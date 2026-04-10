Inflación de marzo: en supermercados hubo aumentos de hasta casi 10%

La suba de los precios en supermercados volvió a encender alertas sobre el impacto de la inflación en marzo. Un relevamiento del Centro de Estudios Mariano Moreno detectó incrementos de hasta casi 10% en productos esenciales, con aumentos que superan el promedio general y golpean especialmente a los alimentos.

El último informe sobre precios en supermercados del centro de estudios por la soberanía popular Mariano Moreno evidenció una dinámica de subas extendida en distintas categorías, con especial impacto en lácteos y carne. La particularidad de este mes es que hubo un fuerte incremento en el cerdo, un animal que se posicionó en el último tiempo como sustituto de la vaca por la disparada de su valor.

Entre los rubros más afectados se destacan productos de primera necesidad, donde las variaciones superaron el promedio mensual. Esta tendencia refuerza la pérdida de poder adquisitivo y condiciona las decisiones de compra de los hogares.

Los productos con mayores subas

El relevamiento identificó aumentos más marcados en alimentos básicos, lo que profundiza el impacto sobre el consumo. En particular, algunos productos registraron incrementos por encima del resto de la canasta, consolidando una tendencia que se viene observando en los últimos meses.

Top 15 subas de precios en supermercados

Galletitas dulces: 9,13%

Rollo de cocina: 8,35%

Carré de cerdo: 7,38%

Churrasco de cerdo: 6,81%

Paleta de carne: 6,64%

Milanesa de carne (cuadrada): 6,42%

Pollo congelado: 6,26%

Bondiola: 6,25%

Carne picada: 5,93%

Salame: 5,56%

Queso untable: 5,54%

Agua mineral: 5,51%

Aceite de girasol: 4,94%

Galletitas rellenas: 4,50%

Pollo: 4,49%

Estas subas no solo afectan el gasto mensual, sino que también modifican hábitos de consumo, con familias que priorizan productos más económicos o reducen cantidades. La presión inflacionaria se siente con mayor intensidad en los sectores de ingresos medios y bajos.

Así, este patrón continúa condicionando el comportamiento del consumo en supermercados. De hecho, el consumo masivo —que incluye alimentos, productos de limpieza e higiene— volvió a retroceder en febrero por segundo mes consecutivo y registró una caída superior a los 3 puntos, la más pronunciada en el último año. La baja fue generalizada en todos los canales de venta, con la única excepción del comercio electrónico.

Así lo reflejó el informe mensual de la consultora Scentia, que indicó que en febrero el consumo cayó un 3,4% interanual. De esta manera, se acentuó el descenso registrado en enero, cuando la baja había sido del 1,1% en comparación con el mismo mes de 2025. Asimismo, advierte que esta situación genera un escenario complejo: por un lado, aumentan los costos para los consumidores; por el otro, se debilita la demanda, afectando la dinámica comercial.