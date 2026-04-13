Más inflación en alimentos, el otro peligro de la guerra para Argentina

En paralelo al aumento de los combustibles, que ya impactó con fuerza en la inflación de marzo, la guerra en Medio Oriente empieza a generar otra preocupación en Argentina: la posible aceleración de la inflación de los alimentos por el incremento de la logística y las commodities.

Se trata de una preocupación que excede al país y sobre la cual el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió en los últimos días. A raíz de la guerra, "el fuerte aumento de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes, junto con los cuellos de botella en el transporte, inevitablemente conducirá a un alza de los precios de los alimentos y a la inseguridad alimentaria", anticipó el organismo de crédito en una declaración conjunta junto al Banco Mundial y al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, la semana pasada

Luego, la propia titular del Fondo, Kristalina Georgieva, calculó que por el conflicto bélico “la inseguridad alimentaria afecta a otros 45 millones de personas”.

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La pregunta, entonces, es si esta tendencia sobre los alimentos puede ahora comenzar a impactar en Argentina, algo que por el momento no ocurrió. En el primer mes de guerra, los precios de los combustibles aumentaron entre un 15% y un 20%, a diferencia de los precios de los alimentos, que se mantuvieron más estables.

Así, por lo menos, se vio reflejado en la inflación de marzo de la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 6% en el rubro Transporte, pero de solo el 2,6% en el rubro Alimentos y bebidas, según el informe oficial del IDECBA. Un panorama similar al que, esperan las consultoras, refleje el Indec cuando dé a conocer la inflación nacional mañana.

La duda del impacto de la suba en las commodities del agro

Frente a este panorama, tanto consultores expertos en agro como representantes del sector alertan que la inflación en alimentos podría aumentar en las próximas semanas, en el pico de la cosecha gruesa, especialmente si la guerra se prolonga.

El país no estará exento de verse afectado por la suba de los commodities del agro surgida como consecuencia de la suba en fertilizantes y de los mayores costos logísticos por el aumento en los combustibles. Aunque sí podría aminorar el impacto por la producción local de granos y cereales.

"En Argentina tenés, por un lado, aumentos en los costos de producción, porque mover el grano es más caro que hace un mes y el fertilizante cuesta un 40% más. Lo que pasa es que, por otro lado, tenés un cosechón tremendo en maíz, y la presión para poder vender todo ese maiz compensa los costos", explicó Javier Patiño, consultor en agronegocios de RIA.

Al respecto, Preciado Patiño agregó que, entonces, "el productor va a tener que absorber el aumento de costos" gracias a la importante cosecha. "No creo que haya un traslado directo a mayores precios y que eso vaya a los alimentos para el mercado interno", señaló.

Básicamente, afirma el experto en agro, la abundancia de la cosecha gruesa permitirá dirigir un importante exceso al mercado interno, por lo que los precios no deberían verse fuertemente influidos por las exportaciones a valores de commodities más altas.

Sin embargo, no todos coinciden. José Luis Volando, vicepresidente de la Federación Agraria (FAA), afirmó a El Destape que, hasta el momento, "el impacto en precios no se vio porque las lluvias no permitieron el trabajo agrícola y en el campo", pero "ahora que mejoró el tiempo, se pone todo en movimiento y se empezó a sentir el aumento".

Un importante representante del sector sojero, que prefirió hablar en off, en Argentina consideró en referencia a la producción local de alimentos e hidrocarburos: "Estamos bien siendo origen y zafamos de aumentos de costos logísticos". Pese a ello, advirtió: "Si los granos y los combustibles suben de precio en el mundo, también subirán acá en menor medida, y está bien que así sea".

La inflación en alimentos por los costos logísticos y la prolongación de la guerra

Básicamente, lo que ocurra con las commodities no evita que, paralelamente, los alimentos suban de manera directa por el mayor costo logístico. Para Patiño, "si aumenta la logística, que te pone a vos la comida en la mesa, eso sí lo vas a ver en la góndola".

Del mismo modo, Volando explicó que "el aumento del combustible trae el aumento de los fletes. No hay que olvidar que acá en la Argentina más del 90% de los productos agropecuarios son transportados por el camión, por lo cual el encarecimiento en los fletes perjudica tanto al productor como al consumidor".

Por ejemplo, señaló el vicepresidente de la FAA, un contratista de picado de pasto cobraba en invierno unos 300.000 pesos por hectárea, pero ahora, post aumento del gasoil, debe cobrar 400.000 pesos, una suba del 33%.

Otro riesgo es que sí haya impacto de las commodities en el mercado interno si la guerra se prolonga más allá del punto álgido de la cosecha gruesa. "Si la guerra sigue durante meses, ahí tal vez para junio estemos hablando de otra cosa", alertó Patiño.

Para Volando, "de no resolverse rápido el conflicto en Medio Oriente, va a traer el aumento de los commodities en el exterior y en Argentina". Un escenario que, de hecho, se vuelve realista a la luz del fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán este último domingo.