Las CTA marchan a Plaza de Mayo en el cierre del ayuno contra el ajuste y el hambre

Las CTA se movilizarán este martes a Plaza de Mayo en el marco de la Jornada Nacional de Protesta lanzada contra el modelo de ajuste del gobierno de Javier Milei y en coincidencia con el cierre de la “Semana de ayuno para despertar conciencias”, que desde el 2 de junio llevan adelante la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, titular del Serpaj. Pasado el mediodía, las organizaciones se concentrarán en Piedras y Avenida de Mayo y marcharán hasta el Ministerio de Economía para denunciar las “políticas de hambre” y la “entrega de la soberanía”.

“Se trata de poner el cuerpo como lo puso Jesús”, explicó el padre Paco Olveira, uno de los sacerdotes que participa de la iniciativa ecuménica junto a integrantes de Curas en Opción por los Pobres como Rodolfo Viano y “Pancho” Velo; Luis Rey, de Familiares y Compañeros de Los 12 de la Santa Cruz; el pastor Luis María Alman Bornes, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y el dirigente social Esteban “Gringo” Castro, de la UTEP, entre otros. “Un sector de nuestra sociedad está naturalizando cosas que no podemos naturalizar. Hay un genocidio por goteo que está sucediendo en nuestra Patria. Hoy hay más abuelos muertos que en tiempos de la pandemia”, sostuvo Paco al explicar los motivos de la protesta.

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Pérez Esquivel estuvo junto a ellos durante la convocatoria. “Hoy el pueblo está en un estado de indefensión total. Entonces la forma de revertir esto es unirnos. No unirnos para la violencia, sino para la rebelión de las conciencias. Que comencemos a pensar y a actuar. Porque esto no va a cambiar porque sí. Va a cambiar cuando el pueblo se ponga de pie y diga basta”, afirmó. Cada día los acompañó una madre de Soy Garrahan. “Cuando el dolor se hace invisible, alzar la voz es una responsabilidad”, sostuvo Lola, madre de Adriana, paciente del hospital, quien participó de la primera jornada.

El viernes les tocó compartir la Plaza de Mayo con los ricoteros que se reunieron para el primer homenaje tras el fallecimiento del Indio Solari. Algunos de ellos también sufrieron los efectos de los gases lanzados por la policía porteña, que intervino sobre una movilización pacífica. No fue una situación nueva para muchos de los participantes, que también suelen acompañar las marchas de jubilados de los miércoles. Todos los días, frente a la Pirámide de Mayo, se reunieron a rezar y pidieron por los jubilados, las mujeres víctimas de violencia, las infancias, la educación y la salud públicas, las personas con discapacidad y los trabajadores.

Según contaron a Página/12, en la Catedral les negaron la posibilidad de usar los baños y la electricidad para cargar los celulares. En cambio, les abrió las puertas el párroco de la cercana Iglesia de la Merced y también tienen la alternativa de utilizar la sede de la CTA. Las noches las pasaron guareciéndose en el atrio de la Catedral junto a las personas en situación de calle que duermen allí.