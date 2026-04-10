Subió la inflación en CABA y complica el relato de Milei

El índice de precios que mide la Ciudad de Buenos Aires mostró que en marzo hubo un incremento de la inflación del 3 por ciento y muestra una considerable suba con respecto a febrero, que había sido del 2,6%. De esta forma, los datos de la economía vuelven a desmentir a Javier Milei, quien había sostenido esta semana que la inflación estaba a la baja. "La realidad es que los fundamentals siguen estando sólidos, con lo cual más tarde o más temprano la tasa de inflación va a ceder. O sea, nosotros en eso no tenemos ninguna duda", sostuvo Milei esta semana en una entrevista con Antonio "Tony" Aracre en la Televisión Pública.

La suba de precios en la Ciudad volvió a mostrar el mayor peso de los regulados y de los servicios, algo que la medición nacional subestima, mientras los bienes mantienen un ritmo menor. “Durante marzo la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Educación y Salud, que en conjunto explicaron el 79,6% del alza del Nivel General”, explica el informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La concentración de la suba en estos rubros refuerza la idea de una inflación que sigue apoyada en precios con algún grado de regulación o fuerte incidencia en el gasto cotidiano, lo que marca la diferencia de mediciones respecto de las cifras que arroja el INDEC. “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 3,2%, con una incidencia de 0,65 p.p. en la variación mensual del IPCBA, debido a las subas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres, junto con alzas en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y de suministro de agua”., detalló el ente estadístico porteño.

Transporte promedió un incremento de 6% e incidió 0,65 p.p., por actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y en el valor del boleto de colectivo urbano”. La actualización de tarifas y combustibles continúa trasladándose de manera directa al índice. Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 2,6%, contribuyendo con 0,45 p.p. a la variación mensual del Nivel General. Al interior de la división, el principal impulso provino de Carnes y derivados (6,3%).

El informe agrega que, en menor medida, incidieron los aumentos en Pan y cereales (2%) y Leche, productos lácteos y huevos (2,1%)”, mientras que “las caídas en Verduras, tubérculos y legumbres (-3,3%) y Frutas (-1,8%), contribuyeron a aminorar el alza de la división”. La dinámica muestra que, aun con cierta moderación en algunos productos frescos, la carne sigue marcando el pulso del rubro.

Por el lado de los servicios, la educación tuvo un salto significativo, con un aumento de 8,6% y una incidencia de 0,42 p.p., como resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de educación formal. “Salud se elevó 2,4% e incidió 0,21 p.p., al impactar principalmente los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga”, señala el informe estadístico.

“En términos interanuales, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Restaurantes y hoteles, fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 63,8% de la variación interanual del Nivel General”. La distinción entre bienes y servicios vuelve a marcar una diferencia relevante.

Durante marzo, los Bienes registraron una suba de 2,8%, por debajo de los Servicios que aumentaron 3,1%. En los bienes, la dinámica mensual respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes) y, en menor medida, a los aumentos en los valores de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de las prendas de vestir. En cambio, “el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente las subas en las cuotas de los establecimientos de educación formal y en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida”.

En los primeros tres meses del año, los Bienes acumularon una suba de 7,2% y los Servicios de 9,9%. En términos interanuales, “ambas agrupaciones se desaceleraron hasta: 26,0% i.a. en el caso de los Bienes (-0,3 p.p. respecto del mes previo) y 35,9% i.a. en el caso de los Servicios (-0,2 p.p.)”, lo que mantiene una diferencia significativa entre ambos componentes.