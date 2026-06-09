El gobierno de Javier Milei afianza su vínculo con Israel y esta semana encabeza diversos actos con la comunidad judía en Buenos Aires. En tanto, convocó nuevamente a la mesa política para este jueves en Casa Rosada, en medio de tensiones internas y cruces con Patricia Bullrich. El objetivo central será ordenar la agenda legislativa de junio y definir prioridades tras una semana marcada por la aprobación de pliegos judiciales y diferencias dentro de La Libertad Avanza. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Javier Milei: "El capitalismo de libre empresa está escrito en los Diez Mandamientos"
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Hace 22 minutos
Milei: “Es importante seguir los postulados contenidos en los diez mandamientos”
El presidente Javier Milei sostuvo esta noche que si “se actúa acorde a la ley del creador habrá prosperidad”, por lo que recalcó que es “importante seguir los postulados contenidos en los diez mandamientos”. El jefe de Estado se pronunció así en el Palacio Libertad, donde lideraró el “Tributo al Rebe de Lubavitch”, en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del influyente rabino Menajem Mendel Schneerson.
Milei mantiene una estrecha relación espiritual con esta corriente y ya visitó su tumba en Nueva York tras asumir la Presidencia. “El sistema que hace de la propiedad privada uno de sus pilares, es el sistema que está esta en consonancia con la ley de Dios”, planteó el mandatario en su discurso.
Al repasar los diez mandamientos sostuvo: “No mataras es el derecho a la vida, establece el principo de no agresión en su forma mas pura, la vida del prójimo es inviolable”. “No robarás: sin propiedad privada no hay mercado, si se confisca, se saca el incentivo a producir”, agregó.
Por otro lado, sostuvo: “No codiciarás, sin respeto por lo ajeno no hay convivencia pacifica”. “El paraiso no se alcanza, se trae y se trae cumpliendo la ley de Dios en esta tierra y en este tiempo”, agregó Milei.
“Durante años se instaló la idea de vivir de subsidios o recursos ajenos, sin generar riqueza alguna. Pero luego, afortunadamente, los argentinos despertaron y comprendieron que la properidad real requiere esfuerzo y creación de valor”, remarcó. En el mismo acto expuso Yosef Chaim Ohana, un exmilitar israelí que permaneció dos años como rehén en la Franja de Gaza.
Hace 1 hora
No hay dos Argentinas: el desempleo avanza en todas las provincias de la mano de Milei
Un informe derribó el mito de las "dos Argentinas" y confirmó que la pérdida de puestos de trabajo bajo el modelo de Milei golpea a casi todo el territorio nacional.
La idea de una Argentina fragmentada en dos realidades laborales contrapuestas que enfrentan al Área Metropolitana de Buenos Aires y el Interior va a contramano de la evidencia estadística. Lejos de registrarse un impacto focalizado o una desconurbanización virtuosa, la recesión económica y el freno total de la obra pública golpearon de forma generalizada a las economías regionales. El derrumbe del empleo formal privado es una realidad transversal que afecta de manera crítica al entramado productivo de las provincias.
Hace 2 horas
Insólitas excusas: el Gobierno justificó por qué no organizó el funeral al Indio Solari
Los libertarios se negaron a abrir el Congreso, tal cual era el deseo de la familia del artista. Y también rechazaron declarar días de luto. Qué piensa Milei.
El Gobierno no intervino en la organización del funeral del Indio Solari. De hecho, se negó a realizarlo en el Congreso, tal cual era el deseo de la familia del artista. La solicitud a Martín Menem no prosperó porque el presidente de la Cámara de Diputados afirmó que no estaban dadas las condiciones de seguridad. Y Manuel Adorni intentó comunicarse con la familia para ofrecer el predio de Tecnópolis. Pero ya era tarde. Sin embargo, este lunes en Casa Rosada se mostraron conformes con las decisiones tomadas.
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El dólar sube con la mirada puesta en la caída de Milei en las encuestas
El dólar acumuló la seguidilla más extensa de subas consecutivas, seis ruedas, por la menor liquidación de créditos dolarizados en un mercado que empieza a moverse en forma inversamente proporcional a la caída de Milei en las encuestas. El equipo económico busca postergar pagos para después de las elecciones con bonos con indexados y con seguro de cambio.
Hace 9 horas
Cumple años el salario mínimo: de cuánto debería ser para mantener su valor original
Un informe de la UBA expuso el brutal impacto de la brecha entre el ingreso básico de los trabajadores y el acceso a la canasta básica.
Hace 11 horas
Los trabajadores del supermercado Toledo cobraron sólo parte del salario
Crece la incertidumbre entre los empleados al no saber qué será de su futuro. La empresa argumenta una fuerte caída del consumo.
Un importante supermercado pagó una parte del salario.
Hace 12 horas
Las exportaciones mineras aumentaron 84% interanual en lo que va del año
Además, los envíos al exterior superan un 161% al promedio exportado de los últimos 15 años. Los principales destinos de las exportaciones mineras argentinas son Suiza, China, Estados Unidos y Canadá.
Hace 12 horas
Cierra una cervecería de Buenos Aires que fue furor por la crisis de Javier Milei
El local ubicado en la esquina de 10 y diagonal 74 dejará de funcionar en los próximos días. Su propietario, Juan Ignacio Skare, aseguró que las ventas cayeron un 50% respecto de 2025 y que el alquiler de $5,2 millones por mes hace inviable el negocio. “Ya no dan los números”, resumió. La zona, que supo ser un polo gastronómico, hoy muestra una fuerte retracción del consumo.
Hace 13 horas
La pesca cayó 23,1% en abril y la suba del gasoil profundiza la crisis en el sector
El desplome de la actividad coincidió con una fuerte suba de los costos operativos impulsada por el encarecimiento internacional del combustible tras la escalada bélica en Medio Oriente.
Hace 14 horas
La UBA advierte por la morosidad y abre consultorios gratuitos para familias
Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas señaló que los incumplimientos en créditos al consumo alcanzaron niveles superiores a los registrados desde 2009, incluso por encima de los observados durante la pandemia.
Hace 15 horas
Semillas bajo control privado: el nuevo protocolo que deja afuera al INTA y a las pymes
La medida se presenta como una herramienta para proteger la propiedad intelectual y aumentar exportaciones, pero llega en medio del desmantelamiento de estructuras públicas de investigación y asistencia técnica que históricamente participaron del desarrollo y la difusión de semillas.
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Alerta máxima en la industria: advierten por el récord de concursos preventivos de crisis
La crisis en el consumo y el aumento de las importaciones arroja a la industria Argentina al borde del abismo. “Las empresas concursadas es la primera reacción ante la crisis, es la internación de la empresa, en cambio la quiebra es el fallecimiento", alertan desde el sector.
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El Gobierno acumula, pero siguen faltando dólares genuinos
Frente a la baja liquidación del agro, parte de las divisas que ingresan surge del endeudamiento de las empresas. El riesgo de una crisis de la bicicleta financiera que ponga en jaque el financiamiento oficial.
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La CGT advirtió por la IA y lanzó críticas al modelo de Milei: "Desigualdades"
Después de que Milei brindara detalles sobre su plan para impulsar empresas “sin humanos”, desde la central obrera aseguraron que "los efectos de la IA sobre la calidad del trabajo dependen de los marcos de gobernanza que acompañen su desarrollo".
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Antes del paro, Conadu Catamarca advierte que "está en riesgo el segundo cuatrimestre"
El plenario convocó a una semana de paro a nivel nacional del 16 al 20 de junio. Desde el sector educativo catamarqueño señalan que el gobierno de Milei utiliza un "discurso de deslegitimación" para evitar la discusión de fondo sobre el presupuesto.