Abrigos, buzos y tops hasta 80% off y 3 cuotas sin interés: mega outlet de una importante marca.

Complot lanzó una mega feria outlet tanto en sus locales como para compras online. La misma durará entre el 9 y 12 de abril o hasta agotar stock. No es la primera vez que la marca de indumentaria tiene este evento al estilo tienda de garage, sino que durante 2025 y principios de este año se llevaron adelante diferentes ediciones.

Cuáles son las ofertas disponibles en la gran feria outlet de Complot

En la gran feria outlet de Complot se pueden conseguir prendas con hasta 80% de descuento y la opción de pagar en tres cuotas sin interés. Dentro de las promociones más destacadas aparecen abrigos desde $35.000, tops desde $5.000 y buzos a partir de $20.000. También hay una amplia variedad de jeans, pantalones y otras prendas, sobre todo, partes de abajo, de la marca.

Complot lanzó una gran feria outlet hasta agotar stock.

Entre las ofertas disponibles se destacan los buzos y canguros, ideales para la temporada otoño-invierno, junto con camperas de abrigo que tienen rebajas significativas en comparación con sus precios originales. A continuación, algunos de los destacados que se pueden encontrar rebajados por tiempo limitado tanto en locales físicos como en la tienda online:

Buzo Live to Win: antes $84.000 y ahora $49.999

Buzo Inferno: antes $76.000 y ahora $49.999

Canguro Protect: antes $84.000 y ahora $49.999

Remera ML Round: antes $28.000 y ahora $19.999

Jean Amy Trashed: antes $89.000 y ahora $29.999

Jean Smith Black: antes $59.990 y ahora $29.999

Campera Lamb: antes $169.000 y ahora $129.999

Campera Andorra: antes $169.999 y ahora $94.999

Polera Home: antes $16.000 y ahora $12.999

Sweater Steve: antes $67.000 y ahora $39.999

Sweater Honduras: antes $59.900 y ahora $34.900

Cabe destacar que, si bien las prendas compradas en la feria outlet cuentan con posibilidad de cambio, no tienen devolución. Es por eso que, lo mejor es acercarse a los locales físicos para probarse la ropa y asegurarse la elección correcta antes de hacer la compra.

Las tiendas donde está vigente la promoción son los puntos outlet de la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Morón. Entre ellas se encuentran Aguirre 730, Avellaneda 2840, Córdoba 4680, Av. Rivadavia 6429 y Belgrano 139, el local de Morón, en la Provincia de Buenos Aires. En todos los casos, la disponibilidad de productos está sujeta al stock existente, por lo que se aconseja asistir con anticipación para aprovechar las mejores oportunidades.