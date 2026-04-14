La decisión del Gobierno sobre un programa social clave: prórroga y cambio de vigencia

Se extendió el Programa de Acompañamiento Social por un periodo de 48 meses.

El Gobierno formalizó modificaciones sobre un programa social clave destinado a los sectores más vulnerables de la población. A través de la resolución 90/2026, publicada en el Boletín Oficial, se dispuso la prórroga y modificación de los lineamientos del Programa de Acompañamiento Social, por lo que la vigencia del programa de ayuda se extendió por un periodo de 48 meses.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, busca fortalecer la asistencia a hogares que atraviesan situaciones de extrema exclusión. Según el texto oficial, la extensión responde a la necesidad de “consolidar” la tendencia a la baja en los índices de pobreza e indigencia registrados en los últimos años. El programa, que originalmente fue establecido mediante el decreto N° 198/24, tiene como eje central la promoción de la inclusión y el fortalecimiento de los núcleos familiares y sus comunidades.

La implementación y diseño de estas políticas están a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en coordinación con diversas áreas del Estado nacional. Con los nuevos ajustes operativos, el Gobierno busca optimizar la eficiencia en la asignación de recursos públicos y perfeccionar los mecanismos de acompañamiento directo a los beneficiarios. Además, se confirmó la continuidad de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, responsable de supervisar que el programa cumpla con sus metas establecidas.

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El Ejecutivo fundamenta la decisión en el contexto de mejora en las estadísticas oficiales. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó recientemente que la pobreza se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, mientras que la indigencia alcanzó el 6,3%. Según la medición que hace el Gobierno, cuya metodología ha sido puesta en cuestión por diversos organismos, estas cifras representan los niveles más bajos desde el primer semestre de 2018.

Por qué se modificó el programa social

Desde el Ministerio de Economía, que comanda Luis Caputo, se atribuye esta mejora a tres pilares fundamentales: el crecimiento económico, el proceso de desinflación y la entrega de asistencia social sin intermediarios. El ministro destacó que, tras el pico de pobreza del 52,9% registrado al inicio de la gestión tras la devaluación, el nuevo programa económico logró estabilizar y reducir estos indicadores de manera sostenida.

A pesar de los avances, el Gobierno reconoce que persisten desafíos, especialmente debido a la aceleración de precios en el rubro de alimentos y bebidas hacia finales de 2025, lo cual impacta directamente en el costo de las canastas básicas. Con la prórroga de este programa por cuatro años, el Poder Ejecutivo apuesta a sostener la red de contención social mientras se busca profundizar el esquema de recuperación económica.