell y Gulf, con un tope mensual de $10.000. En el caso de Shell, se suma un 5% adicional el mismo día, con un límite de $3.000 al mes.

Por otro lado, las farmacias adheridas ofrecen los lunes la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés, facilitando el acceso a productos de salud y cuidado personal sin recargos.

Descuentos en librerías y ópticas

Las propuestas se extienden a librerías y ópticas, con beneficios que combinan descuentos y cuotas sin interés

El sábado se posiciona como un día clave para compras culturales, con un 10% de reintegro y hasta tres cuotas sin interés en librerías como Cúspide, El Ateneo y Yenny. El tope de devolución es de $10.000 por compra.

En el caso de ópticas adheridas, los jueves se aplica un 10% de descuento sin límite de reintegro, también acompañado de la opción de financiar en tres cuotas sin interés, ampliando el alcance del beneficio a productos de mayor valor.

Cómo aprovechar las promociones de banco nación

El conjunto de beneficios disponibles a través de Banco Nación y MODO refleja una estrategia orientada a incentivar el consumo con ahorro en distintos rubros. La combinación de reintegros, descuentos y financiación permite planificar compras semanales de manera más eficiente.

El aprovechamiento de estas promociones depende de la organización de los consumos según los días y condiciones específicas. En un contexto económico desafiante, este tipo de iniciativas se consolida como una herramienta relevante para cuidar el presupuesto.