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Conflicto en Medio Oriente

Pakistán habló de un "acuerdo inminente" entre EE.UU. e Irán y Teherán confirmó avances

En VIVO - Actualizado hace 2 minutos

Mientras desde Pakistán señalan que las negociaciones pueden llegar a un buen puerto este fin de semana, Irán sostiene que "no se firmará el acuerdo este domingo".

Desde Pakistán aseguran que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y que "se firme en las próximas 24 horas". El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, advirtió que se trata de "un primer gran paso" que habilitará a "dos mesers de negociaciones" ligadas al programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz. A pesar de ello, el canciller de Irán sostuvo que "el documento no se firmará el domingo, pero podría ser en los próximos días". Mientras tanto, EE.UU. derribó drones en el estrecho de Ormuz.

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 13 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz

Hace 21 minutos

El vocero de la Cancillería iraní afirmó que el acuerdo "no se firmará el domingo" pero que podría ser "en los próximos días"

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, en respuesta a las declaraciones del premier de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que si bien hay avances en las negociaciones con Estados Unidos, el documento "no se firmará el domingo", pero que sí podría ocurrir "en los "próximos días".

 

"Estamos más cerca que nunca en estos momentos y esperamos que se produzca en los próximos días", dijo Aragchi en declaraciones a la televisión estatal iraní.

Hace 1 hora

El premier pakistaní aseguró que "estamos más cerca que nunca" de un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que existe la posibilidad de que haya un acuerdo entre Irán y Estados Unidos y de que éste se firme "en las próximas 24 horas". Sin embargo, advirtió que sería "un primer gran paso", dado que ese documento habilitaría a "dos meses de negociaciones" para abordar cuestiones ligadas al programa nuclear iraní y al estrecho de Ormuz.

 

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Probablemente se finalizará en las próximas 24 horas en las que Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después y para las negociaciones a nivel técnico de la próxima semana", según escribió el propio Sharif en sus redes sociales.

Hace 1 hora

Estados Unidos derribó drones iraníes en las cercanías del estrecho de Ormuz en medio de las negociaciones

El Comando Central militar de Estados Unidos anunció, a través de sus redes sociales, que derribó una cuadrilla de drones iraníes que volaban cerca del estrecho de Ormuz este sábado temprano. Advirtieron que los identificaron como potenciales amenazas para los buques norteamericanos que estaban en la zona.

 

"Irán lanzó múltiples drones de ataque unidireccionales en un intento por golpear buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz", publicó el Comando Central estadounidense para Oriente Medio (Centcom), en su cuenta de X.

 

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, horas después de que las oficinas diplomáticas de ambos países se mostraran "optimistas" ante los presuntos avances alcanzados para la paz en Medio Oriente.

08:00 | 12/06/2026

Trump acusó a Irán de filtrar acuerdo de paz: "Más les vale cambiar de actitud"

Luego de que Irán niegue la existencia de un memorando de entendimiento que ponga fin a la guerra, el presidente estadounidense volvió a amenazar a Teherán.

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21:24 | 11/06/2026

Una aliada de Milei pidió sancionar a ministro israelí y prometió mantener respaldo a Kiev

La primera ministra italiana Georgia Meloni condenó la violencia israelí contra los palestinos en Cisjordania, además de cruzar al ministro de Seguridad Nacional de Israel por sus agresiones verbales contra los activistas de la flotilla humanitaria, que intentó llevar ayuda a Gaza.

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06:53 | 11/06/2026

Tras los ataques de Trump, el gobierno de Irán cerró "por completo" el estrecho de Ormuz

El Ejército iraní informó el cierre "por completo" del estrecho de Ormuz durante la madrugada. La noticia trascendió después de que el presidente Donald Trump anunciara la cancelación de los ataques previstos para este jueves por la noche.

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21:56 | 10/06/2026

EE.UU. volvió a atacar Irán y crece el temor de una renovada guerra en Medio Oriente

Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra objetivos iraníes por orden de Donald Trump y profundizó la escalada militar en Medio Oriente. Irán denunció ataques contra infraestructura civil, respondió con ofensivas sobre bases estadounidenses en la región y puso en duda la continuidad de las negociaciones de paz.

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06:57 | 10/06/2026

EE.UU. volvió a atacar Irán y crece el temor de una renovada guerra en Medio Oriente

Lo anunciaron las Fuerzas Armadas estadounidenses. Dicen que son "ataques en defensa propia". Irán ya había advertido que responderá a cada nuevo bombardeo norteamericano. La posibilidad de que se reactive la guerra parece cada vez más certera. 

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18:00 | 09/06/2026

Una publicación reveló que Israel mató a 114 niños de disparos en la cabeza y fue premiada

La investigación periodística, hecha por dos periodistas del diario holandés De Volkskrant, reveló cómo los militares israelíes asesinaron a un centenar de niños en Franja de Gaza. Los autores lo denunciaron como un "modus operandi" del Ejército de Israel.

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10:50 | 09/06/2026

Los argentinos capturados en Libia no volvieron a comunicarse y crece la preocupación

Dos argentinos permanecen secuestrados en Libia y desde hace cinco días no hay noticias sobre su estado de salud. Se trata de Paula Giménez y Lucas Aguilera, quienes se encuentran junto a otros ocho voluntarios del convoy humanitario Sumud Magreb.

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05:55 | 09/06/2026

Cada vez más lejos de un acuerdo: Irán negó un ataque y EE.UU. lo bombardeó igual

Mientras Israel continúa bombardeando Líbano y matando civiles, la tensión se volvió a instalar entre Estados Unidos e Irán. Pese a que Trump dijo que las negociaciones están en la "fase final", un acuerdo parece cada vez menos probable.

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19:57 | 08/06/2026

ONU: los ataques de Israel contra Beirut ya costaron U$S 365 millones a los libaneses

La agencia de Naciones Unidas para el desarrollo, el PNUD, calculó que más de 400 edificios y decenas de departamentos sufrieron distintos grados de daños por los constantes bombardeos de Israel desde marzo pasado. Ya en abril, el Gobierno libanés había denunciado más 3.000 millones de dólares en pérdidas.

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08:54 | 08/06/2026

Israel e Irán detuvieron sus ataques tras la escalada militar del fin de semana

La reactivación de la guerra en Medio Oriente sacudió la apertura de los mercados asiáticos. Finalmente, la presión del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump logró frenar la escalada aunque tanto Teherán como Tel Aviv se cruzaron nuevas amenazas. 

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22:18 | 07/06/2026

Tras desplome bursátil por escalada en Medio Oriente rebotan bonos y acciones

Tras escuchar durante varios días que EE.UU. estaba cerca de un acuerdo con Irán, los ataques volvieron con fuerza: Israel atacó el sur de Beirut e Irán, a Israel. Trump le pidió a Netanyahu que desescale.

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11:54 | 07/06/2026

Barcos pagan hasta USD 2 millones para transitar por el estrecho de Ormuz

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09:46 | 07/06/2026

Volvió a estallar la guerra: Israel bombardeó Irán y Líbano; e Irán atacó Israel

Trump llamó a Netanyahu y le pidió que no responda a los ataques de Irán, pero no lo consiguió. Pese a sus promesas de estar cerca de un acuerdo que calme los mercados financieros, el presidente de EE.UU. no consiguió frenar lo que parece ser el reinicio de la guerra.

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11:09 | 06/06/2026

Trump afirma "éxitos" en los diálogos de paz, mientras ordenó atacar Irán por la madrugada

Mientras el presidente de EE.UU. asegura "nuevos éxitos" en las negociaciones, aseguran desmantelar nuevos ataques marítimos de Irán.

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