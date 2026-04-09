Durante abril: los jubilados con ANSES podrán tener hasta un 25% descuento en supermecados (Créditos: Freepik)

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán descuentos en reconocidos supermercados del país durante todo abril. Las promociones varían según los bancos y comercios, pero habrá rebajas entre el 10% y hasta el 25%.

Supermercados: estos son los descuentos para jubilados y pensionados de ANSES durante abril

Los descuentos para jubilados y pensionados de ANSES en supermercados son del 10% durante abril y se pueden aprovechar de lunes a jueves. Sin embargo, cada cadena ofrece sus propias promociones para los adultos mayores. Entre las cadenas más reconocidas del país que ofrecen rebajas se encuentran:

Jumbo, Disco y Vea: ofrecen el "Martes jubilados", un programa con un 25% de descuento los martes al pagar con tarjeta de débito. El tope por mes es de $25.000. Además, los supermercados del grupo Cencosud tienen el 10% de ANSES y otras promociones bancarias.



ofrecen el "Martes jubilados", un programa con un El tope por mes es de $25.000. Además, los supermercados del grupo Cencosud tienen el 10% de ANSES y otras promociones bancarias. Coto : Tiene un 15% de descuento para jubilados y pensionados en compras presenciales (no aplica online) con todos los medios de pago y presentando DNI. Además, figura dentro del programa ANSES y ofrece otro 10% de lunes a jueves.



: Tiene un en compras presenciales (no aplica online) Además, figura dentro del Carrefour: cuenta con un 10% de descuento de lunes a jueves para personas mayores de 60 años o beneficiarios de ANSES. Eso sí, debe ser a través de “Mi Carrefour”. Es una promoción acumulable con el reintegro del 5% para clientes del Banco Nación con BNA+ o MODO.



Los jubilados y pensionados tienen hasta un 25% de descuento en ciertas cadenas (Créditos: Freepik)



cuenta con un para personas mayores de 60 años o beneficiarios de ANSES. Eso sí, debe ser a través de “Mi Carrefour”. Es una promoción acumulable con el reintegro del 5% para clientes del Banco Nación con BNA+ o MODO. Día : tiene 10% de descuento los lunes , pero bajo la modalidad de reintegro. Se puede acumular con otras promociones bancarias y de billeteras virtuales.



: tiene , pero bajo la modalidad de reintegro. Se puede acumular con otras promociones bancarias y de billeteras virtuales. Chango Más: ofrece un 10% de descuento en compras presenciales, pero el tope de reintegro de solo de $1000. También la cadena ofrece descuentos o promociones con Banco Nación y con Supervielle.

Recordá que para aprovechar estas rebajas es necesario ir a comprar con el DNI porque lo pueden requerir en la caja. En caso de tener alguna duda sobre descuentos o acumulación de promociones, es clave consultar en el lugar antes de realizar tu compra.

Jubilados y pensionados: las promociones bancarias en supermercados

Además de las rebajas para jubilados y pensionados, muchas cadenas de hipermercados ofrecen promociones con ciertos medios de pago. Algunas de las promociones bancarias disponibles durante abril son:

Banco Galicia : ofrece el 5% de reintegro adicional para quienes abonen mediante la app de BNA+ con Modo. El tope de reintegro es de $5000 por semana y de $20.000 por mes.

: ofrece el 5% de reintegro adicional para quienes abonen mediante la app de BNA+ con Modo. El tope de reintegro es de $5000 por semana y de $20.000 por mes. Banco Nación : ofrece hasta 25% de descuento y 3 cuotas sin interés. El tope de reintegro es de $20.000 mensuales.

: ofrece hasta 25% de descuento y 3 cuotas sin interés. El tope de reintegro es de $20.000 mensuales. Banco Superville: tiene 20% de descuento los martes, con tope de $25.000 con débito o $15.000 con QR; combinados, pueden llegar a $40.000.