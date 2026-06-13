Pakistán habló de un "acuerdo inminente" entre EE.UU. e Irán y Teherán confirmó avances

Desde Pakistán aseguran que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y que "se firme en las próximas 24 horas". El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, advirtió que se trata de "un primer gran paso" que habilitará a "dos mesers de negociaciones" ligadas al programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz. A pesar de ello, el canciller de Irán sostuvo que "el documento no se firmará el domingo, pero podría ser en los próximos días". Mientras tanto, EE.UU. derribó drones en el estrecho de Ormuz.

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 13 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz